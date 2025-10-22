ADM blocca Polymarket: la piattaforma finisce nella blacklist italiana
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha inserito la popolare piattaforma di scommesse Polymarket.com tra i domini inibiti in Italia.
Il sito ufficiale, pur risultando raggiungibile nel momento in cui scriviamo, è ufficialmente soggetto a blocco ai sensi della normativa italiana sul gioco online.
Che cos’è l’ADM
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l’autorità pubblica italiana responsabile della regolamentazione, vigilanza e controllo su giochi e scommesse e tutte le attività di gioco a distanza con vincita in denaro. Gestisce inoltre una black list ufficiale dei siti di gioco e scommesse che operano in Italia senza concessione.
L’inserimento in questa lista comporta l’obbligo per tutti i provider Internet nazionali (ISP) di bloccare l’accesso al dominio, come previsto dal Decreto Direttoriale n. 2011/30053/Giochi/UD, che disciplina le modalità di inibizione dei siti non autorizzati.
Che cos’è Polymarket
Polymarket è una piattaforma di prediction market basata su tecnologia blockchain dove gli utenti possono scommettere, su temi di tipo economico ma anche politico o sportivo, utilizzando criptovalute.
A novembre dello scorso anno era diventata famosa per aver “previsto” la vittoria dei Repubblicani di Trump quando i principali sondaggisti prevedevano, seppure di misura, la vittoria di Kamala Harris.
Negli Stati Uniti, la piattaforma è stata sanzionata nel 2022 dalla CFTC, la Commodity Futures Trading Commission, per aver operato senza registrazione, obbligando la piattaforma a limitare l’accesso da parte degli utenti statunitensi.
Oggi è invece arrivato il blocco italiano. In teoria, Polymarket avrebbe 60 giorni per presentare ricorso anche se il sito risulterà molto presto inaccessibile.
Rimanete sintonizzati su CryptoNews per gli aggiornamenti di rito.
