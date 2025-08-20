Profitrealizálás után 100 ezer dollár alá eshet a Bitcoin
A Bitcoin (BTC) cikkünk írásakor 113 828 dollár körül mozgolódik, és láthatóan egy csökkenő trendcsatornába került. A 114 400 dolláros alsó határ egy fontos szint lett volna, hogy tartsa. Az esés okán felmerült a kérdés, hogy ez egy általános piaci gyengeség jele-e, vagy csak azok a befektetők válnak meg az érméiktől, akik korábban rekordmagas árfolyamon nyereséget értek el.
A politikai hírek is hatással vannak a hangulatra. Az amerikai elnök, Donald Trump bejelentette, hogy találkozót tart az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal és az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel, hogy Ukrajna biztonsági garanciáiról tárgyaljanak.
Bár a részletek még nem tisztázottak, a javaslatok közös légi és tengeri járőrözést, illetve hírszerzési információk megosztását tartalmazzák.
Ha előrelépés történik a háború befejezése felé, az enyhítheti a világszintű óvatosságot, és közvetett módon támogathatja a kockázatosabb eszközöket, mint amilyen a Bitcoin.
A hosszú távú befektetők továbbra is bizakodóak
A rövid távú visszaesés dacára az intézményi vásárlók megtartják a Bitcoint. A Metaplanet és a Strategy pénzügyi cégek ezen a héten 1 185 BTC-t vettek, mert hisznek a Bitcoin hosszú távú értékében. A kapcsolódó vállalatok részvényei is emelkedtek, ami azt jelzi, hogy egyre több cég fogadja el a kriptovalutát.
A QCP Capital elemzői szerint az elvárt árfolyam-ingadozás alacsony, a kereskedők pedig arra számítanak, hogy a Bitcoin egy adott sávban marad. Jelenleg a 112 000 dollár körüli visszaeséseket vásárlásra, míg a 120 000 dollár körüli emelkedéseket eladásra használják.
A CryptoQuant adatai alapján a hosszú távú befektetők most is realizálnak némi nyereséget, de sokkal lassabb ütemben, mint 2017-ben, 2018–2019-ben vagy 2022–2023-ban. Ez arra utal, hogy a piac már kiegyensúlyozottabb, és az eladási nyomás jobban kezelhető.
Ami a technikai kilátásokat illeti, a Bitcoin válaszút elé érkezett. Példának okáért az RSI cikkünk írásakor 42, ami már az eladottság felé hajlik (bár klasszikus értelemben nem túlzó az eladói nyomás), így van tér az emelkedésre.
A felfelé irányuló trend addig volt érvényben, amíg a Bitcoin 114 400 dollár fölött maradt.
Fontos tudnivalók befektetőknek:
- Intézményi aktivitás: A nagy pénzügyi cégek nem veszítettek a vásárlói kedvükből.
- Piaci helyzet: A kereskedők óvatosak, a mozgás a piacon visszafogott.
- A nyereség realizálása: A hosszú távú befektetők kivesznek némi profitot, de nem viszik túlzásba.
