Sam Bankman-Fried si è pentito di aver ceduto FTX a John Ray

In un'intervista dalla prigione, SBF ha affermato che la cessione di FTX al CEO John Ray è stata “l'errore più grande”, sostenendo che l'azienda non era in bancarotta.

Sam Bankman-Fried torna a far parlare di sé dopo un’intervista esclusiva dalla prigione, nella quale ha dichiarato che:

“Cedere FTX al CEO John Ray III è stato di gran lunga il più grande errore che abbia mai commesso”.

SBF Ha affermato di aver ceduto il controllo dell’exchange alle 4:24 del mattino dell’11 novembre 2022, sotto l’estrema pressione di Sullivan & Cromwell e dei consulenti della società.

Secondo un articolo della rivista progressista no profit americana Mother Jones, il fondatore di FTX sostiene di non aver mai truffato nessuno e che l’azienda non è mai stata in bancarotta, nonostante nel novembre 2023 una giuria lo abbia ritenuto colpevole di sette capi d’accusa di frode e riciclaggio di denaro.

Bankman-Fried sta scontando una pena detentiva di 25 anni presso il Federal Correctional Institution Terminal Island di Los Angeles ed è stato condannato a pagare un risarcimento di 11 miliardi di dollari.

I suoi genitori, Joe Bankman e Barbara Fried, entrambi giuristi di Stanford, si stanno preparando a presentare ricorso contro la sua condanna. sostengono che Sullivan & Cromwell, oltre ad aver svolto un ruolo determinante nell’arresto di Sam bankman-Fried, gli abbia sottratto FTX, abbia insediato Ray e ne abbia tratto ampi benefici.

Barbara Fried e Joe Bankman, genitori del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried – Fonte: Mother Jones

Secondo il rapporto, lo studio legale ha fatturato quasi 250 milioni di dollari in spese legali durante l’intero procedimento fallimentare, mentre Ray riceverà un bonus di 30 milioni di dollari oltre alla sua tariffa oraria di 1.575 dollari e a un compenso finale di 3 milioni di dollari.

Si prevede che il costo totale del fallimento supererà il miliardo di dollari, rendendolo uno dei più costosi nella storia degli Stati Uniti.

John Ray ha definito le affermazioni di SBF sulla solvibilità di FTX “categoriche, ciniche e dimostrabilmente false” e ha affermato che lui e Sullivan & Cromwell hanno recuperato miliardi dalle macerie per risarcire i clienti.

Fino a ottobre dello scorso anno, Ray aveva recuperato almeno 16 miliardi di dollari, con la maggior parte dei creditori che dovrebbero ricevere il 100% del valore dei loro conti di novembre 2022 più gli interessi.

Il ruolo di Sullivan & Cromwell è stato criticato dai senatori e dagli esperti di insolvenza

Dal 2021, Sullivan & Cromwell aveva rappresentato FTX in almeno 20 occasioni, guadagnando più di 8,5 milioni di dollari in onorari prima del crollo.

Alcuni avvocati dello studio legale si erano uniti allo staff legale interno di FTX, tra cui Ryne Miller, General Counsel di FTX.US, che in precedenza aveva lavorato presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento, gli avvocati di Sullivan & Cromwell si sono consultati con Miller. Hanno segnalato le loro preoccupazioni in merito alla contabilità alla procura federale del distretto meridionale di New York, alla SEC e alla CFTC.

SBF sostiene che queste discussioni abbiano avuto luogo a sua insaputa.

Il team di Ray ha successivamente dichiarato che:

“L’intervento di Sullivan & Cromwell prima del fallimento è stato fondamentale per la rapidità con cui i procuratori federali sono stati in grado di incriminare e arrestare il signor Bankman-Fried”.

Senatori di entrambi i partiti, tra cui Elizabeth Warren e Thom Tillis, hanno scritto al giudice fallimentare nel gennaio 2023 mettendo in discussione l’incarico conferito da Ray a Sullivan & Cromwell, dato che lo studio ha una lunga storia con FTX.

I senatori hanno osservato che lo studio ha fornito consulenza a FTX per anni, contribuendo al suo crollo, mentre affermava di essere “disinteressato” a condurre l’indagine sulla frode.

L’esperto di fallimenti della Temple University, Jonathan Lipson, ha presentato un memorandum al tribunale in cui sostiene la nomina di un revisore speciale incaricato di indagare su una violazione dei propri obblighi etici da parte di Sullivan & Cromwell.

Lipson ha sollevato la questione che lo studio legale abbia violato i propri obblighi etici promettendo a SBF un ruolo nella riorganizzazione “mentre contemporaneamente cercava di avviare un procedimento penale nei suoi confronti”.

Contro le obiezioni di Sullivan & Cromwell, è stato infine nominato un revisore indipendente. Tuttavia, il mandato si limitava alla compilazione e alla sintesi delle indagini completate e non includeva la conduzione di nuove interviste o la revisione di documenti primari.

Il revisore ha concluso che il lavoro svolto finora da Sullivan & Cromwell non escludeva la società dalla rappresentanza di FTX nell’ambito del Chapter 11.

I creditori combattono contro le spese di fallimento, mentre le riserve di Bitcoin aumentano del 600%

Sunil Kavuri, ex consulente di Deutsche Bank e Morgan Stanley, aveva 2 milioni di dollari in cripto-asset congelati su FTX quando l’exchange è crollato.

Kavuri ha avviato una class action contro alcuni portavoce di spicco, tra cui Tom Brady, Shaquille O’Neal e Shohei Ohtani, con O’Neal che ha accettato un accordo da 1,8 milioni di dollari a maggio.

Autoproclamatosi portavoce dei creditori, Kavuri ha creato una comunità online che segue gli sviluppi del caso di fallimento.

La creditrice italiana Lidia Favario, che aveva perso i suoi risparmi, ha presentato numerosi ricorsi alle parcelle di Sullivan & Cromwell, evidenziando che un avvocato ha dichiarato di aver speso più di 1.000 dollari in taxi in una sola settimana.

I creditori hanno sostenuto che avrebbero dovuto riottenere le attività digitali al loro valore attuale e non al valore in contanti congelato nel novembre 2022.

Un conto con 50.000 dollari in Bitcoin varrebbe ora circa 350.000 dollari, con un aumento di valore di circa il 600%.

SBF sostiene che FTX aveva un patrimonio netto di quasi 15 miliardi di dollari al momento del suo crollo e stima che oggi il patrimonio varrebbe almeno 119 miliardi di dollari se non fosse stata intrapresa alcuna azione in merito all’insolvenza dell’exchange.

Il suo team di avvocati intende concentrare il ricorso sulle questioni relative alla solvibilità di FTX, sostenendo che la giuria non ha mai visto prove che dimostrassero che la società disponesse di attività sufficienti per risarcire i propri clienti.

John J. Ray III, CEO di FTX Group. – Fonte: Mother Jones

Ray ha venduto LedgerX, di proprietà di FTX, per 50 milioni di dollari a investitori tra cui Zach Dexter, il capo di FTX.US che aveva spinto SBF a dimettersi dopo che FTX aveva pagato quasi 300 milioni di dollari per l’acquisizione nel 2021.

Andrew Dietderich, di Sullivan & Cromwell, ha definito LedgerX un “investimento terribile”, nonostante la società avesse contribuito a mediare l’accordo originale e avesse fatturato 1,5 milioni di dollari per questo lavoro.

La quota di Anthropic accumulata da FTX ha fruttato più di 1,3 miliardi di dollari durante il fallimento. Alla fine di settembre, FTX Estate aveva distribuito quasi 8 miliardi di dollari ai creditori.

L’udienza per l’appello di Bankman-Fried è fissata per il 4 novembre presso la Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito a New York. Tuttavia, il tasso di assoluzioni a livello federale è storicamente basso, inferiore all’1%.