Cryptonews Altcoin hírek

Ítélet született – hatására az XRP 13%-ot emelkedett

Farkas Dániel
Farkas Dániel
A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan...

Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

Last updated: 
XRP ítélet

A Ripple Labs és az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) egyaránt visszavonta fellebbezését. Ezzel azt jelezték, hogy a bírósági ítélet és a SEC enyhülő kriptoszabályozási hozzáállása mellett már kevés értelme lenne folytatni a pert.

Mindkét fél hivatalosan is lezárta a csaknem négy éve tartó jogi csatározását. Az ügy a kriptotörténelem egyik legnagyobb figyelemmel kísért pere volt. A bejelentés hatására az XRP árfolyama több mint 13%-kal emelkedett.

Csütörtökön a felek közösen értesítették az Amerikai Egyesült Államok Második Kerületi Fellebbviteli Bíróságát, hogy önkéntesen visszavonják a korábban benyújtott fellebbezéseiket.

A SEC elállt egy 2023-as bírósági döntés elleni fellebbezésétől. A döntés kimondta, hogy a Ripple XRP tokenje nem minősül értékpapírnak, amikor nyilvános tőzsdéken kerül értékesítésre. A Ripple ezzel párhuzamosan visszavonta a keresztfellebbezését. A felek megállapodtak abban, hogy mindenki maga viseli a saját jogi költségeit.

Az ítélet mérföldkő a digitális eszközök megítélésében

Az ügy 2020 végén indult, amikor a SEC — akkor még Jay Clayton vezetésével — pert indított a Ripple Labs ellen. A vád szerint a cég engedély nélküli értékpapír-kibocsátás révén vont be forrást az XRP token eladásával.

A New York déli kerületében benyújtott kereset gyorsan irányadó esetté vált. Valódi próbája lett annak, hogyan kell az amerikai jog szerint megítélni a digitális tokeneket.

2023 júliusában Analisa Torres kerületi bíró megosztott ítéletet hozott. Kimondta, hogy a Ripple megsértette az értékpapírtörvényeket, amikor intézményi befektetőknek értékesítette az XRP-t.

Ugyanakkor azt is megállapította, hogy a tőzsdéken keresztül történt lakossági értékesítések nem minősülnek értékpapír-kibocsátásnak. Ez a döntés a kriptoszektor számára részleges győzelemként értékelhető.

A lakossági értékesítésekre vonatkozó döntést a SEC 2023-ban megfellebbezte, míg a Ripple viszontfellebbezést nyújtott be annak érdekében, hogy teljes egészében megvédje álláspontját.

A SEC stratégiát váltott, a Ripple rendezte a vitás kérdéseket

A jogi fordulatok mögött részben politikai változások is állhatnak. Donald Trump visszatérése az elnöki hivatalba és az új SEC-vezetés kinevezése óta a hatóság több korábbi, agresszív kriptós fellépést is visszavont. Az elmúlt év során tucatnyi hasonló ügyet zártak le vagy ejtettek.

2024 júniusában a Ripple és a SEC már megegyeztek a még függőben lévő pénzbírság mértékéről: a bíróság 125 millió dolláros büntetést szabott ki. Emellett végleges tiltást rendelt el arra vonatkozóan, hogy a Ripple a jövőben ne sértse meg az értékpapírszabályokat az intézményi értékesítések során. A büntetés összege jelenleg letétben van, és a fellebbezési eljárások lezárultával kerül át az amerikai államkasszába.

Korábban a Ripple többször is próbálkozott a bírság csökkentésével, ám ezeket a javaslatokat a bíróság formai okokra hivatkozva elutasította. Az, hogy most végleg ejtették a fellebbezéseket, gyakorlatilag véglegesíti a megegyezést, és hivatalosan is lezárja az évek óta húzódó jogi vitát.

A 2023-as ítélet így teljes egészében érvényben marad. Jogi szakértők szerint az ügy hivatkozási alappá válhat más, hasonló esetekben, amikor egy bíróságnak kell eldöntenie, hogy egy kriptoeszköz értékpapírnak minősül-e. A Ripple számára a lezárás új lehetőségeket nyit, különösen azokban az országokban, ahol már most is világosabb és kiszámíthatóbb a kriptoszabályozás.

