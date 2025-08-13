Ethereum si avvicina ai massimi, ma quanto durerà il rally?

Ethereum sta guidando il rally del mercato, ma alcuni indicatori tecnici lasciano intravedere il rischio di una correzione.

Ethereum sta proseguendo la corsa al rialzo, spinta da forti dati tecnici e da un’enorme domanda istituzionale. L’altcoin ha sfondato la soglia dei 4.600 dollari, un livello che non toccava da anni.

Sta guidando il rally dell’intero mercato con un guadagno settimanale del 30%, il più elevato tra le prime dieci altcoin. Inoltre, ha segnato un +229% rispetto al minimo di aprile e ora si trova a meno del 5% dal suo massimo storico.

Cosa sta spingendo al rialzo Ethereum?

Le società stanno continuando ad aggiungere l’asset nei loro bilanci. BitMine, società americana che si occupa di mining guidata da Tom Lee – noto strategist di Wall Street e presidente del consiglio di amministrazione della società – ora detiene ben 833.000 ETH e si sta preparando a comprarne altri.

L’azienda ha affermato che raccoglierà 24 miliardi di dollari per l’acquisto. Si tratta di una cifra enorme, considerando che tutti gli ETF su Ethereum hanno più di 25 miliardi di dollari in asset in gestione.

Anche altre società stanno accumulando fortemente l’altcoin, come SharpLink Gaming e The Ether Machine.

Inoltre, gli ETF spot su ETH hanno messo a segno afflussi record. L’11 agosto, in una sola giornata di trading, hanno raccolto più di 1 miliardo di dollari, il massimo mai registrato da un fondo crypto negli Stati Uniti. Il totale degli afflussi ha superato i 10 miliardi di dollari, con l’ETHA di BlackRock in testa alla classifica.

Ethereum sta correndo al rialzo anche grazie al suo dominio di mercato nella maggior parte dei segmenti del settore crypto. Nella DeFi detiene oltre il 66% del mercato, con colossi come Aave, Lido ed EigenLayer leader nei rispettivi campi. Il Total Value Locked (TVL) è salito del 32% in un mese, superando i 200 miliardi di dollari.

Ethereum è anche la principale blockchain per le stablecoin, con oltre 138 miliardi di dollari in asset. Un dato rilevante, soprattutto dopo la firma del GENIUS Act da parte di Trump, che spinge le stablecoin verso un’adozione di massa.

Ulteriori dati mostrano che l’Open Interest nel mercato dei futures, il valore totale dei contratti futures ancora aperti, ha toccato un record di 60 miliardi di dollari, ben sopra i 17 miliardi di aprile. Un aumento indica che più trader stanno aprendo posizioni, segno di una domanda in forte crescita per l’asset.

Open Interest sui futures su Ethereum. Fonte: CoinGlass

Ethereum potrebbe crollare a breve?

ETH sta guadando slancio giorno dopo giorno. L’indice direzionale medio (ADX), ampiamente utilizzato per misurare la forza del trend, è balzato a quasi 45. Un dato che indica che il trend si sta rafforzando.

Non mancano però i rischi di correzione verso i 4.100 dollari. L’asset è infatti molto distante dalle sue medie storiche, con la media mobile a 100 giorni a 3.000 dollari e quella a 50 giorni a 3.420, situazione che spesso porta a un ritorno verso quei livelli.

Anche il suo Relative Strength Index (RSI) a 74 segnala una condizione di ipercomprato, fase in cui spesso gli investitori iniziano a prendere profitto.

Inoltre, la struttura del mercato lascia spazio a un possibile break-and-retest, con un ritorno su un vecchio supporto che, se confermato, potrebbe rafforzare lo scenario rialzista.

Grafico giornaliero di Ethereum. Fonte: CoinMarketCap

Anche una nuova meme coin ERC-20 sta accelerando

Lo slancio di Ethereum sta spingendo in alto anche i progetti del suo ecosistema, inclusi quelli ancora in prevendita.

