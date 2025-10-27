Western Union intéressé par les stablecoins : Un projet pilote est en approche

Le géant historique des transferts de paiement, Western Union, compte lancer un projet pilote portant sur les stablecoins. Une manière d’embrasser l’industrie crypto pour prendre le virage de la révolution Web 3 ? Faisons le point sur cette information.

Un projet pilote portant sur les stablecoins : le virage de Western Union à long terme

Pendant que les projets cryptos déploient progressivement leurs cartes, des géants comme Western Union s’apprêtent à emboiter le pas et intégrer l’industrie. Acteur historique avec plus de 150 millions de clients dans le monde et une moyenne de 70 millions de transferts par trimestre, sa réputation est entachée par ses frais exorbitants.

Ce lundi 27 octobre, dans le cadre de la conférence portant sur les résultats de l’entreprise pour le 3e trimestre, le CEO a dévoilé le lancement d’un programme pilote portant sur l’utilisation de stablecoins pour les règlements.

And another one: Western Union @WesternUnion Launches Stablecoin Pilot for Global Remittances



Western Union announced on October 26, 2025, during its Q3 earnings call that it’s piloting stablecoin-based settlements to revolutionize cross-border transfers for its 150+ million… — MartyParty (@martypartymusic) October 27, 2025

Sur certaines zones géographiques (Amérique du Sud et Afrique), le projet pilote vise à tester l’utilisation des stablecoins pour les transferts transfrontaliers.

Cadre règlementaire éclairé et concurrence à venir ?

Cette ambition intervient dans un contexte règlementaire clarifié aux États-Unis par le biais du GENIUS Act. Derrière ce projet, de nombreux objectifs sont mis en exergue :

La réduction des coûts de transfert.

de transfert. Un délai de règlement raccourci , pouvant passer de quelques jours à quelques minutes maximum.

, pouvant passer de quelques jours à quelques minutes maximum. Une meilleure liquidité et une accessibilité accrue pour certains pays.

Pour le moment, cela reste au stade de projet pilote. Les prochains mois seront à surveiller attentivement du côté de Western Union. Son entrée dans l’écosystème crypto viendrait concurrencer directement les portefeuilles tels que Best Wallet, Metamask ou Trust Wallet. Une situation à monitorer activement.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

