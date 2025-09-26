A Thumzup befektet: részvény + kripto stratégia
A Thumzup Media (Nasdaq: TZUP) egy digitális hirdetésekre specializálódott cég. Egy 10 millió dolláros részvény-visszavásárlási programot jelentett be, amely 2026. december 31-ig tart, és a tőkekezelési stratégiájuk kiterjesztését jelenti. A TZUP részvényei a bejelentés után 5,7%-kal 4,81 dollárra emelkedtek, ezzel a vállalat piaci értéke megközelítette a 78 millió dollárt.
Főbb tudnivalók:
- Miután lezárt egy 1 millió dolláros ügyletet, a Thumzup 10 millió dolláros részvény-visszavásárlási programot indított.
- A cég több mint 19 BTC-t és 7,5 millió DOGE-t birtokol, és jóváhagyást kapott egy akár 250 millió dolláros kriptotartalék kiépítésére.
- A Web3 felé tett elmozdulást egy lehetséges Dogecoin-bányászati cég megszerzése, valamint Donald Trump Jr. részesedése is erősíti.
A mostani bejelentés az 1 millió dolláros visszavásárlási program lezárását követte, amely során 212.432 részvényt vásároltak vissza, átlagosan 4,71 dolláros árfolyamon.
„A 10 millió dolláros visszavásárlási program elindítása azt jelzi, hogy bízunk a Thumzup hosszú távú stratégiájában, és elkötelezettek vagyunk a részvényesi értékteremtés mellett” – nyilatkozta Robert Steele vezérigazgató.
Emelkedő árfolyam – a Thumzup piaci kapitalizációja már 78 millió dollár
A bejelentést követően a TZUP részvények 5,7%-kal 4,81 dollárra drágultak, amivel a cég piaci értéke körülbelül 78 millió dollárra emelkedett.
A részvény-visszavásárlás mellett a vállalat egy kriptotartalék építésére is fókuszál. Jelenleg 19.106 BTC-t és mintegy 7,5 millió Dogecoint tart, ezzel is jelezve, hogy egyre inkább a blokklánc-alapú pénzügyi stratégia felé fordul.
A Thumzup igazgatótanácsa korábban jóváhagyott egy keretrendszert, amely lehetővé teszi akár 250 millió dollár értékű kriptoeszközök felhalmozását. A portfólióban Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Solana, XRP, Ethereum és USD Coin is helyet kaphat.
A cég megerősítette, hogy a DogeHash Technologies felvásárlásához a részvényesek jóváhagyására vár. Ez egy 2.500 aktív géppel rendelkező Dogecoin-bányászati társaság, és további 1.000 érkezésére várnak még.
Ha az ügylet létrejön, az jelentősen növeli a Thumzup bányászati kitettségét és erősíti digitális eszköz-infrastruktúráját.
Érdemes kiemelni, hogy Donald Trump a társaságban Jr. 350.000 részvényt birtokol. Ez nyáron kiadott jelentésekből derült ki, ami további figyelmet irányít a Thumzup kriptós stratégiájára.
A részvény-visszavásárlás és a bővülő kriptovagyon azt mutatja, hogy a cég az online reklám és a Web3 pénzügyi világa közötti határterületen építi a jövőjét.
A kriptotartalékok árnyoldala: adósságból finanszírozott részvény-visszavásárlások
A 2024-ben kisebb tőzsdei cégek körében felfutó, kriptotartalékot építő stratégia kezd meginogni. Egyre több vállalat adósságból finanszírozott visszavásárlásokkal próbálja ellensúlyozni zuhanó részvényárfolyamát.
Legalább hét társaság forog jelenleg a birtokolt kriptoeszközök értéke alatt, ami komoly aggodalmat kelt a befektetők és az elemzők körében. A cégek között gaming, biotechnológiai és elektromos járműveket gyártó vállalat is szerepel.
A kritikusok szerint ez a gyakorlat inkább kétségbeesésre utal. Emellett eltávolodást jelent az eredeti koncepciótól, amely szerint a kriptoárfolyamok emelkedése önmagában is részvényesi értéket teremt.
Példaként említhető az ETHZilla (korábban 180 Life Sciences), amely 76%-os árfolyamesést szenvedett el annak ellenére, hogy jelentős mennyiségű Ethert halmozott fel és új márkanévre váltott.
A cég nemrégiben 80 millió dollárnyi hitelt vett fel egy 250 millió dolláros visszavásárlási program finanszírozására.
Hasonló helyzetben van az Empery Digital (korábban Volcon) is, amely 476 millió dollárnyi BTC-t tart, miközben piaci kapitalizációja mindössze 378 millió dollár. A cég amiatt bővítette adósságkeretét, hogy visszavásárlásokat hajtson végre. Elemzők szerint ezek a lépések inkább az árfolyam mesterséges megtámasztását szolgálják, nem pedig a digitális eszközökbe történő befektetést.
Más cégek, például a SharpLink Gaming, a Ton Strategy és a CEA Industries szintén rosszul jártak kriptotartalék-stratégiájukkal.
A K33 Research friss jelentése szerint a nyilvánosan jegyzett Bitcoin-tulajdonos cégek 25%-a jelenleg a birtokolt BTC értéke alatt forog a tőzsdén, ami jelentős befektetői bizalomvesztésre utal.
Ez a jelenség – amelyet NAV-különbségként emlegetnek – komolyan korlátozza a cégek tőkebevonási lehetőségeit, különösen a kisebb szereplők esetében. Ilyen például a NAKA, amelynek piaci értéke 96%-ot zuhant. A NAV-gap egy vállalat kriptoeszközeinek értéke és a részvénypiaci kapitalizáció közötti eltérés.