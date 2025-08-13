Ethereum vola: +8% e supera i 4.600$, il massimo storico è a un passo

Le riserve aziendali in Ethereum ammontano a 16,4 miliardi di dollari, segno di un crescente accumulo da parte delle istituzioni.

Ether, il token nativo di Ethereum, sovraperforma il mercato crypto e cresce fino all’8,6% e raggiungendo i 4.666 dollari.

Questa crescita porta il secondo asset digitale al mondo ad appena il 5% dal suo record storico, segnato a novembre 2021.

Il rialzo arriva in un momento in cui la domanda da parte di investitori istituzionali e aziende sta accelerando. Le aziende quotate in borsa che hanno deciso di dedicare il loro business all’accumulo di riserve di Ethereum ora ne possiedono in tutto 16,4 miliardi di dollari, secondo i dati di strategicethreserve.xyz.

Mohit Kumar, responsabile della ricerca di mercato presso Delta Exchange, afferma che il rally di ETH è sostenuto da un crescente ottimismo verso gli asset crypto e da una maggiore chiarezza normativa.

Ritiene un fattore chiave l’iniziativa di BitMine Immersion Technologies, che ha richiesto nuove offerte di azioni fino a 20 miliardi di dollari, portando la sua capacità totale di emissione a 24,5 miliardi di dollari, includendo una precedente autorizzazione da 4,5 miliardi.

La società prevede di destinare la maggior parte dei proventi all’acquisto di Ethereum, ampliando così le sue riserve crypto.

BitMine, SharpLink ed Ether Machine in testa per riserve in ETH

BitMine, il maggiore possessore, controlla ora 1,2 milioni di ETH per un valore di 5,27 miliardi di dollari, pari a quasi l’1% dell’offerta totale di Ether. La sua posizione in ETH è cresciuta di oltre il 600% negli ultimi 30 giorni.

Segue SharpLink Gaming con 598.800 ETH, per un valore di 2,74 miliardi di dollari, in crescita del 177% nello stesso periodo. Al terzo posto Ether Machine con 345.400 ETH, pari a 1,58 miliardi di dollari, e un aumento dell’8% nell’ultimo mese.

La Ethereum Foundation, l’organizzazione non profit che gestisce la rete, possiede 232.600 ETH per circa 1,07 miliardi di dollari, anche se la sua posizione è leggermente scesa. Tra gli altri grandi detentori ci sono PulseChain Sac, Coinbase e Bit Digital.

Le riserve aziendali di ETH sono esplose a luglio

Da mesi si afferma l’interesse nei confronti di queste società quotate il cui scopo è accumulare token crypto e diventare così un veicolo per gli investimenti tutelati tramite le loro azioni.

A luglio, i saldi aziendali in Ethereum hanno registrato il maggior incremento mensile mai visto, come riporta Binance Research. Le riserve sono salite di circa il 127% fino a superare i 2,7 milioni di ETH, per un valore di circa 11,6 miliardi di dollari.

🟢 SΞR: 14 ETH Treasuries now hold a combined $2.5M ETH ($11.25 billions), about 2.08% of the total ETH supply. pic.twitter.com/vnAl2lmukl — Strategic ETH Reserve (SΞR) (@SERdotxyz) August 13, 2025

Questa politica aggressiva d’accumulo si aggiunge al trend rialzista che ha portato Ether ai livelli più alti degli ultimi tre anni.

Ether conquista un posto di rilievo nella finanza decentralizzata

Gli analisti riconoscono il crescente fascino dell’ecosistema Ethereum, dal ruolo nella finanza decentralizzata alle iniziative di tokenizzazione, come motore della domanda sia da parte della finanza tradizionale sia delle realtà native crypto.

L’ottima performance di Ether arriva mentre Bitcoin resta stabile. La crypto principale si scambia intorno ai 119.331 dollari mercoledì, senza variazioni giornaliere ma in crescita di quasi il 5% nell’ultima settimana.

Il mercato crypto nel complesso si è rafforzato, con una capitalizzazione totale salita dell’1,8% a 4,1 trilioni di dollari. Secondo gli osservatori, il continuo afflusso di capitali istituzionali e l’attività on-chain saranno decisivi per capire se Ether riuscirà a colmare il gap col suo massimo storico nei prossimi giorni.