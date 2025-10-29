Jour de FOMC : la FED va-t-elle baisser ses taux d’intérêts et faire bondir les marchés ?

Ce mercredi 29 octobre, les marchés pourraient décoller. La FED s’apprête à donner sa décision pour les taux d’intérêts ainsi que sa vision durant les prochains mois dans le cadre du FOMC. Une situation intéressante, pouvant faire décoller les altcoins et memecoins vers d’anciennes résistances.

Baisse des taux : un moment idéal pour les memecoins comme Maxi Doge

À l’approche du FOMC, quelles attentes pour le marché crypto ? Si une baisse des taux prend place à hauteur de 0,25 bps, la liquidité continuera d’affluer sur les marchés financiers. Depuis septembre, la masse monétaire M2 a atteint de nouveaux sommets. Cette dynamique pourrait s’accélérer avec une hausse plus conséquente, au plus grand bonheur des actifs risk-on.

Les memecoins ont tout à gagner dans un tel scénario. Très volatiles et recherchés pour leurs rendements exponentiels et rapides, les memecoins historiques comme $DOGE ou $SHIB rebondiront probablement. Toutefois, de nouveaux acteurs entre dans la partie, c’est notamment le cas de Maxi Doge, une nouvelle version du 1er memecoin de l’industrie.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Une semaine mouvementée en amont du sommet Trump-Xi Jingping

D’ici 24 heures, une rencontre se tiendra en Corée du Sud entre le président Donald Trump et son homologue Xi Jinping. Prenant place à Busan dans le cadre du APEC 2025 Korea, les enjeux derrière cette rencontre sont nombreux. Récemment, la Chine a imposé des restrictions à l’exportation de terres rares, tandis que l’administration Trump menace désormais le pays de nouveaux droits de douanes dès le 1er novembre si un accord n’est pas trouvé.

En ce sens, la rencontre du 30 octobre sera cruciale. Cela déterminera les relations commerciales entre les deux pays durant les prochaines semaines. Par ailleurs, cela apportera une résolution pour les marchés financiers, actuellement dans l’attente à ce sujet.

Pour le moment, un tel accord restait incertain, les parties campant encore sur leurs positions. Toutefois, ce mercredi 29 octobre, le président Trump a annoncé qu’il y aura quelque chose de très satisfaisant avec le président Chinois lors de leur rencontre.

Baisse des taux : une décision attendue par le consensus

Le discours du FOMC se tiendra ce mercredi 29 octobre à 20h00 (heure français). Le président de la FED, Jerome Powell, se prononcera comme à son habitude sur la situation économique et l’approche à privilégier durant les prochains mois, ou du moins il glissera certains signes en restant le plus implicite possible, ce qui n’empêche jamais les marchés de se positionner.

À ce jour, le constat est plutôt clair : les investisseurs tablent ce soir, à la majorité, sur une nouvelle baisse des taux de 0,25 bps.

Pour le FOMC du 10 décembre, les probabilités d’une nouvelle baisse de 0,25 bps sont de 85 %. Un chiffre qui pourrait évoluer selon le FOMC qui prendra place d’ici quelques heures.

Si les baisses de taux se multiplient et que la Chine trouve un accord commercial avec les États-Unis, le contexte sera idéal pour que les marchés financiers puissent décoller vers de nouveaux sommets.

Pendant ce temps, les géants du numérique n’attendent pas. NVIDIA, Microsoft et Apple sont les trois entreprises à avoir dépassé les 4 000 milliards de dollars de capitalisation. Une dynamique explosive, témoignant d’un cycle haussier qui ne compte pas s’arrêter pour le moment.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

