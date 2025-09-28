BTC $109,677.72 0.22%
ETH $4,014.40 0.41%
SOL $202.80 0.62%
PEPE $0.0000091 -1.27%
SHIB $0.000011 -0.93%
DOGE $0.22 -0.86%
XRP $2.80 0.46%
Cryptonews Árfolyam hírek

Dogecoin árfolyam-előrejelzés: nyilvános cég vásárolt be

Szerző
Tóth-Giczei Beáta
Szerző
Tóth-Giczei Beáta
A szerzőről

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

A szerző
Utoljára frissítve: 
Doge árfolyam-elemzés

Egy nyilvános vállalat 10 millió dolláros visszavásárlási programot indít a DOGE bányászat fellendülése előtt – a Dogecoin árfolyam-előrejelzés szerint nő az intézményi érdeklődés.

Ismét napirendre került az optimista Dogecoin árfolyam-előrejelzés, miután a Thumzup Media – amely nemrég beszállt a Dogecoin-bányászatba – bejelentette, hogy 10 millió dollár értékben vásárol vissza részvényeket.

Ez a határozott lépés arra utal, hogy a cég szerint a piac alulértékeli a pozícióját. Ez a hozzáállás az intézményi bányászat egyre nagyobb térnyerésével átterjedhet a DOGE-re is.

Donald Trump Jr. a Thumzup többségi tulajdonosa, és valószínűleg lényeges szerepet játszott abban, hogy a cég kriptóra fókuszáló stratégiát kezdett el követni.

A vállalat nemrég megvásárolta a DogeHash Technologies nevű Dogecoin-bányász céget, amely év végére 3 500 gépet kíván üzemeltetni. Ezen túl a Thumzup birtokában van 19 Bitcoin (BTC) és 7,5 millió DOGE, összesen nagyjából 1,7 millió dollár értékben.

Dogecoin árfolyam-előrejelzés: a piac újra teszteli a kulcsfontosságú trendvonalat

A DOGE árfolyama most újra elérte azt a fontos trendvonalat, ami meghatározhatja, hogy merre indul az ár a következő napokban.

Dogecoin árfolyam-előrejelzés

Ez a keresleti zóna egybeesik a 200 napos exponenciális mozgóátlaggal (EMA), tehát kulcsfontosságú területnek számít a vásárlók számára.

Ha innen erőteljesen visszapattan az ár, az megindíthat egy hullámot 0,29 dollár felé. Viszont a grafikonon látható emelkedő ék alakzatból való kitörés megerősítené az optimista Dogecoin árfolyam-előrejelzést. Az első cél az érme számára a 0,40 dollár volna, és a lendület fokozódásával akár az 1 dolláros szintet is elérheti.

Az olyan cégek támogatása, mint a Thumzup, illetve a nemrég elindított REX-Osprey Dogecoin ETF tovább fokozzák az érdeklődést, és megadhatják a lehetőséget arra, hogy a DOGE igazán kiemelkedjen ebben a ciklusban.

Közben az olyan korai kripto-előértékesítések, mint a Maxi Doge ($MAXI) még nagyobb növekedést hozhatnak. Eddig több, mint 2,5 millió dollárt gyűjtöttek össze, és a projekt egyre nagyobb lendületet nyer. Könnyen lehet, hogy ez lesz a következő nagy áttörés.

A Maxi Doge ($MAXI) előértékesítése felszabadítja a tőkeáttételes mémkereskedelmet

A Maxi Doge ($MAXI) egy Ethereum-alapú mémérme, amely a népszerű Doge mém érmétől kapott ihletet.

Maxi Doge

Az érme egy ismert kulturális utalást használ, amelyet a kriptós közösség már jól ismer és kedvel. Az ICO villámgyorsan lendületet kapott, pár héttel az indulás után már meghaladta a 2,5 millió dollárt.

Ami a $MAXI érmét különlegessé teszi, az a tőkeáttételes kereskedésre és a piaci hype kihasználására való fókusz.

A Maxi Alapon keresztül a projekt az előértékesítésből befolyt összeg akár 25%-át is felhasználja arra, hogy tőkeáttételes fogadásokat kössön a ciklus legreménytelibb tokenjeire.

A token láthatóságát több kriptós hírgyűjtő oldallal való együttműködés is növeli, és amikor a token megjelenik a tőzsdéken, a vásárlók a legnagyobb hozamokat érhetik el.

A $MAXI megvásárlásához keresd fel a Maxi Doge weboldalát, és csatlakoztass egy kompatibilis tárcát, például a Best Wallet-et.

Válthatsz kriptót erre a mémcoinra, de bankkártyával is vásárolhatsz.

Látogasd meg a Maxi Doge ($MAXI) előértékesítését

Dogecoin árfolyam-előrejelzés: nyilvános cég vásárolt be
2025-09-28 09:00:00
Pi Coin árfolyam-előrejelzés – Egy bálna rendíthetetlen bizalma
2025-09-27 07:06:00
A Thumzup befektet: részvény + kripto stratégia
2025-09-26 09:30:01
2026-ban jön egy euróhoz kötött, MiCA által szabályozott stabilcoin
2025-09-25 11:21:46
A legjobb kriptovaluták ma – XRP, Dogecoin, Aster
2025-09-24 06:12:00
Lord Miles eltűnése: Halál vagy átverés? A Polymarket lázban ég
2025-09-23 09:57:37
Az alacsony kockázatú DeFi lehet az Ethereum „Google keresője”
2025-09-22 10:36:30

Ne maradj le!

Árfolyam hírek
Pi Coin árfolyam-előrejelzés – Egy bálna rendíthetetlen bizalma
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-09-27 07:06:00
Altcoin hírek
A Thumzup befektet: részvény + kripto stratégia
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-09-26 09:30:01
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre inkább érdeklik a kriptovaluták és a pénzügyek, szívesen tanul és ír róluk.
Olvass tovább
Crypto News in numbers
editors
Szerzők listája + Még 66 szerző
2M+
Active Monthly Users Around the World
250+
Guides and Reviews Articles
8
Years on the Market
70
International Team Authors