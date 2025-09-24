A legjobb kriptovaluták ma – XRP, Dogecoin, Aster

Szerző Farkas Dániel Szerző Farkas Dániel A szerzőről A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan... A szerző Share Kimásolva Ellenőrizte Tóth-Giczei Beáta Szerző Tóth-Giczei Beáta A szerzőről 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... A szerző Utoljára frissítve: Szeptember 24, 2025

Az XRP, a Dogecoin és az Aster tulajdonosai előtt több ígéretes lehetőség is nyílhat a közeljövőben. A jelenlegi piacon szinte végtelen a választék a kriptovaluták között. Ennek köszönhetően sokaknak kihívást jelent eldönteni, melyiket érdemes most megvenni és hosszabb távon tartani.

A makrogazdasági környezet azonban idén sem könnyítette meg a helyzetet: az infláció továbbra is makacsul jelen van, az amerikai szabályozási irányvonal folyamatosan változik, a geopolitikai bizonytalanság pedig szintén fékezi a piacot. Mindezek ellenére a Bitcoin augusztusban történelmi csúcsra (ATH), 124.128 dollárra emelkedett.

A befektetői étvágy ugyanakkor nem korlátozódik a Bitcoinra. Az altcoinok és a mémcoinok is komoly figyelmet kapnak: az elmúlt egy évben több token is új árrekordot döntött, ami a kriptoiparba vetett bizalom erősödését jelzi.

Az optimizmust két jelentős washingtoni döntés is felerősítette. Először Donald Trump elnök aláírta a GENIUS Act-et, amely az USA első átfogó stabilcoin-szabályozása. Ezt követte a SEC bejelentése a „Project Crypto”-ról, amely világosabb keretet ad annak, hogyan alkalmazhatók az értékpapírtörvények a digitális eszközökre.

Ebben a környezetben érdemes megnézni, mit hozhat a következő időszak az alábbi kriptovaluták számára:

XRP

Dogecoin

Aster

Ripple (XRP): Globális fizetési megoldás és 2025 legjobb „blue chip” altcoinja

Az XRP július 18-án, a GENIUS Act aláírásával egy időben új csúcsra, 3,65 dollárra emelkedett, meghaladva a 2018-as 3,40 dolláros rekordját. Azóta korrigált, jelenleg kb. 2,86 dolláron forog – ami 25%-kal alacsonyabb a tetőpontnál.

Az XRP fő erőssége a gyors és olcsó, határokon átnyúló fizetések lebonyolítása, amivel kihívója lehet a régi rendszereknek, például a SWIFT-nek. Ezt a szerepet megerősíti az ENSZ Fejlesztési Alapja és a Fehér Ház részéről kapott támogatás is.

A Ripple befolyását a szabályozási vitákban jól mutatja, hogy Brad Garlinghouse vezérigazgató idén részt vett az elnöki kriptós kerekasztal beszélgetésen.

Az XRP lendületét 2023-ban az a bírósági döntés adta meg, amely kimondta: a token lakossági értékesítése nem minősül értékpapírnak. Ez lezárt egy öt évig tartó pert az SEC-kel, és példaértékű győzelmet hozott a teljes iparágnak.

Az XRP egy év alatt 390%-ot emelkedett, messze felülmúlva a Bitcoin közel 80%-os növekedését. Mindeközben talán a legtöbbet emlegetett altcoinná vált az Ethereum mellett. Az árfolyam erős pszichológiai támaszt élvez a 3 dolláros értéken, így várhatóan gyorsan visszatérhet erre a szintre.

Az RSI (relatív erősség index) jelenleg 41 körül mozog és csökkenőben van. Ez arra utal, hogy a mostani eladási hullám hamar kifulladhat, és sok befektető újra bevásárolhat a korrekció során

A figyelem most a SEC-re irányul, amely október közepéig több spot XRP ETF kérelmet bírál el. Egy pozitív döntés rövid időn belül akár 4 dollár fölé is repítheti az árfolyamot.

Dogecoin (DOGE): Átlépi végre az 1 dollárt az első mémcoin?

A Dogecoin 2013-ban vicces paródiaként indult, mára viszont a legikonikusabb mémcoin lett, amelyet egy elkötelezett közösség és 36,5 milliárd dolláros piaci kapitalizáció támogat.

2021-ben robbant be igazán a köztudatba, amikor olyan hírességek álltak mögé, mint Elon Musk, Snoop Dogg és Gene Simmons.

Idén májusban az intézményi érdeklődés felfutása visszanyomta az árfolyamot a 0,25 dolláros zónába, legfőképp egy esetleges amerikai Dogecoin ETF-ről szóló pletykák miatt. A token most 0,2410 dolláron forog, kb. 0,26%-kal lejjebb, ami összhangban van a teljes mémcoin-szektor 6,6%-os korrekciójával. A szegmens teljes piaci kapitalizációja 78,08 milliárd dollárra csökkent.

A tágabb képet nézve a kriptovaluták piaca ma 3,9 billió dolláros értéken áll, és ma 0,25%-ot esett, tehát valódi piaci visszahúzódásról beszélhetünk. A legtöbb kriptobefektető számára ez inkább jó beszállási pont, különösen olyan, hosszú távon is életképes projekteknél, mint a DOGE.

Technikai oldalról az RSI 46-on áll, ami még adhat teret további esésnek. Az árfolyam várhatóan a hét közepére vagy a hétvégére stabilizálódik. Ez új emelkedési pályát nyithat októberre, ami jellemzően az egyik legerősebb hónap a kriptónak.

Kedvező piaci hangulat és szabályozási hírek mellett az árfolyam október közepére akár a 0,50 dolláros szintet is megközelítheti.

A népszerűsége egyre nagyobb: a Tesla már elfogadja a DOGE-t bizonyos vásárlásoknál, a PayPal és a Revolut pedig kiterjesztette a támogatást, ami növeli a token valós felhasználhatóságát.

Aster (ASTER): Egy CZ által is támogatott DEX-token brutális növekedéssel

Az Aster egy új generációs decentralizált tőzsde (DEX), amely villámgyorsan szerzett hírnevet a DeFi-szektorban. A platform 2024 végén jött létre az Astherus és az APX Finance összeolvadásából, és spot valamint örökös határidős kereskedést kínál.

Legnagyobb újítása a „Trade & Earn” modell, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók hozamtermelő eszközöket használjanak fedezetként kereskedéshez. Így a tőke egyszerre dolgozik passzív hozamként és aktív kereskedési pozícióként – megoldva ezzel egy régóta fennálló hiányosságot a DeFi-ben.

Az Aster gyors növekedése nagyrészt a Binance Labs kockázati ágának, a YZi Labsnak a támogatásához köthető.

A legnagyobb lökést azonban egy CZ-tweet adta, amely spekulációt indított el arról, hogy a Binance alapítója, korábbi vezérigazgatója aktívan is részt vehet a projektben. Az árfolyam ennek hatására a tokenkibocsátási esemény után több mint 1.500%-ot ugrott.

Az Aster egyelőre friss projekt, így kevés adat áll rendelkezésre, de a token a napokban 1,96 dolláros történelmi csúcsot ért el, mielőtt más kriptovaluták korrekciójával összhangban kb. 20%-ot esett. A meredekebb esést valószínűleg az ATH elérését követő profitrealizálás okozta.

Bitcoin Hyper (HYPER): Egy ígéretes szereplő a kriptovaluták piacán

A Bitcoin Hyper a 2025-ös év egyik legfelkapottabb, előértékesítésben lévő projektje. A Bitcoin első Layer 2 megoldását kínálja, ötvözve a mémközösségek vonzerejét a skálázhatósági fejlesztésekkel.

Célja, hogy kibővítse a Bitcoin funkcionalitását gyorsabb tranzakciókkal, szélesebb körű felhasználhatósággal és decentralizált irányítással.

Az előértékesítés eddig több mint $18M dollárt hozott, elemzők pedig akár tízszeres növekedést is elképzelhetőnek tartanak a listázás után.

A projekt a Solana Virtual Machine (SVM) technológiájára épül, így gyors és olcsó Bitcoin-okosszerződéseket biztosít.

Kiemelt innovációja a Canonical Bridge, amely gyakorlatilag azonnali BTC-átutalást tesz lehetővé a Layer 2 ökoszisztémán belül. Eközben támogatja a dAppokat (decentralizált alkalmazások), a mémcoinokat és a fizetéseket, minimális költséggel. Egy friss Coinsult audit kimutatta, hogy a protokoll mentes a biztonsági hibáktól, ami tovább erősíti a befektetői bizalmat.

A token több feladatra is használható lesz: tranzakciós díjak fizetésére, stakingre és döntéshozatalra. A korai befektetők akár 66%-os éves hozamot is elérhetnek lekötéssel, valamint szavazati jogot kapnak az ökoszisztéma javaslatairól. Az árfolyam várható alakulásáról olvasd el részletes árfolyam-előrejelzésünket.

További részletekért látogasd meg a hivatalos előértékesítési oldalt, vagy kövesd a Bitcoin Hypert X-en és Telegramon.