Record pour l’ETF Solana de Bitwise avec 55 M$ de volume dès l’ouverture

Bitwise a réussi son entrée avec BSOL, premier ETF spot Solana adossé au staking aux États-Unis. La première séance a cumulé 55,4 M$ de volumes et 69,5 M$ de souscriptions nettes. Pour la suite, l’enjeu est de transformer l’effet lancement en adoption durable.

Volume record à l’ouverture : 55,4 M$ sur BSOL

Dès l’ouverture, BSOL a enregistré 55,4 M$ de volumes échangés. Ce chiffre place le produit dans le haut du panier. C’est le meilleur démarrage crypto en 2025. Il indique une demande solide dès la première séance. Ce chiffre reflète à la fois l’intérêt des investisseurs et la mise en route des teneurs de marché. Il offre surtout une base pour évaluer la tenue des carnets au fil des jours.

Cependant, un jour 1 réussi ne dit pas tout. Il faudra suivre la qualité de l’exécution en continu : profondeur du carnet, spreads en conditions normales et en période de stress, et capacité à absorber des ordres plus importants. Ce sont ces éléments, plus que la photo d’ouverture, qui déterminent l’utilité de BSOL. Pour les traders actifs comme pour les allocataires.

Afflux de capitaux : 69,5 M$ de flux nets, 222,9 M$ de seed

Au-delà des volumes, les flux nets de la première journée s’élèvent à 69,5 M$ selon Farside. Le seed capital ressort à 222,9 M$, ce qui donne de la substance au véhicule dès le départ. Ces deux marqueurs fournissent une lecture plus structurelle de la demande, car ils mesurent les créations effectives plutôt que la seule activité au comptant.

Sur les frais, Bitwise communique un management fee de 0,20 %, ramené à 0 % pendant trois mois sur le premier milliard d’actifs. Cette tarification vise, de toute évidence, à accélérer la montée en puissance face aux concurrents crypto listés. Pour les investisseurs, l’intérêt se juge sur la durée : stabilité des coûts, efficacité des mécanismes de staking et clarté du reporting associé.

Et maintenant ? Liquidité, market makers et trajectoire d’adoption

Le premier test portera sur la stabilité des volumes après l’effet nouveauté. Ensuite, la dynamique créations/rachats (in/out) dira si la demande cash persiste. Enfin, la liquidité secondaire comptera : spreads serrés, tailles de quotes suffisantes, et continuité d’exécution au-delà des heures les plus actives. À ce stade, BSOL doit démontrer sa résilience quand le prix de SOL bouge vite, sans dérapage de coûts implicites.

En parallèle, le positionnement Solana reste un facteur clé. Le produit promet une exposition 100 % spot SOL avec staking et réinvestissement des récompenses, selon l’émetteur.

Si cette mécanique se déroule comme prévu, elle peut attirer des poches d’allocation à la recherche de rendement on-chain encapsulé dans un instrument réglementé. La route passe donc par des preuves : métriques de performance nettes de frais, transparence des validateurs et gouvernance opérationnelle maîtrisée.

Source : Farside Investors

