Senatori chiedono un’indagine sui vertici dell’amministrazione Trump

Sotto accusa i fedelissimi di Trump David Sacks e Steve Witkoff, accusati di legami con gli Emirati e conflitti di interesse legati a WLFI.

Le senatrici democratiche Elizabeth Warren ed Elissa Slotkin hanno chiesto a tre diverse autorità di vigilanza di avviare verifiche su alcuni funzionari collegati a World Liberty Financial, società riconducibile al presidente Donald Trump. Questo è quello che si legge in una lettera inviata il 24 settembre dalle due parlamentari statunitensi.

Le senatrici chiedono di aprire un’indagine

Nella lettera, Slotkin e Warren chiedono di indagare su David Sacks e Steve Witkoff. L’accusa è di complotto contro lo stato americano per la vendita di tecnologie sensibili per la sicurezza nazionale statunitense agli Emirati Arabi Uniti (UAE).

Le due senatrici sostengono che Sacks e Witkoff abbiano avuto “un ruolo chiave” nella decisione della Casa Bianca di allentare le restrizioni sulla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale destinati agli Emirati.

Secondo le parlamentari, Sacks e Witkoff non avrebbero “dichiarato i loro legami finanziari con lo sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan”, consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti.

I legami con l’amministrazione Trump sono nel mirino del Congresso

Slotkin e Warren sostengono che Zach Witkoff, figlio di Steve e CEO di World Liberty Financial, avrebbe partecipato alle decisioni sulle operazioni negli Emirati. Questo malgrado MGX, il fondo statale controllato dallo sceicco Tahnoon, abbia investito 2 miliardi di dollari nella stablecoin USD1 di WLF tramite Binance.

Le senatrici sostengono che Sacks e Witkoff “si trovavano in posizioni tali da poter influenzare decisioni governative per ottenerne un arricchimento personale. Hanno creato allo stesso tempo gravi rischi per la sicurezza nazionale”.

“Nella storia della politica estera americana, è difficile trovare due alti funzionari con conflitti di interesse così marcati coinvolti in decisioni legate alla sicurezza nazionale”, scrivono Slotkin e Warren.

“Non dovrebbero esistere conflitti di interesse di questa portata nel governo degli Stati Uniti. Quindi vi chiediamo di valutare rapidamente e con attenzione tutte queste accuse”, aggiungono. “Queste informazioni sono fondamentali. Ora il Congresso esamina le nuove regole per il settore degli asset digitali e cerca di evitare che la corruzione legata alle crypto possa compromettere la nostra sicurezza nazionale.”