Previsione Prezzi

Gli analisti prevedono quando Bitcoin toccherà 137.000 dollari

bitcoin criptovalute
Gli analisti hanno individuato un percorso che consentirà a Bitcoin (BTC) di raggiungere i 137.000 dollari.
Autore
Aniello Raul Barone
Ultimo aggiornamento: 
Previsione prezzo Bitcoin: Ecco quando raggiungerà 137.000 dollari secondo gli analisti

Un importante analista di criptovalute ha individuato un percorso chiaro che consentirà a Bitcoin (BTC) di raggiungere i 137.000 dollari entro i prossimi due mesi.

Bitcoin
Grafico e analisi del prezzo di Bitcoin – Fonte: TradingView

L’analista noto con lo pseudonimo MasterAnanda, in un post pubblicato lunedì 11 agosto ha affermato che il grafico relativo a 3 giorni di Bitcoin rivela un convincente momentum rialzista che posiziona l’asset per il suo prossimo importante traguardo di prezzo a 137.000 dollari. Nel post, pubblicato su TradingView, si legge:

“Bitcoin è ora scambiato al prezzo più alto mai registrato dal suo massimo storico. In fase di resistenza, resistenza impegnativa, ultra-rialzista”.

L’analisi di MasterAnanda incorpora il comportamento del mercato delle altcoin come indicatore direzionale chiave. Quando Bitcoin si consolida a prezzi elevati, l’aumento delle altcoin segnala in genere che il consolidamento porterà a un’ulteriore crescita, mentre il calo delle altcoin suggerisce un potenziale crollo.

Indicando come segnale positivo la recente forza di Ethereum (ETH), che ha raggiunto nuovi massimi pluriennali, l’analista prosegue dicendo:

“Se le altcoin sono in aumento mentre Bitcoin si sta consolidando, ciò significa che il consolidamento porterà a un’ulteriore crescita”.

Un’ulteriore analisi tecnica di TradingShot indica che Bitcoin potrebbe raggiungere i 148.000 dollari entro la fine di settembre 2025, sulla base di un pattern Bull Flag e dei livelli di estensione di Fibonacci 2.0.

A sostegno dell’ipotesi tecnica rialzista, i dati fondamentali mostrano una forte adozione della rete. Sabato 9 agosto, infatti, sono stati creati 364.126 nuovi indirizzi Bitcoin, segnando il numero più alto in un solo giorno in un anno.

Questo aumento di nuovi indirizzi indica tipicamente un crescente interesse da parte dei retail e delle istituzioni, fornendo ulteriore slancio all’aumento del prezzo con il rafforzarsi dell’effetto rete.

Analisi del prezzo di Bitcoin

Al momento della pubblicazione dell’articolo, Bitcoin era scambiato a 120.082 dollari con un guadagno del 4,4% negli ultimi 7 giorni e dello 0,95% nelle ultime 24 ore. L’asset sta attualmente testando i livelli di resistenza vicino al suo precedente massimo storico di 123.091 dollari, con gli indicatori tecnici che suggeriscono un margine per ulteriori guadagni.

Bitcoin
Grafico del prezzo di Bitcoin negli ultimi 7 giorni – Fonte: CoinMarketCap

