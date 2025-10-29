Ethereum passe à la vitesse supérieure : voici ce que change la mise à jour Fusaka

Ethereum n’arrête jamais d’évoluer et le 3 décembre 2025, une nouvelle mise à jour importante, baptisée Fusaka, doit être activée sur le réseau. Cette mise à jour s’inscrit dans le long processus d’optimisation du protocole. Après The Merge et Dencun, Fusaka prépare la suite de la feuille de route. Alors, qu’est-ce que ça change concrètement ? Voici ce qu’il faut savoir.

Mise à jour Ethereum Fusaka, c’est quoi exactement ?

Fusaka est ce qu’on appelle un hard fork, autrement dit une grosse mise à jour technique qui modifie le cœur du protocole Ethereum. Prévue pour être activée le 3 décembre 2025, elle regroupe une douzaine de propositions techniques (EIPs), choisies pour améliorer les performances du réseau.

Ethereum’s next major upgrade, Fusaka, is now live on the Hoodi network! ✅



Fusaka mainnet activation is scheduled for December 3rd.



Fusaka introduces multiple EIPs to improve scalability, strengthen security, and reduce costs. The upgrade will unlock the next phase of rollup… pic.twitter.com/VQkosIouZQ — Consensys.eth (@Consensys) October 28, 2025

L’idée n’est pas de tout chambouler ou de modifier l’expérience utilisateur directement. Au contraire, Fusaka vise surtout à renforcer l’infrastructure même du réseau, pour qu’Ethereum puisse mieux encaisser la montée d’activité des prochaines années, en particulier avec l’arrivée massive des Layer 2. Même si tout se passe en coulisses, Fusaka apporte trois évolutions clés qui pourraient faire une vraie différence dans les mois à venir.

D’abord, il y a PeerDAS (EIP-7594), un système qui permet aux nœuds du réseau de ne plus devoir télécharger toutes les données. Ils peuvent se contenter de petits échantillons, ce qui rend le réseau plus rapide et plus léger à faire tourner.

Ensuite, la capacité de stockage des « blobs » de données va doubler, ce qui est crucial pour les roll-ups comme Arbitrum ou Optimism. Enfin, la mise à jour prévoit aussi d’augmenter la limite de gaz par bloc, ce qui permet d’en faire plus dans chaque bloc, donc de fluidifier les transactions.

La mise à jour va être activée en une seule fois, sur un bloc précis du réseau Ethereum. Comme pour les précédents hard forks, tous les nœuds devront être à jour pour que tout se passe bien. C’est un peu comme changer le moteur d’un avion en plein vol… mais Ethereum a de l’expérience en la matière.

Avant ça, Fusaka est testée sur plusieurs testnets (Holesky, Sepolia, Hoodi) pour s’assurer qu’il n’y a pas de bug critique. Un programme de bug bounty à hauteur de 2 millions de dollars est même lancé pour motiver les experts à repérer la moindre faille. Les développeurs prennent la sécurité très au sérieux.

Pourquoi cette mise à jour est super importante

Fusaka arrive à un moment clé. Ethereum reste le leader des blockchains programmables, mais la concurrence ne cesse de s’intensifier (Solana, Avalanche, etc.). Pour garder son avance, le réseau doit être capable de traiter plus de transactions, à moindre coût.

Avec Fusaka, Ethereum devient plus accueillant pour les Layer 2, ces solutions qui permettent de porter une partie de l’activité hors de la couche principale. Cela veut dire : moins de congestion, moins de frais, et une meilleure expérience pour les utilisateurs. C’est aussi un pas de plus vers les prochaines étapes majeures du roadmap : Verkle Trees, Danksharding, et le fameux « Surge » attendu en 2026.

Et pour les investisseurs, qu’est-ce que ça change concrètement ?

Si vous utilisez Ethereum, vous ne verrez peut-être pas de changement du jour au lendemain. Mais à moyen terme, vous pourriez payer moins de frais, surtout si vous passez par un Layer 2. Les transactions devraient aussi devenir plus fluides et plus rapides.

Pour les développeurs, Fusaka ouvre la voie à une scalabilité bien plus importante, sans compromettre la sécurité. Et pour les investisseurs, c’est une preuve que le protocole continue d’évoluer dans la bonne direction. Bref, même si c’est discret, ça reste un gros morceau.

Source : Fondation Ethereum

