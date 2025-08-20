BTC $114,191.49 0.58%
Profitrealizálás után 100 ezer dollár alá eshet a Bitcoin

Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre inkább érdeklik a kriptovaluták és a pénzügyek, szívesen tanul és ír róluk.

bitcoin

A Bitcoin (BTC) cikkünk írásakor 113 828 dollár körül mozgolódik, és láthatóan egy csökkenő trendcsatornába került. A 114 400 dolláros alsó határ egy fontos szint lett volna, hogy tartsa. Az esés okán felmerült a kérdés, hogy ez egy általános piaci gyengeség jele-e, vagy csak azok a befektetők válnak meg az érméiktől, akik korábban rekordmagas árfolyamon nyereséget értek el.

A politikai hírek is hatással vannak a hangulatra. Az amerikai elnök, Donald Trump bejelentette, hogy találkozót tart az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal és az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel, hogy Ukrajna biztonsági garanciáiról tárgyaljanak.

Bár a részletek még nem tisztázottak, a javaslatok közös légi és tengeri járőrözést, illetve hírszerzési információk megosztását tartalmazzák.

Ha előrelépés történik a háború befejezése felé, az enyhítheti a világszintű óvatosságot, és közvetett módon támogathatja a kockázatosabb eszközöket, mint amilyen a Bitcoin.

A hosszú távú befektetők továbbra is bizakodóak

A rövid távú visszaesés dacára az intézményi vásárlók megtartják a Bitcoint. A Metaplanet és a Strategy pénzügyi cégek ezen a héten 1 185 BTC-t vettek, mert hisznek a Bitcoin hosszú távú értékében. A kapcsolódó vállalatok részvényei is emelkedtek, ami azt jelzi, hogy egyre több cég fogadja el a kriptovalutát.

A QCP Capital elemzői szerint az elvárt árfolyam-ingadozás alacsony, a kereskedők pedig arra számítanak, hogy a Bitcoin egy adott sávban marad. Jelenleg a 112 000 dollár körüli visszaeséseket vásárlásra, míg a 120 000 dollár körüli emelkedéseket eladásra használják.

A CryptoQuant adatai alapján a hosszú távú befektetők most is realizálnak némi nyereséget, de sokkal lassabb ütemben, mint 2017-ben, 2018–2019-ben vagy 2022–2023-ban. Ez arra utal, hogy a piac már kiegyensúlyozottabb, és az eladási nyomás jobban kezelhető.

Ami a technikai kilátásokat illeti, a Bitcoin válaszút elé érkezett. Példának okáért az RSI cikkünk írásakor 42, ami már az eladottság felé hajlik (bár klasszikus értelemben nem túlzó az eladói nyomás), így van tér az emelkedésre.

Bitcoin árfolyam
Forrás: CoinMarketCap

A felfelé irányuló trend addig volt érvényben, amíg a Bitcoin 114 400 dollár fölött maradt.

Fontos tudnivalók befektetőknek:

  • Intézményi aktivitás: A nagy pénzügyi cégek nem veszítettek a vásárlói kedvükből.
  • Piaci helyzet: A kereskedők óvatosak, a mozgás a piacon visszafogott.
  • A nyereség realizálása: A hosszú távú befektetők kivesznek némi profitot, de nem viszik túlzásba.

Új ICO: A Bitcoin Hyper ($HYPER) – A Bitcoin biztonsága és a Solana sebessége egyben

A Bitcoin Hyper ($HYPER) az első olyan Layer 2 megoldás, amely közvetlenül a Bitcoinra épül, és a Solana Virtual Machine (SVM) hajtja. Törekvése, hogy gyors és olcsó okosszerződésekkel, alkalmazásokkal és mém tokenekkel új energiát lopjon a Bitcoin ökoszisztémába.

A Bitcoin biztonságát és a Solana teljesítményét ötvözve friss lehetőségek előtt nyitja meg az ajtót – mindezt zökkenőmentes BTC áthidalással.

Bitcoin Hyper


A projektet a Coinsult auditálta, és úgy álmodták meg, hogy skálázható, egyszerű és megbízható legyen.

A befektetői érdeklődés igen nagy iránta: az előértékesítés már meghaladta a 10,8 millió dollárt.

A HYPER érmék jelenleg 0,012755 dolláros áron kaphatók, de ez az ár nemsokára emelkedni fog.

A HYPER tokeneket a hivatalos Bitcoin Hyper weboldalon tudod megvásárolni kriptóval vagy bankkártyával.

Látogasd meg a Bitcoin Hyper ($HYPER) weboldalát

