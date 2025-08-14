Cosa prevede l’intelligenza artificiale per Ethereum a fine mese?

Per capire fino a che punto può spingersi il rally di Ethereum, abbiamo analizzato le previsioni di diversi modelli AI.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 14, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La seconda crypto per market cap sta continuando la sua corsa. Ethereum è in pieno slancio e sta puntando al suo massimo storico, che potrebbe toccare già entro fine mese.

Nemmeno le forti vendite di ieri, da parte della Ethereum Foundation e del gruppo di whale noto come “7 Siblings”, sono riuscite a fermare la sua ascesa.

Anche oggi il trend resta positivo, con l’altcoin in verde insieme al resto del mercato. Bitcoin, intanto, ha segnato un nuovo massimo stamattina sopra la soglia dei 124.000 dollari.

Per capire fino a che punto può spingersi il rally di Ethereum, abbiamo analizzato le previsioni di diversi modelli di intelligenza artificiale: GPT-5, Claude 3.5 Sonnet e Grok 3 Vision.

Tutti tengono conto di diversi indicatori tecnici — dal MACD (Moving Average Convergence Divergence, che misura il momentum) all’RSI (Relative Strength Index, usato per individuare se l’asset è ipercomprato o ipervenduto), includendo anche gli oscillatori stocastici e le medie mobili a 50 e 200 giorni, spesso decisive nei trend di medio e lungo termine.

L’intelligenza artificiale prevede il prezzo di Ethereum di fine mese

I modelli di intelligenza artificiale prevedono un prezzo medio per ETH di 5.067 dollari. Si tratterebbe di un rialzo del 6,85% rispetto al suo prezzo attuale di 4.742 dollari.

La maggior parte dei modelli analizzati ha rilasciato delle previsioni bullish per l’asset. Quello più rialzista è stato Claude 3.5 Sonnet, che prevede un balzo fino alla soglia dei 5.250 dollari, con un rialzo del 10,71% rispetto ai livelli attuali. Un aumento che proietterebbe ETH in zona di price discovery.

Anche Grok 3 Vision ha previsto un target elevato, fissando l’obiettivo a 5.201 dollari entro fine mese. Un aumento del 9,68% che consolida la possibilità di superare con forza la soglia psicologica dei 5.000 dollari.

GPT-5 è stato il più prudente. Il suo target è 4.750 dollari, appena sopra il prezzo attuale. Un margine minimo, ma sufficiente per tenere l’asset sopra i supporti chiave.

Le stime dei modelli AI sono in linea con quelle degli analisti. Secondo Ali Martinez, che si basa sulle MVRV Pricing Bands — un indicatore che confronta il prezzo di mercato con il prezzo medio d’acquisto degli investitori per valutare se un asset è sopravvalutato o sottovalutato — Ethereum ha ancora margine per salire e potrebbe raggiungere i 5.241 dollari.

Afflussi record negli ETF spot e riserve aziendali in ETH in forte aumento

Le previsioni rialziste dei modelli AI sono state rilasciate in un momento in cui l’asset sta proseguendo da giorni il suo rally, spinto dagli afflussi record negli ETF spot.

Solo l’11 agosto, secondo i dati di Farside Investors, i fondi spot basati su ETH hanno raccolto oltre 1 miliardo di dollari in afflussi netti, con BlackRock in testa (640 milioni di dollari), seguito da Fidelity (270 milioni di dollari) e Grayscale (80 milioni di dollari). Tra l’11 e il 12 agosto, il totale ha superato 1,5 miliardi di dollari.

I dati della piattaforma di Arkham Intelligence mostrano un picco nell’attività del wallet di BlackRock, con grossi trasferimenti di ETH da Coinbase Prime. L’interesse istituzionale è in crescita, mentre i trader retail hanno preso profitto durante l’ascesa dell’asset. Una dinamica già vista in passato, che secondo Santiment spesso anticipa ulteriori rialzi.

A dare ulteriore spinta al rally di Ethereum sono stati i forti accumuli da parte delle aziende. Per esempio, 180 Life Sciences Corp., società sostenuta da Peter Thiel, co-fondatore di Palantir, ha affermato di detenere 82.186 ETH — pari a 349 milioni di dollari al prezzo di 4.600 dollari — mentre le sue azioni sono salite del 250% in pochi giorni.

BitMine Immersion Technologies, guidata dallo strategist Tom Lee, ha alzato il target di vendita delle azioni a 24,5 miliardi di dollari, con l’obiettivo di aumentare la sua riserva di ETH.

Inoltre, Ether Machine ha comprato altri 10.605 ETH (circa 40 milioni di dollari), portando le sue riserve a 345.362 ETH, grazie a un collocamento privato da 97 milioni.

Anche SharpLink Gaming sta continuando a puntare forte su Ethereum. La società ha affermato di voler portare la tesoreria oltre i 2 miliardi in ETH, dopo un’offerta diretta da 200 milioni di dollari.

Performance di Ethereum

Al momento ETH sta scambiando intorno al livello di 4.742 dollari, appena il 6,4% sotto il massimo storico di 4.891 toccato a novembre 2021. Nelle ultime 24 ore ha guadagnato il 2,55%, mentre ha segnato un +28% nel grafico settimanale e un +58% in quello mensile.

Gli indicatori di momentum restano positivi: l’RSI è sopra 79, segnale di forte pressione d’acquisto, mentre il MACD si mantiene in territorio favorevole.

Grafico del valore di ETH. Fonte: CoinMarketCap

Ethereum punta a nuovi massimi, intanto TOKEN6900 continua a volare in prevendita

Ethereum potrebbe tornare sui massimi — e spingersi oltre — già entro fine mese, se le previsioni dell’AI si riveleranno corrette. Per questo motivo molti investitori stanno entrando nell’ecosistema dell’altcoin puntando su progetti emergenti, come TOKEN6900, una nuova meme coin ERC-20 in fase di prevendita che sta continuando a guadagnare slancio.

Il progetto è sempre più vicino al traguardo dei 2 milioni di dollari e il token è disponibile al prezzo di 0,00695 dollari durante questa fase di presale.

La domanda è alta, ma l’offerta resta limitata. Il team ha fissato un tetto massimo di 5 milioni di token.

Si tratta di una pura meme coin con una grafica che si ispira all’Internet dei primi anni 2000. Non ha stilato una road map e non offre un caso d’uso, ma punta tutto sull’hype. La sua community è già vastissima su X e Instagram.