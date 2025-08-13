Ethereum non perde slancio dopo le vendite delle balene e della Fondazione

La Fondazione Ethereum e il gruppo di balene “7 Siblings” vendono milioni di ETH durante il rally, ma l’asset continua a mantenere lo slancio.

La Fondazione Ethereum e un gruppo di balene hanno venduto milioni di dollari in ETH, proprio durante la corsa dell’altcoin verso i massimi, facendo temere un rallentamento del rally.

La Fondazione Ethereum vende 18 milioni di dollari in ETH

I dati blockchain mostrano che il wallet legato alla Fondazione ha liquidato nel mercato 4.095,18 ETH per circa 18,75 milioni di dollari in DAI, con una media di 4.578 dollari per token.



Fonte: Etherscan

Non è stata l’unica transazione: poche ore prima erano stati venduti 1.694,8 ETH, pari a 7,72 milioni di dollari. Successivamente, il wallet ha venduto altri 1.100 ETH per 5,06 milioni di dollari, a un prezzo medio di 4.602 dollari. In totale, nelle prime due ore sono stati liquidati oltre 2.794 ETH, per un valore complessivo di 12,78 milioni di dollari.

Anche se le vendite sono state consistenti, l’asset ha resistito alla pressione. Per gli esperti, è un segnale della solidità della liquidità di Ethereum e della forza degli holder a lungo termine, ben diversa dalle reazioni nervose viste nei cicli passati.

Anche un misterioso gruppo di balene, chiamato “7 Siblings”, ha venduto l’altcoin

La Fondazione Ethereum non è stata l’unica a vendere l’asset. Un’entità nota come “7 Siblings” ha liquidato circa 20.000 ETH per 90,4 milioni di dollari in USDC, a un prezzo medio di 4.532 dollari.

Era nota per aver acquistato 100.000 ETH durante il crollo del 5 agosto dello scorso anno. Secondo le stime, detiene ancora dopo la vendita circa 280.000 ETH, pari a 1,3 miliardi di dollari ai valori attuali.

Tra il 3 febbraio e il 7 aprile, le whale avevano acquistato 103.543 ETH per un valore di 229,7 milioni di dollari a un prezzo medio di 2.219 dollari.

Fonte: Lookonchain

Ethereum ignora le vendite e continua l’ascesa

L’altcoin ha registrato un guadagno dell’8% nelle ultime 24 ore e attualmente sta scambiando al livello di 4.681 dollari. Anche negli altri grafici domina il segno verde: in quello settimanale ha segnato un +29%, mentre in quello mensile l’aumento è maggiore ed è del 54%.

Grafico settimanale di Ethereum. Fonte: CoinMarketCap

Le aziende continua a inserire Ethereum nel loro bilancio

Ethereum ha recentemente sfondato la resistenza dei 4.600 dollari, con gli indicatori che puntano a un forte momentum rialzista. Gli ETF spot su ETH hanno registrato afflussi giornalieri per 523,9 milioni di dollari, assorbendo circa 113.000 ETH al giorno.

Ieri l’asset ha superato i 4.400 dollari dopo che la società BitMine Immersion Technologies– società americana che si occupa di mining guidata dallo strategist di Wall Street Tom Lee – ha annunciato che avrebbe aumentato il suo obiettivo di vendita di azioni a 24,5 miliardi di dollari, aumentando di fatto le sue riserve in ETH.

Inoltre, Ether Machine ha incrementato le sue partecipazioni nell’asset, portandole a 345.362 ETH, dopo che ha acquistato altri 10.605 ETH per circa 40 milioni di dollari. L’operazione è stata finanziata da un recente collocamento privato da 97 milioni di dollari (cioè una vendita di titoli a investitori selezionati).

Anche SharpLink Gaming sta continuando a puntare forte su Ethereum. La società ha dichiarato di voler portare la propria tesoreria a più di 2 miliardi di dollari in ETH, dopo un’offerta diretta da 200 milioni di dollari a 19,50 dollari per azione. I proventi saranno interamente destinati all’acquisto di ETH.

Dopo che Ethereum ha sfondato la soglia dei 4.433 dollari, il co-fondatore Vitalik Buterin è tornato “miliardario on-chain”, con un patrimonio di circa 1,04 miliardi di dollari. Nella lista figurano anche Fred Ehrsam di Coinbase (2,93 miliardi di dollari), Volodymyr Nosov di WhiteBIT (6-7 miliardi di dollari) e i gemelli Winklevoss (2,7 miliardi di dollari ciascuno).

Gli esperti prevedono un target di 5.241 dollari

Per gli esperti, Ethereum potrebbe continuare lo slancio rialzista nel fine settimana fino a toccare il suo massimo storico di 4.878 dollari toccato nel 2021.

L’analista Ali Martinez, basandosi sulle MVRV pricing bands — indicatore che confronta il valore di mercato di ETH con quello realizzato per stimare se è sopravvalutato o sottovalutato — prevede che potrebbe continuare l’ascesa fino a toccare la soglia dei 5.241 dollari.