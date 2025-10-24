Cosa c’è dietro la grazia che Donald Trump ha concesso a CZ di Binance

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 24, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Da ieri circola su tutte le piattaforme la notizia che il presidente Donald Trump ha concesso la grazia a Changpeng Zhao, fondatore dell’exchange crypto Binance dopo la condanna per favoreggiamento di riciclaggio di denaro.

CZ potrebbe presto tornare a essere il CEO di Binance, questo almeno è quanto si crede dopo l’intervento di Trump in favore dell’imprenditore cinese.

È noto che da mesi Zhao sia al lavoro per ripulirsi la fedina penale. Lo stesso Wall Street Journal ha riportato la notizia del suo supporto attivo alla società WFL, riconducibile alla famiglia Trump.

Da mesi la Senatrice Democratica Warren tenta di far incriminare Trump per corruzione in relazione alle sue attività nel mondo crypto.

Deboli le accuse di frode nei confronti di CZ

A novembre 2023, Zhao si era dichiarato colpevole di non aver mantenuto un sistema efficace di antiriciclaggio su Binance. Allora aveva scontato una pena detentiva oltre al pagamento di una multa, personale e a carico della società.

Stando a quanto riportano fonti vicine al presidente, Trump avrebbe dichiarato che “le accuse di frode contro Changpeng Zhao, noto nel mondo digitale semplicemente come CZ, erano piuttosto deboli e di certo non tali da giustificare il carcere”.

Zhao ha già scontato la pena, ma non poteva ancora tornare a ricoprire il ruolo di CEO dell’exchange.

Ora le cose sono cambiate e gli operatori di mercato hanno già reagito alle notizie. Sono esplose le scommesse sui siti di previsione come Polymarket, dove tutti erano certi che CZ avrebbe ottenuto la grazia. Sono cresciute anche le probabilità, dal 7% al 55%, che possa tornare a capo di Binance entro il 31 dicembre.

Fonte: Polymarket

Gli affari loschi del presidente e CZ

Secondo l’ex Segretario al Tesoro Janet Yellen: “Binance ha ignorato deliberatamente i suoi obblighi legali per inseguire il profitto. Gravi mancanze hanno permesso il riciclaggio di denaro di terroristi, cybercriminali e pedofili tramite la sua piattaforma”.

L’accusa contro la piattaforma è stata di aver favorito terroristi e facilitato traffici illeciti di persone e droga. Binance ha pagato 4,3 miliardi di dollari, mentre Zhao ha versato una multa da 50 milioni e scontato quattro mesi di carcere, uscendo il 27 settembre 2024.

Lo scorso 2 maggio, però, si è tornato a parlare di CZ per via degli affari con la famiglia Trump. Un accordo tra Binance, la società degli Emirati MGX e la World Liberty Financial collegata a Trump hanno siglato un accordo da 2 miliardi di dollari.

Binance aveva accettato la stablecoin USD1 di World Liberty come forma di pagamento da parte della società di investimento di Abu Dhabi MGX. Un gran favore a WLF, dato che la stablecoin aveva visto la luce solo pochi mesi prima, a marzo.

La senatrice democratica Elizabeth Warren, era stata tra le prime a criticare questa operazione. Alla notizia della grazia in favore di CZ, ha dichiarato:

“Prima Changpeng Zhao si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro. Poi ha sostenuto una delle iniziative crypto di Donald Trump, quindi ha fatto pressioni per ottenere la grazia. Oggi, Donald Trump ha fatto la sua parte e gli ha concesso la grazia.”

Le iniziative della senatrice Warren e gli altri senatori democratici contrari alla grazia

A maggio la senatrice Elizabeth Warren aveva inviato una lettera all’ufficio legale della Casa Bianca. Nel documento affermava: “la coincidenza tra la richiesta di grazia di Zhao e i legami finanziari di Binance con la famiglia del Presidente solleva preoccupazioni urgenti sull’imparzialità della giustizia”.

Il senatore democratico Richard Blumenthal ad agosto aveva commentato che la grazia avrebbe “permesso ai criminali di farla franca in cambio di un profitto personale del presidente e dei suoi familiari e amici, rimettendo in libertà una persona condannata in un mercato crypto praticamente senza regole”.

Nonostante le critiche, la decisione della grazia sembra definitiva.

CZ ha pubblicato un messaggio su X per ringraziare il presidente e ha promesso di “fare tutto il possibile per aiutare l’America a diventare la capitale delle crypto e promuovere il web3 a livello globale”.

Deeply grateful for today’s pardon and to President Trump for upholding America’s commitment to fairness, innovation, and justice.

🙏🙏🙏🙏



Will do everything we can to help make America the Capital of Crypto and advance web3 worldwide.



(Still in flight, more posts to come.)… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

Ora c’è chi parla di grazia anche per SBF

I dati Polymarket indicano che Sam Bankman-Fried ha il 9% di probabilità di ricevere la grazia da Trump nel 2025. Intanto, secondo Bloomberg, i genitori sono al lavoro per cercare di ottenere clemenza.

Fonte: Polymarket

SBF sta scontando 25 anni di carcere per aver utilizzato indebitamente miliardi di dollari dei clienti di FTX per finanziare gli investimenti di Alameda Research.

Di recente Sam Bankman-Fried ha rilasciato delle interviste dal carcere in cui ha dichiarato che consegnare FTX a John Ray III è stato “di gran lunga il più grande errore che abbia mai fatto”. Continua a proclamarsi innocente, sostenendo di non aver mai truffato nessuno, nonostante sia stato giudicato colpevole di sette capi d’accusa per frode e riciclaggio.

I suoi genitori stanno facendo appello contro la condanna. Sostengono che lo studio legale Sullivan & Cromwell abbia sottratto il controllo di FTX e ne abbia tratto enormi guadagni facilitando la sua incriminazione, fatturando quasi 250 milioni di dollari derivati dai compensi per la bancarotta.

Se da un lato la grazia ripulisce la fedina penale di Zhao e potrebbe spianare la strada a un suo ritorno ufficiale sulla scena globale crypto, le cose non vanno così per SBF per il quale la possibilità di una grazia appare molto remota.

BNB vola del 5% mentre il mercato punta a target tra 1.400 e 1.500 dollari

BNB è salito del 5% a 1.129,05 dollari dopo l’annuncio della grazia, con i trader che puntano a quota 1.400 e oltre.

Bnb (BNB) 24h 7d 30d 1y All time

Il sentiment su X è nettamente rialzista, e c’è chi scrive: “Trump ha appena graziato CZ. Ora riprende la stagione di crescita solo per $BNB”.

Una rottura immediata della resistenza a 1.150 dollari confermerebbe un nuovo slancio rialzista verso la soglia psicologica dei 1.400 dollari, con possibili estensioni fino a 1.500 nel caso di un ritorno ufficiale di CZ alla guida di Binance.

Se invece il prezzo non dovesse mantenersi sopra i 1.100 dollari, i trader potrebbero scegliere di incassare i profitti fino a testare di nuovo l’area 1.050 prima di assistere a un nuovo rally sostenuto.