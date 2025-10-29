Western Union sur Solana : le stablecoin USDPT lancé pour les paiements transfrontaliers

Solana continue de se déployer sur de nouveaux marchés. Ici, la blockchain devient un outil idéal dans la transition Web 3 d’acteurs historiques des paiements. Western Union se penche sur le marché des stablecoins. Pour se déployer, c’est Solana qui est sélectionné. Une vision stratégique mais payante à long terme ?

Western Union : un intérêt croissant qui prend forme depuis quelques jours

En début de semaine, nous nous sommes intéressé à Western Union. En effet, dans le cadre de la publication de ses résultats du troisième trimestre, le CEO annonçait la mise en place d’un projet pilote portant sur l’utilisation des stablecoins.

L’objectif sous-jacent ? Révolutionner les paiements transfrontaliers, se positionner sur le marché avec des frais plus faibles, disposer d’une meilleure liquidité et accélérer les paiements pour des transactions en temps réel. Un projet réalisable pour un géant historique comme Western Union.

Dans le monde, WU traite des transactions pour plus de 150 millions de clients avec plus de 70 millions de transferts par trimestre. L’entreprise n’a donc pas le choix qu’une modernisation en intégrant le Web 3, mais de quelle manière ?

Solana, la blockchain idéale pour accueillir le stablecoin USDPT ?

D’après les communiqués de presse publiés et les informations en notre disposition, Western Union a annoncé le lancement du stablecoin USDPT pour la seconde moitié de 2026 (US Dollar Payment Token). Adossé au dollar américain, il est directement construit sur Solana. Une vision stratégique, cette blockchain étant l’une des plus rapides et moins onéreuses du marché. Pour les paiements transfrontaliers, c’est préférable à ethereum.

.@WesternUnion USDPT and the Digital Asset Network, built on Solana.



Changing how the world's money moves.https://t.co/FVobqBOUPA pic.twitter.com/RlHvOC3E6Z — Solana (@solana) October 28, 2025

Dans le même temps, Western Union a annoncé le lancement de son Digital Asset Network pour combiner les monnaies fiat et et les cryptomonnaies, l’objectif étant d’améliorer son réseau physique tout en facilitant le off-camp avec des actifs numériques.

Cela marque une étape majeure. L’arrivée d’un acteur aussi historique que Western Union, embrassant les stablecoins, est le témoignage d’une révolution qui ” détruit ” tout sur son passage. Solana enregistre des flux majeurs de transferts de stablecoins à destination de sa blockchain (plus de 100 milliards de transferts). Une dynamique probablement alimentée par l’institutionnalisation de la blockchain.

🚨NEW: Weekly stablecoin transfer volume on @Solana hits a 39-week high. pic.twitter.com/NPMr8oF1sz — SolanaFloor (@SolanaFloor) October 29, 2025

En effet, le mardi 28 octobre fut lancé le $BSOL, le premier ETF spot Solana exposé à 100 % à l’actif tout en intégrant les rendements en staking. Il ne faut pas avoir peur de dire que 2025 est très clairement l’année des stablecoins.

Hormis Bitcoin qui a marqué de nouveaux sommets et ethereum qui s’est brièvement affranchi des 4 900 dollars, les stablecoins marquent des étapes : capitalisation à plus de 300 milliards de dollars, le GENIUS Act aux USA et les premiers stablecoins en UE malgré MiCA.

Les temps changent, les mentalités évoluent et les institutionnels se rendent comptent de l’intérêt derrière cette technologie. Les États emboitent également le pas, le Kirghizistan ayant lancé son stablecoin, le KGST.

