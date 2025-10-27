Le Kirghizstan lance son stablecoin national « KGST » sur BNB Chain

Dernière Mise à Jour: Octobre 27, 2025

Le Kirghizstan a annoncé le lancement d’un stablecoin national baptisé KGST, indexé 1:1 sur le som et déployé sur BNB Chain. Le président Sadyr Japarov l’a confirmé à Bichkek, en évoquant aussi une trajectoire vers une CBDC locale, le « digital som ». Le pays veut moderniser ses paiements, fluidifier certains règlements transfrontières et poser un cadre onshore pour les actifs numériques.

Vers un « KGST » national déployé sur BNB Chain

KGST vise un ancrage 1:1 avec la monnaie nationale et une circulation on-chain sur BNB Chain. Les autorités présentent ce jeton comme une brique de paiement destinée d’abord aux usages domestiques et, ensuite, à certains règlements transfrontières.

Par ailleurs, le gouvernement reconnaît juridiquement un « digital som » et prépare des pilotes pour des paiements gouvernementaux. Cette feuille de route distingue bien deux chantiers : un stablecoin opéré dans un cadre légal national, et une CBDC qui resterait émetteur banque centrale. Ce découplage doit permettre d’avancer vite côté marché, tout en gardant un cap souverain.

Pourquoi maintenant : paiements, remittances et posture « onshore »

L’enjeu est d’abord pratique. Le Kirghizstan s’appuie largement sur les remittances et les échanges régionaux. Un stablecoin adossé au som peut réduire certains délais et coûts de règlement, et améliorer par la même occasion la traçabilité.

Le pays cherche également à canaliser l’usage crypto vers une offre conforme et localisée, plutôt que de laisser prospérer des instruments offshore moins contrôlés.

Le choix de BNB Chain répond à une logique d’interopérabilité, et de liquidité. Cette infrastructure offre en effet un écosystème d’outils et de prestataires déjà en place, ce qui peut accélérer les intégrations. Pour autant, les autorités disent vouloir garder la main sur la gouvernance du jeton, les réserves et les audits, afin d’éviter les dérives observées ailleurs.

Points sensibles : gouvernance, réserves et risque de confusion

À ce stade, plusieurs paramètres restent à préciser. D’abord, la composition exacte des réserves qui adossent KGST (cash, dépôts bancaires, titres publics), la fréquence d’attestation et la chaîne de garde.

Ensuite, le statut de l’émetteur et la supervision des circuits d’émission/rachat. Enfin, la portabilité du jeton au-delà des cas d’usage initiaux, notamment pour des commerçants ou des PSP locaux. Ces éléments feront la différence entre un pilote et un outil de paiement à grande échelle.

S’ajoute un point de clarification. Des médias occidentaux ont récemment évoqué un stablecoin indexé sur le rouble utilisé dans des flux sensibles. KGST n’a aucun lien avec ce projet : l’ancrage est le som, l’émetteur est national, et le périmètre relève d’un cadre kirghiz. Il faut éviter la confusion pour préserver la crédibilité du dispositif et ses relations avec les partenaires étrangers.

Feuille de route : « digital som », cas d’usage et intégrations

À court terme, trois jalons dominent. D’abord, la publication des spécifications : gouvernance du KGST, modèle d’attestations, KYC/AML, et modalités de rachat.

Ensuite, les pilotes CBDC dédiés à des paiements publics ciblés, afin de tester la robustesse du digital som dans l’appareil d’État.

Enfin, les intégrations avec des banques, des PSP et, possiblement, des ports de sortie régionaux pour les paiements de détail et les remittances. Ces étapes diront si le pays peut passer d’un annonceur à un opérateur régulier.

L’indicateur clé restera la stabilité de la parité et la qualité des contrôles. Si les audits sont réguliers, si la liquidité tient sur la chaîne, et si la demande domestique suit, KGST pourrait devenir un outil utile au quotidien. À l’inverse, des zones d’ombre sur les réserves ou une gouvernance floue freineraient l’adoption et nourriraient les doutes. La réussite passera donc par des règles claires et une exécution sans ambiguïté.

