A Bitcoin 124 ezer felett – kamatvárakozások fűtik

Author Tóth-Giczei Beáta Last updated: Augusztus 14, 2025

Csütörtökön a Bitcoin új rekordot ünnepelhet, és az elmúlt egy évben majdnem 100%-ot erősödött. Ennek oka többek között Trump elnök kriptobarát politikája és az a piaci várakozás, mely szerint az amerikai jegybank (Fed) lazíthat a pénzügyi politikáján, és nemsokára csökkentheti a kamatot.

Ezeken túl a közelmúlt pénzügyi reformjai is lendületet adtak az árfolyamnak.

A világ legnagyobb kriptója az ázsiai kereskedés elején elérte a 124 457 dollárt, ezzel meghaladva a korábbi csúcsot, amit júliusban lépett meg. Az érme cikkünk írásakor az elmúlt 24 órát tekintve 1,22%-os emelkedésnél tart.

Az Ether, mely a második legnagyobb digitális eszköz, szintén emelkedést mutatott be, és elérte a 4 780,04 dollárt. Ugyan ez nem egy új ATH, de mégis a legmagasabb szintje 2021 vége óta.

Trump támogatása és a kamatcsökkentési várakozások tovább hajtják a Bitcoint

A Bitcoin erősödését Donald Trump elnöki visszatérése és a kriptoszabályozások enyhülése segítette. Trump magát egyébként is „kriptoelnöknek” nevezi, és családja is egyre aktívabban vesz részt az iparágban.

A piaci jelentések szerint egyre biztosabb, hogy a Fed szeptember 17-én kamatot csökkent, sőt, van esély akár egy nagyobb, fél százalékos vágásra is. Trump nyíltan bírálta a Fed elnökét, Jerome Powellt, amiért túl sokáig tartotta magas szinten a kamatokat, és azt is kilátásba helyezte, hogy leváltja őt még a mandátuma májusi lejárta előtt.

A találgatásokat tovább erősíti, hogy a pénzügyminiszter, Scott Bessent szerdán kijelentette: a Fed-nek „több kamatcsökkentést” kellene végrehajtania, akár egy fél százalékos lépéssel indulva.

A szakértők úgy gondolják, hogy az ilyen politikai irányváltások további lendületet adhatnak a kockázatosabb eszközöknek, például a kriptóknak.

Pankaj Balani, a Delta Exchange vezérigazgatója szerint a Bitcoin emelkedését erős intézményi pénzbeáramlás és kedvező gazdasági környezet motiválja. Felhívta rá a figyelmet, hogy hogy a júliusi amerikai fogyasztói árindex (CPI) 2,7%-os éves növekedése tovább erősítette a várakozásokat egy esetleges szeptemberi kamatcsökkentésre.

„Rövid távon elképzelhető a 120 000 és 125 000 dollár közötti konszolidáció, de a Bitcoin korlátozott kínálata és az intézményi támogatás miatt az emelkedés folytatódhat” – mondta.

Az ETF-ekbe áramló pénz, a kedvező szabályozási jelek és a cégek tudatos lépései ismét beindították az emelkedést. Mintegy előkészítették az utat a Bitcoin számára, hogy túlszárnyalja a korábbi, július 14-én elért 123 091 dolláros csúcsot.

A Bitcoin ETF-ek stabilak maradtak az erős heti beáramlások mellett

A spot Bitcoin ETF-ek augusztus 13-án napi szinten 86,91 millió dollár nettó beáramlást értek el a SoSoValue adatai szerint, így az indulásuk óta összesen már 54,76 milliárd dollárnyi tőke áramlott beléjük.

Az amerikai spot Bitcoin ETF-ek összesített vagyona jelenleg 158,64 milliárd dollár. A BlackRock iShares Bitcoin Trust vezeti a mezőnyt 91,06 milliárd dollárral, őt követi a Fidelity FBTC 24,77 milliárddal.

A beáramlások növekedése azt mutatja, hogy az intézményi befektetők megújították a stratégiájukat: már nem versenytársként, hanem egymást kiegészítő eszközként bánnak a Bitcoinnal és az ETF-ekkel.

Ez a diverzifikáció segít csökkenteni az egyes eszközökhöz kapcsolódó kockázatokat, és lehetőséget nyújtanak arra, hogy a befektetők részt vegyenek mindkét hálózat különálló növekedési történetében.

Az intézményi érdeklődés továbbra is meglepően erős a Bitcoin iránt

A Bitcoin ETF-ek iránti nagy keresleten túl a cégek és intézmények is folyamatosan emelik a Bitcoin-tartalékaikat.

A BitcoinTreasuries.net adatai alapján jelenleg mintegy 3,65 millió BTC van különböző szereplők birtokában. A legnagyobb részt ETF-ek és más alapok tartják. Utánuk következnek a tőzsdén jegyzett cégek, a kormányok, a magánvállalatok, a DeFi/smart szerződések, majd a kriptotőzsdék és a letétkezelők.

Az oldal összesen 291 Bitcoint tartó szervezetet követ. Ez a szám egyébként 30 nap leforgása alatt további 16 új szereplővel nőtt.

A sort az Egyesült Államok vezeti 99 szereplővel, utána következik Kanada (43), az Egyesült Királyság (20), Németország (10) és végül Kína (9).

Forrás: BitcoinTreasuries.net

A Trump-kormányzat tovább edzi kriptobarát politikáját

Az új Bitcoin-csúcs a piac lendületének tükrözésén túl azt is mutatja, hogy a Trump-adminisztráció múlt héten több kriptobarát lépést tett.

Donald Trump amerikai elnök egy olyan rendeletet írt alá, amely arra ösztönzi a szabályozókat, hogy engedélyezzék az alternatív eszközök, például a kriptovaluták bevonását a 401(k) nyugdíj-megtakarítási tervekbe.

Ha a reformokat bevezetik, amerikaiak milliói fektethetnek nyugdíj-megtakarításaikból Bitcoinba és egyéb digitális eszközökbe szabályozott csatornákon keresztül.

Trump emellett Stephen Miran közgazdászt is jelölte a Federal Reserve kormányzótanácsába. Miran közismerten rajong a kriptók iránt, és szorgalmazza a digitális eszközök integrálását a hagyományos pénzügyi rendszerbe. Jelölése megerősíti, hogy Trump kormánya még mindig elkötelezett a kriptovaluták mellett.

Egy új rendeletben Trump elnök véget akar vetni annak a gyakorlatnak, hogy a bankok megtagadják a szolgáltatást törvényesen működő kriptocégektől politikai vagy ideológiai okokra hivatkozva.

A Blockchain Association történelmi fordulatnak hívja a lépést. Szerinte ezek az intézkedések bővítik a fogyasztói választékot, támogatják a vagyonépítést, és csökkentik az akadályokat a blokklánc-vállalkozások számára.

Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) tisztázta, hogy bizonyos lekötési modellek – például a stETH tokenek – nem számítanak értékpapírnak.

Az új SEC-elnök, Paul Atkins alátámasztotta, hogy az USA-ban akarja tartani a kriptóval kapcsolatos innovációt. Elindította a „Project Crypto” nevű kezdeményezést, amely egyértelmű szabályokat ígér a digitális eszközökkel kapcsolatban.

Piaci hangulat és jövőbeli kilátások

A Bitcoin piaci hangulata továbbra is a „Greed” zónában van. Az Alternative.me adatai szerint a Fear & Greed Index augusztus 14-én 75-ös értéket mutatott.

Ez enyhe emelkedésnek minősül a tegnapi 73-hoz képest, de jelentős szárnyalás az egy héttel ezelőtti 62-höz viszonyítva. Az index már egy hónapja folyamatosan a kapzsiság tartományában mozog, ami jele az erős befektetői bizalomnak és optimizmusnak.

Ez az index a befektetői hangulatot méri egy 0-tól 100-ig terjedő skálán. Ezen a 0 az „Extrém Félelem”, a 100 pedig az „Extrém Kapzsiság” állapotát jelzi. A jelenlegi értékek alapján a kereskedők optimisták, pedig a piac az utóbbi időben ingadozott.

Az index múlt heti emelkedése azt mutatja, hogy a vásárlási kedv és a bizalom kitart a kriptopiacon. Ennek hátterében minden bizonnyal az ETF-ekbe áramló tőke és az intézményi szereplők fokozott jelenléte áll.

Ugyan a hangulat még nem érte el az „Extrém Kapzsiság” szintjét, a mostani értékek arra utalnak, hogy a befektetők továbbra is bikásak, azaz emelkedésre számítanak. Ez viszont növelheti a túlvett piaci állapot kockázatát, főleg akkor, ha a rali még jobban rákapcsol.