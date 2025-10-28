ETF spot Solana, Hedera, Litecoin : lancement surprise sur le marché américain cette semaine

Dernière Mise à Jour: Octobre 28, 2025

Cette semaine, trois nouveaux ETF spot crypto font leur entrée sur le marché américain : Solana (SOL), Hedera (HBAR), et Litecoin (LTC). Et sans surprise, les prix en profite ; HBAR prend +16,3 %, Litecoin grimpe de +2 % et Solana reste stable autour de +0,4 %, malgré sa récente envolée. Derrière ces cotations, il y a un mouvement discret mais stratégique des émetteurs, qui ont profité d’un changement de règle pour se glisser sur les bourses US sans faire trop de bruit.

Trois nouveaux ETF spot débarquent aux États-Unis

Le premier à tirer son épingle du jeu, c’est Bitwise, avec un ETF spot sur Solana (Ticker BSOL) désormais coté sur le NYSE. Un produit bien packagé, avec des frais à 0,20 %, et même 0 % pendant les trois premiers mois jusqu’à 1 milliard de dollars d’encours.

Ensuite, c’est Canary Capital, qui a surpris tout le monde avec deux nouveaux ETF listés sur le Nasdaq : un sur Litecoin (ticker LTCC) et un autre sur Hedera (ticker HBR). Dans les deux cas, les jetons sont conservés via des custodians de confiance, Coinbase Custody ou BitGo. Ces ETF sont “physiques”, c’est-à-dire qu’ils détiennent vraiment les tokens, et cherchent à en suivre le prix au plus près.

Confirmed. The Exchange has just posted listing notices for Bitwise Solana, Canary Litecoin and Canary HBAR to launch TOMORROW and grayscale Solana to convert the day after. Assuming there’s not some last min SEC intervention, looks like this is happening. https://t.co/bHwRnc1jsn — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 27, 2025

Le timing n’a rien d’un hasard. En septembre, la SEC a discrètement validé un nouveau cadre réglementaire : les “generic listing standards”, qui permettent de lister certains ETF crypto sans passer par une autorisation individuelle à rallonge. Résultat, un gain de temps énorme, surtout en plein shutdown gouvernemental où la SEC tourne au ralenti.

Bitwise a sauté sur l’occasion pour dégainer son ETF Solana. Canary Capital aussi, avec une approche plus “niche”. Ce sont les premiers à utiliser ce nouveau canal pour des altcoins. Et ça a fonctionné : les produits sont désormais officiellement cotés et accessibles aux investisseurs US.

Prédictions de prix Solana, Hedera et Litecoin

Avec l’arrivée de son ETF spot sur le NYSE, Solana s’impose comme le troisième poids lourd du marché crypto, derrière Bitcoin et Ethereum. Son prix tourne autour des 202 $, une zone que beaucoup voient comme un palier avant une nouvelle hausse.

À court terme, certains analystes visent les 220 à 250 $ si l’intérêt institutionnel continue de monter. En cas de repli, le support des 180 $ pourrait servir de plancher. Mais dans un scénario haussier, certains n’excluent pas un retour à 400 $ d’ici 2026, de quoi relancer le fantasme du “Ethereum killer”.

Hedera (HBAR) signe l’une des plus belles hausses du jour avec un bond de plus de 16 % suite à l’annonce de son ETF sur le Nasdaq. Portée par des partenaires de poids comme Google et IBM, la blockchain sort enfin de l’ombre et attire l’attention.

Le prix a dépassé les 0,21 $, et certains traders visent déjà les 0,25 à 0,30 $. Si les volumes restent solides. Sur le long terme, des analystes évoquent un potentiel jusqu’à 0,75 $ voire 1 $. À condition que ses cas d’usage concrets, identité numérique, paiements, tokenisation — continuent de se développer.

Litecoin (LTC) reprend vie avec une belle hausse d’intérêt. Son prix tourne autour des 101 $, et les volumes ont grimpé de 70 % en 24 h. L’arrivée de son ETF spot lui donne un coup de boost et renforce sa crédibilité auprès des investisseurs. À court terme, les analystes visent les 110 à 130 $, et certains voient même un retour vers 170 $ si le marché repart. Mais face aux nouvelles blockchains plus modernes, Litecoin devra prouver qu’il a encore sa place, surtout dans les paiements.

Vers une nouvelle vague d’ETF altcoins ?

Ce lancement pourrait bien être le début d’une série. Après Bitcoin et Ethereum, voici maintenant des altcoins qui entrent dans la danse. On peut facilement imaginer d’autres projets ETFs comme Avalanche, Cosmos ou Chainlink suivre le même chemin si le marché répond présent.

Pour les émetteurs, c’est un nouveau filon à exploiter. Et pour les investisseurs, c’est une façon simple de diversifier son exposition sans quitter le cadre réglementaire traditionnel.

Source : Securities and Exchange Commission, Reuters

