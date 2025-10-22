ADM blocca Polymarket: la piattaforma finisce nella blacklist italiana

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha inserito la popolare piattaforma di scommesse Polymarket.com tra i domini inibiti in Italia.

Elenco ufficiale dei domini inibiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)

Il sito ufficiale, pur risultando raggiungibile nel momento in cui scriviamo, è ufficialmente soggetto a blocco ai sensi della normativa italiana sul gioco online.

Che cos’è l’ADM

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l’autorità pubblica italiana responsabile della regolamentazione, vigilanza e controllo su giochi e scommesse e tutte le attività di gioco a distanza con vincita in denaro. Gestisce inoltre una black list ufficiale dei siti di gioco e scommesse che operano in Italia senza concessione.

L’inserimento in questa lista comporta l’obbligo per tutti i provider Internet nazionali (ISP) di bloccare l’accesso al dominio, come previsto dal Decreto Direttoriale n. 2011/30053/Giochi/UD, che disciplina le modalità di inibizione dei siti non autorizzati.

Che cos’è Polymarket

Polymarket è una piattaforma di prediction market basata su tecnologia blockchain dove gli utenti possono scommettere, su temi di tipo economico ma anche politico o sportivo, utilizzando criptovalute.

A novembre dello scorso anno era diventata famosa per aver “previsto” la vittoria dei Repubblicani di Trump quando i principali sondaggisti prevedevano, seppure di misura, la vittoria di Kamala Harris.

Negli Stati Uniti, la piattaforma è stata sanzionata nel 2022 dalla CFTC, la Commodity Futures Trading Commission, per aver operato senza registrazione, obbligando la piattaforma a limitare l’accesso da parte degli utenti statunitensi.

Oggi è invece arrivato il blocco italiano. In teoria, Polymarket avrebbe 60 giorni per presentare ricorso anche se il sito risulterà molto presto inaccessibile.

