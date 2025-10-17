Uptober enrayé : pourquoi le bitcoin, l’ether et XRP n’y arrivent pas

Uptober cale, et le marché replonge dans le doute. Les sorties des ETF bitcoin au comptant s’enchaînent, les rebonds manquent de souffle, et les acheteurs n’osent plus forcer les résistances. Dans ce contexte tendu, l’ether patine, XRP cherche un second souffle, et tout le monde guette le prochain signal de flux pour savoir si la mèche peut encore reprendre.

Marché sous pression : prix, ETF et liquidations

La dynamique se détériore depuis le rejet répété des résistances. Le bitcoin tombe à 103 700 $ ce vendredi matin, Ethereum descend sous 3 700 $, et XRP accuse une baisse de 9% sur 24h en atteignant 2,21 $. Les replis restent ordonnés, mais les carnets s’amincissent quand la volatilité accélère.

Côté flux, les ETF BTC au comptant ont enregistré environ –530,9 M$ de décollecte le 16 octobre, selon Farside. C’est la plus grosse sortie depuis mi-août dernier. Un tel chiffre pèse sur le sentiment tant que les souscriptions ne reviennent pas.

Les trois verrous du moment : BTC, ETH, XRP

Pour le bitcoin, le problème est d’abord mécanique. Les acheteurs n’arrivent pas à vider l’offre qui s’empile juste au-dessus des derniers sommets intraday. Les rallyes partent, puis s’étiolent faute de relais. En parallèle, les flux des ETF sont irréguliers, ce qui refroidit l’envie de payer les cassures. Tant que la reprise ne s’accompagne pas de volumes francs, la tendance reste sans conviction.

Côté Ethereum, c’est le narratif qui cale. L’actif tient ses supports mais peine à enclencher une jambe haussière durable. L’activité on-chain ne fournit pas encore le carburant nécessaire et le marché n’achète plus les micro-signes d’amélioration. Résultat, chaque tentative de reprise se heurte rapidement à des ventes de précaution.

Pour XRP, l’obstacle est plus spécifique. La zone de prix qui coiffe le marché depuis plusieurs sessions sert de plafond psychologique. Les annonces en préparation entretiennent l’attention, mais les opérateurs demandent des éléments concrets avant d’augmenter l’exposition. En clair, sans confirmation sur les flux et la liquidité, le titre reste enfermé dans un couloir étroit.

Ce qui peut rallumer la mèche : catalyseurs à court terme

À court terme, trois leviers peuvent aider. Le premier est graphique. Une reprise claire du bitcoin au-dessus de 110 000 $ et un retour d’Ethereum au-dessus de 4 000 $ calmeraient la séquence.

Le deuxième levier est celui des flux. Un basculement des ETF vers des entrées nettes, même modestes, suffirait à améliorer l’humeur.

Le troisième tient aux produits. Les dépôts d’ETF crypto se multiplient en octobre, ce qui entretient un narratif d’accès élargi pour les investisseurs traditionnels. Ce narratif ne compense pas un contexte macro défavorable, mais il prépare le terrain si les taux se détendent.

Dans l’intervalle, la prudence reste de mise. Le marché attend un signal frais pour relancer Uptober.

Bitcoin Hyper : paiement rapide, effet réseau si le bitcoin repart

Bitcoin Hyper s’impose comme l’histoire la plus bankable du moment côté Bitcoin-native. Le pitch tient en peu de mots, paiements rapides, règlement fluide, expérience sans friction. Si le réseau repart, l’effet réseau fait le reste, curiosité, trafic, emballement communautaire. En clair, c’est la prévente qui coche les cases d’Uptober.

Par ailleurs, le timing parle de lui-même. Les regards se tournent vers les projets capables d’exploiter un retour de flux sur le bitcoin. Or Bitcoin Hyper s’aligne précisément sur ce narratif : utilité concrète, promesse de vitesse, imaginaire « retail + marchands ». Résultat, la visibilité grimpe et le bouche-à-oreille s’accélère. La prévente a déjà dépassé les 23 millions de dollars.

À la fois une porte d’entrée sur une thématique simple à comprendre, mais aussi une extension naturelle de l’écosystème, le projet offre un storytelling clair et des jalons lisibles. Si Uptober retrouve de l’énergie, Bitcoin Hyper a tout pour capter la lumière.

