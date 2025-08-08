Ítélet született – hatására az XRP 13%-ot emelkedett

Author Farkas Dániel Fact Checked by Tóth-Giczei Beáta Last updated: Augusztus 9, 2025

A Ripple Labs és az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) egyaránt visszavonta fellebbezését. Ezzel azt jelezték, hogy a bírósági ítélet és a SEC enyhülő kriptoszabályozási hozzáállása mellett már kevés értelme lenne folytatni a pert.

Mindkét fél hivatalosan is lezárta a csaknem négy éve tartó jogi csatározását. Az ügy a kriptotörténelem egyik legnagyobb figyelemmel kísért pere volt. A bejelentés hatására az XRP árfolyama több mint 13%-kal emelkedett.

Csütörtökön a felek közösen értesítették az Amerikai Egyesült Államok Második Kerületi Fellebbviteli Bíróságát, hogy önkéntesen visszavonják a korábban benyújtott fellebbezéseiket.

A SEC elállt egy 2023-as bírósági döntés elleni fellebbezésétől. A döntés kimondta, hogy a Ripple XRP tokenje nem minősül értékpapírnak, amikor nyilvános tőzsdéken kerül értékesítésre. A Ripple ezzel párhuzamosan visszavonta a keresztfellebbezését. A felek megállapodtak abban, hogy mindenki maga viseli a saját jogi költségeit.

Az ítélet mérföldkő a digitális eszközök megítélésében

Az ügy 2020 végén indult, amikor a SEC — akkor még Jay Clayton vezetésével — pert indított a Ripple Labs ellen. A vád szerint a cég engedély nélküli értékpapír-kibocsátás révén vont be forrást az XRP token eladásával.

Following the Commission's vote today, the SEC and Ripple formally filed directly with the Second Circuit to dismiss their appeals.



The end…and now back to business. https://t.co/nVqthNcFOt — Stuart Alderoty (@s_alderoty) August 7, 2025

A New York déli kerületében benyújtott kereset gyorsan irányadó esetté vált. Valódi próbája lett annak, hogyan kell az amerikai jog szerint megítélni a digitális tokeneket.

2023 júliusában Analisa Torres kerületi bíró megosztott ítéletet hozott. Kimondta, hogy a Ripple megsértette az értékpapírtörvényeket, amikor intézményi befektetőknek értékesítette az XRP-t.

Ugyanakkor azt is megállapította, hogy a tőzsdéken keresztül történt lakossági értékesítések nem minősülnek értékpapír-kibocsátásnak. Ez a döntés a kriptoszektor számára részleges győzelemként értékelhető.

A lakossági értékesítésekre vonatkozó döntést a SEC 2023-ban megfellebbezte, míg a Ripple viszontfellebbezést nyújtott be annak érdekében, hogy teljes egészében megvédje álláspontját.

A SEC stratégiát váltott, a Ripple rendezte a vitás kérdéseket

A jogi fordulatok mögött részben politikai változások is állhatnak. Donald Trump visszatérése az elnöki hivatalba és az új SEC-vezetés kinevezése óta a hatóság több korábbi, agresszív kriptós fellépést is visszavont. Az elmúlt év során tucatnyi hasonló ügyet zártak le vagy ejtettek.

2024 júniusában a Ripple és a SEC már megegyeztek a még függőben lévő pénzbírság mértékéről: a bíróság 125 millió dolláros büntetést szabott ki. Emellett végleges tiltást rendelt el arra vonatkozóan, hogy a Ripple a jövőben ne sértse meg az értékpapírszabályokat az intézményi értékesítések során. A büntetés összege jelenleg letétben van, és a fellebbezési eljárások lezárultával kerül át az amerikai államkasszába.

Korábban a Ripple többször is próbálkozott a bírság csökkentésével, ám ezeket a javaslatokat a bíróság formai okokra hivatkozva elutasította. Az, hogy most végleg ejtették a fellebbezéseket, gyakorlatilag véglegesíti a megegyezést, és hivatalosan is lezárja az évek óta húzódó jogi vitát.

A 2023-as ítélet így teljes egészében érvényben marad. Jogi szakértők szerint az ügy hivatkozási alappá válhat más, hasonló esetekben, amikor egy bíróságnak kell eldöntenie, hogy egy kriptoeszköz értékpapírnak minősül-e. A Ripple számára a lezárás új lehetőségeket nyit, különösen azokban az országokban, ahol már most is világosabb és kiszámíthatóbb a kriptoszabályozás.