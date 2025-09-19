Elindult a DOJE ETF – A DOGE lesz az új Bitcoin?

Tegnap elindult az első DOGE ETF. Ennek örömére az árfolyam-előrejelzések most 2 dolláros árat és 300 milliárd dolláros piaci értéket jósoltak meg erre a ciklusra.

Véget ért a várakozás: az első mémérme-alapú tőzsdén kereskedett alap (ETF) hivatalosan is debütált a piacon, és ez felerősítette a Dogecoin árfolyamával kapcsolatos találgatásokat.

Több halasztás után tegnap reggel, rögtön a nyitócsengő megszólalása után elindult a kereskedés a REX-Osprey DOGE ETF-fel (DOJE).

Innentől kezdve ez az eszköz direkt hozzáférést ad a népszerű mémcoinhoz az amerikai szabályozott piacokon keresztül.

At REX, we’re building the next generation of crypto ETFs that bring investors simple, regulated access to digital assets.



Today, we’re excited to announce the launch of:

· $DOJE – the first ETF offering exposure to spot $DOGE in the U.S.

· $XRPR – the first ETF offering… pic.twitter.com/Y709c4zonO — REX Shares (@REXShares) September 18, 2025

Az elmúlt 24 óra folyamán a Dogecoin árfolyama 2,16%-ot csökkent, az eltelt 7 napban 6%-ot, míg az előző 30 napban összesen 28,3%-ot nőtt.

A 24 órás értékapadás ellenére minden adott ahhoz, hogy az altcoin-szezon folytatódjon, és a mostani piaci hangulat igencsak kedvez a mémcoinoknak.

Dogecoin árfolyam-előrejelzés: Elérheti-e az érme a 2 dollárt ebben a ciklusban?

A Dogecoin árfolyama nem is olyan rég egy emelkedő ék alakzatot formált. Ez egy klasszikus, pozitív folytatást ígérő minta, ami sok esetben nagy kitörést vetít előre.

Most, hogy hivatalosan is bemutatkozott az első Dogecoin ETF, a DOGE népszerűsége soha nem látott magasságokba kerülhet. Már csak azért is, mert a kisbefektetők és az intézményi szereplők is hozzáférnek a szabályozott csatornákon keresztül.

Forrás: TradingView

Ha a DOGE áthajt a kulcsfontosságú 0,32 dolláros ellenállási szinten, újra megközelítheti a 2024 decemberében tapasztalt csúcsokat.

Onnan már csak egy kitörés, és a DOGE vidáman elnyargalhat a 2 dolláros szintig. Ez majdnem 300 milliárd dolláros piaci értéket jelentene, és így a Bitcoin és az Ethereum mögé kerülne.

A Fed legutóbbi kamatcsökkentése csak tovább edzi a pozitív hangulatot, hiszen nagy mértékben növeli a kockázatvállalási kedvet a kriptopiacon.

Ugyan a DOGE továbbra is vezető szereplő, egy sebesen növekvő előértékesítés, a Maxi Doge ($MAXI), egyre több befektető figyelmét kelti fel.

Mivel a projekt csapata már több mint 2,3 millió dollárt gyűjtött össze pár hét alatt, így sanszos, hogy ez lesz a következő nagy mémérme.

Maxi Doge ($MAXI): 1000-szeres tőkeáttétellel kereskedve ragadja meg a piac energiáját

A Maxi Doge ($MAXI) nem csak egy újabb mémcoin – ez az energiával teli, koffeinfüggő kutya addig nézi a grafikonokat, amíg a gyertyák függőlegesen el nem indulnak felfelé.

Ez a kutya az Ethereum hálózatán éldegél, és a bikapiac adrenalinja élteti. Olyan, akár egy Shiba Inu, aki egymás után issza az energiaitalokat. Sőt, hajnali 3-kor még pörgeti a kripto Twittert, és csakis azt hajlandó elfogadni, ha az ár felfelé megy.

A Maxi Alap az előértékesítésből beérkezett összeg akár 25%-át a legreménytelibb tokenekbe fekteti, és 1000-szeres tőkeáttétellel a pozíciók méretét. A Maxi világában az óvatos befektetések inkább az idősebbeknek valók.

