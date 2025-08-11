Mercato crypto in rialzo: Bitcoin supera i $122.000, Ethereum punta a $4.500

BTC è salito dopo che El Salvador ha approvato una legge che rafforza i poteri delle banche in materia di criptovalute e Michael Saylor ha esortato a continuare ad acquistare BTC.

Ultimo aggiornamento: Agosto 11, 2025

Il mercato delle criptovalute ha iniziato la settimana registrando un sostanziale rialzo del 2%, che ha portato la capitalizzazione di mercato a 4,13 trilioni di dollari.

In questo contesto, Bitcoin è salito del 3% superando i 122.000 dollari, sfiorando un nuovo massimo storico e rafforzando i guadagni del fine settimana. Ethereum ha aggiunto un +1,5%, portando la crescita settimanale al 20%, alimentata soprattutto dalla forte domanda istituzionale. ETH ha toccato un picco a 4.295 dollari, segnando uno dei rally di altcoin più incisivi degli ultimi mesi.

La società di ricerca sugli asset digitali 10x Research ha pubblicato una nota nella quale ha affermato:

“Il nostro modello tattico sulle altcoin ha appena innescato la sua serie rialzista più lunga in oltre un anno, e il breakout di Ethereum ha portato i trader a puntare a un livello che non si vedeva dal 2021”.

El Salvador apre l’accesso istituzionale a Bitcoin

L’avanzata di Bitcoin fa seguito all’approvazione da parte di El Salvador della legge sull’investment banking, una misura che potrebbe trasformare la nazione centroamericana in un hub regionale per le criptovalute.

Approvata il 7 agosto, la legge concede alle banche d’investimento autorizzate il potere di detenere Bitcoin e altri asset digitali insieme alla moneta legale e alla valuta estera, a condizione che trattino solo con investitori qualificati.

Queste istituzioni devono mantenere un capitale minimo di 50 milioni di dollari e servire clienti con conoscenza del mercato e un minimo di 250.000 dollari in attività investibili.

Il clima generale del mercato è stato rafforzato dal co-fondatore di Strategy Michael Saylor, importante sostenitore di Bitcoin, che ha scritto su X:

“Se non smettete di acquistare Bitcoin, non smetterete di guadagnare”.

If you don't stop buying Bitcoin, you won't stop making Money. pic.twitter.com/G9S2gPO1t8 — Michael Saylor (@saylor) August 10, 2025

Il capo analista di Bitget, Ryan Lee, prevede che Bitcoin potrebbe scendere e scambiare nella fascia 115.000-140.000 dollari, mentre Ethereum potrebbe avanzare fino a 4.000-4.600 dollari, sottolineando che la sua recente spinta a 4.000 dollari mostra un forte slancio del mercato. Lee ha affermato:

“I flussi sostenuti verso gli ETF stanno rafforzando la fiducia, mentre il previsto taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a settembre dovrebbe migliorare la liquidità e favorire gli asset rischiosi, innescando potenzialmente ulteriori rialzi delle altcoin”.

Poi ha aggiunto:

“L’adozione da parte delle aziende rimane un potente fattore trainante, con un numero crescente di società quotate che aggiungono le criptovalute ai propri bilanci. Per Ethereum, il superamento dei 4.000 dollari riflette fondamentali solidi e una domanda in aumento sia dal mercato DeFi che da quello TradFi”.

Gli ETF e i titoli di Stato su ETH alimentano una forte domanda istituzionale

La scalata di Ethereum è stata sostenuta da flussi record verso gli ETF e i titoli di Stato basati su ETH. I dati di Coinglass hanno mostrato 92,25 milioni di dollari in liquidazioni long di ETH nell’ultimo giorno, rispetto ai 117,67 milioni di dollari di Bitcoin, indicando un riposizionamento aggressivo con l’impennata dei prezzi.

I titoli di Stato aziendali stanno giocando un ruolo crescente nel rally. Secondo CoinGecko, 17 società quotate in borsa detengono ora un totale di 1,75 milioni di ETH, per un valore di oltre 7,53 miliardi di dollari. Bitmine Immersion Technologies è in testa alla lista con 833.133 ETH per un valore di circa 3,59 miliardi di dollari, seguita da SharpLink Gaming con 521.939 ETH e Coinbase con 136.782 ETH.

La recente offerta azionaria da 200 milioni di dollari di SharpLink per espandere le sue partecipazioni in Ethereum ha alimentato il sentiment rialzista, con gli analisti che prevedono che potrebbe presto diventare uno dei maggiori detentori aziendali del token.

Anche i flussi degli ETF hanno registrato un rialzo. L’ETF ETHA di BlackRock ha assorbito più di 254 milioni di dollari venerdì, spingendo il suo patrimonio netto oltre i 12,3 miliardi di dollari. Il principale trust ETH di Grayscale detiene ora 4,5 miliardi di dollari in attività, mentre i prodotti di Bitwise, VanEck e Franklin hanno registrato afflussi costanti.

Impennata degli hashtag rialzisti con l’afflusso dei trader al dettaglio

Il sentiment sui social riflette l’ottimismo. La società di analisi Santiment ha notato un picco di hashtag rialzisti, come #buying e #bullish, con le menzioni ribassiste che sono diminuite della metà. La società ha tuttavia avvertito che un’eccessiva FOMO da parte dei trader al dettaglio potrebbe temporaneamente frenare il rally.

🥳 Traders are rejoicing with Ethereum crossing back above a $4K market value for the first time since December 16, 2024. Bullish commentary like #buying, #bought, #bullish, or #higher are surging along side $ETH and this price level. Meanwhile, bearish commentary like #selling,… pic.twitter.com/9U0OOejs6l — Santiment (@santimentfeed) August 9, 2025

Con Bitcoin che si avvicina ai 122.000 dollari ed Ethereum a un passo dai 4.500 dollari, i trader stanno osservando se lo slancio potrà spingere le due maggiori criptovalute a nuovi massimi prima della fine del trimestre.