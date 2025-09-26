A Thumzup befektet: részvény + kripto stratégia

A Thumzup Media (Nasdaq: TZUP) egy digitális hirdetésekre specializálódott cég. Egy 10 millió dolláros részvény-visszavásárlási programot jelentett be, amely 2026. december 31-ig tart, és a tőkekezelési stratégiájuk kiterjesztését jelenti. A TZUP részvényei a bejelentés után 5,7%-kal 4,81 dollárra emelkedtek, ezzel a vállalat piaci értéke megközelítette a 78 millió dollárt.

Főbb tudnivalók: Miután lezárt egy 1 millió dolláros ügyletet, a Thumzup 10 millió dolláros részvény-visszavásárlási programot indított.

A cég több mint 19 BTC-t és 7,5 millió DOGE-t birtokol, és jóváhagyást kapott egy akár 250 millió dolláros kriptotartalék kiépítésére.

A Web3 felé tett elmozdulást egy lehetséges Dogecoin-bányászati cég megszerzése, valamint Donald Trump Jr. részesedése is erősíti.

A mostani bejelentés az 1 millió dolláros visszavásárlási program lezárását követte, amely során 212.432 részvényt vásároltak vissza, átlagosan 4,71 dolláros árfolyamon.

„A 10 millió dolláros visszavásárlási program elindítása azt jelzi, hogy bízunk a Thumzup hosszú távú stratégiájában, és elkötelezettek vagyunk a részvényesi értékteremtés mellett” – nyilatkozta Robert Steele vezérigazgató.

Emelkedő árfolyam – a Thumzup piaci kapitalizációja már 78 millió dollár

A bejelentést követően a TZUP részvények 5,7%-kal 4,81 dollárra drágultak, amivel a cég piaci értéke körülbelül 78 millió dollárra emelkedett.

A részvény-visszavásárlás mellett a vállalat egy kriptotartalék építésére is fókuszál. Jelenleg 19.106 BTC-t és mintegy 7,5 millió Dogecoint tart, ezzel is jelezve, hogy egyre inkább a blokklánc-alapú pénzügyi stratégia felé fordul.

A Thumzup igazgatótanácsa korábban jóváhagyott egy keretrendszert, amely lehetővé teszi akár 250 millió dollár értékű kriptoeszközök felhalmozását. A portfólióban Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Solana, XRP, Ethereum és USD Coin is helyet kaphat.

A cég megerősítette, hogy a DogeHash Technologies felvásárlásához a részvényesek jóváhagyására vár. Ez egy 2.500 aktív géppel rendelkező Dogecoin-bányászati társaság, és további 1.000 érkezésére várnak még.

Thumzup announces $10 million share repurchase program, reflecting confidence in our long-term strategy and our commitment to delivering value to shareholders.



We also highlight our digital asset treasury:



₿ 19.106 Bitcoins

~7.5M Dogecoins



Read the press release:… pic.twitter.com/Z8oEKrIZz5 — Thumzup Media Corporation (@thumz_up) September 24, 2025

Ha az ügylet létrejön, az jelentősen növeli a Thumzup bányászati kitettségét és erősíti digitális eszköz-infrastruktúráját.

Érdemes kiemelni, hogy Donald Trump a társaságban Jr. 350.000 részvényt birtokol. Ez nyáron kiadott jelentésekből derült ki, ami további figyelmet irányít a Thumzup kriptós stratégiájára.

A részvény-visszavásárlás és a bővülő kriptovagyon azt mutatja, hogy a cég az online reklám és a Web3 pénzügyi világa közötti határterületen építi a jövőjét.

A kriptotartalékok árnyoldala: adósságból finanszírozott részvény-visszavásárlások

A 2024-ben kisebb tőzsdei cégek körében felfutó, kriptotartalékot építő stratégia kezd meginogni. Egyre több vállalat adósságból finanszírozott visszavásárlásokkal próbálja ellensúlyozni zuhanó részvényárfolyamát.

Legalább hét társaság forog jelenleg a birtokolt kriptoeszközök értéke alatt, ami komoly aggodalmat kelt a befektetők és az elemzők körében. A cégek között gaming, biotechnológiai és elektromos járműveket gyártó vállalat is szerepel.

A kritikusok szerint ez a gyakorlat inkább kétségbeesésre utal. Emellett eltávolodást jelent az eredeti koncepciótól, amely szerint a kriptoárfolyamok emelkedése önmagában is részvényesi értéket teremt.

Példaként említhető az ETHZilla (korábban 180 Life Sciences), amely 76%-os árfolyamesést szenvedett el annak ellenére, hogy jelentős mennyiségű Ethert halmozott fel és új márkanévre váltott.

A cég nemrégiben 80 millió dollárnyi hitelt vett fel egy 250 millió dolláros visszavásárlási program finanszírozására.

Hasonló helyzetben van az Empery Digital (korábban Volcon) is, amely 476 millió dollárnyi BTC-t tart, miközben piaci kapitalizációja mindössze 378 millió dollár. A cég amiatt bővítette adósságkeretét, hogy visszavásárlásokat hajtson végre. Elemzők szerint ezek a lépések inkább az árfolyam mesterséges megtámasztását szolgálják, nem pedig a digitális eszközökbe történő befektetést.

Más cégek, például a SharpLink Gaming, a Ton Strategy és a CEA Industries szintén rosszul jártak kriptotartalék-stratégiájukkal.

A K33 Research friss jelentése szerint a nyilvánosan jegyzett Bitcoin-tulajdonos cégek 25%-a jelenleg a birtokolt BTC értéke alatt forog a tőzsdén, ami jelentős befektetői bizalomvesztésre utal.

Ez a jelenség – amelyet NAV-különbségként emlegetnek – komolyan korlátozza a cégek tőkebevonási lehetőségeit, különösen a kisebb szereplők esetében. Ilyen például a NAKA, amelynek piaci értéke 96%-ot zuhant. A NAV-gap egy vállalat kriptoeszközeinek értéke és a részvénypiaci kapitalizáció közötti eltérés.