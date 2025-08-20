Profitrealizálás után 100 ezer dollár alá eshet a Bitcoin

A Bitcoin (BTC) cikkünk írásakor 113 828 dollár körül mozgolódik, és láthatóan egy csökkenő trendcsatornába került. A 114 400 dolláros alsó határ egy fontos szint lett volna, hogy tartsa. Az esés okán felmerült a kérdés, hogy ez egy általános piaci gyengeség jele-e, vagy csak azok a befektetők válnak meg az érméiktől, akik korábban rekordmagas árfolyamon nyereséget értek el.

A politikai hírek is hatással vannak a hangulatra. Az amerikai elnök, Donald Trump bejelentette, hogy találkozót tart az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal és az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel, hogy Ukrajna biztonsági garanciáiról tárgyaljanak.

President Trump says he expects a trilateral meeting with Russian President Vladimir Putin if "everything works out well" with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy https://t.co/JRmROK6IiD pic.twitter.com/AcNXo7VVNg — Bloomberg (@business) August 18, 2025

Bár a részletek még nem tisztázottak, a javaslatok közös légi és tengeri járőrözést, illetve hírszerzési információk megosztását tartalmazzák.

Ha előrelépés történik a háború befejezése felé, az enyhítheti a világszintű óvatosságot, és közvetett módon támogathatja a kockázatosabb eszközöket, mint amilyen a Bitcoin.

A hosszú távú befektetők továbbra is bizakodóak

A rövid távú visszaesés dacára az intézményi vásárlók megtartják a Bitcoint. A Metaplanet és a Strategy pénzügyi cégek ezen a héten 1 185 BTC-t vettek, mert hisznek a Bitcoin hosszú távú értékében. A kapcsolódó vállalatok részvényei is emelkedtek, ami azt jelzi, hogy egyre több cég fogadja el a kriptovalutát.

📉 Even as markets pull back, the big money isn’t slowing down.



💼 MicroStrategy adds 430 BTC ($51M).

🌍 Metaplanet secures 775 BTC ($93M).

💰 That’s over $140M in buys… on red days.



When institutions buy the dip, it’s not panic it’s positioning. ⚡ pic.twitter.com/1nYLSN4w66 — Bitfunded (@bitfunded) August 19, 2025

A QCP Capital elemzői szerint az elvárt árfolyam-ingadozás alacsony, a kereskedők pedig arra számítanak, hogy a Bitcoin egy adott sávban marad. Jelenleg a 112 000 dollár körüli visszaeséseket vásárlásra, míg a 120 000 dollár körüli emelkedéseket eladásra használják.

A CryptoQuant adatai alapján a hosszú távú befektetők most is realizálnak némi nyereséget, de sokkal lassabb ütemben, mint 2017-ben, 2018–2019-ben vagy 2022–2023-ban. Ez arra utal, hogy a piac már kiegyensúlyozottabb, és az eladási nyomás jobban kezelhető.

Ami a technikai kilátásokat illeti, a Bitcoin válaszút elé érkezett. Példának okáért az RSI cikkünk írásakor 42, ami már az eladottság felé hajlik (bár klasszikus értelemben nem túlzó az eladói nyomás), így van tér az emelkedésre.

Forrás: CoinMarketCap

A felfelé irányuló trend addig volt érvényben, amíg a Bitcoin 114 400 dollár fölött maradt.

Fontos tudnivalók befektetőknek:

Intézményi aktivitás: A nagy pénzügyi cégek nem veszítettek a vásárlói kedvükből.

Piaci helyzet: A kereskedők óvatosak, a mozgás a piacon visszafogott.

A nyereség realizálása: A hosszú távú befektetők kivesznek némi profitot, de nem viszik túlzásba.

