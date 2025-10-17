Pourquoi le marché crypto est dans le rouge aujourd’hui ?

Ce vendredi, le marché crypto plonge dans le rouge, et l’inquiétude gagne du terrain. Entre tensions commerciales grandissantes, incertitudes autour de l’inflation américaine et retraits massifs sur les ETF, les signaux d’alerte se multiplient. Dans ce contexte instable, les investisseurs fuient les actifs risqués… et les cryptos sont en première ligne. Pas de panique, on vous résume ce qui se passe, et ce que ça peut vouloir dire pour la suite.

Un contexte macro très instable

Tout part d’un regain de tension entre les États-Unis et la Chine. Ces dernières heures, des rumeurs parlent d’un possible durcissement des taxes douanières, ce qui a ravivé les craintes d’un ralentissement économique global. Forcément, les investisseurs deviennent frileux et quittent les actifs risqués, les cryptos en première ligne.

Mais ce qui fait vraiment peur, ce sont les menaces de représailles chinoises. Pékin pourrait limiter l’exportation de terres rares, ces métaux indispensables à la fabrication de batteries, smartphones ou puces IA.

Si ça se confirme, c’est toute la tech américaine qui pourrait en prendre un coup. Même le FMI tire la sonnette d’alarme : une escalade commerciale entre Washington et Pékin pourrait sérieusement freiner la croissance mondiale.

Autre point de tension : le fameux rapport CPI, qui devait sortir aujourd’hui, a été repoussé au 24 octobre. Ce chiffre mesure l’inflation aux États-Unis. Et comme la Fed ajuste sa politique de taux en fonction de ce chiffre, les marchés sont en alerte. Si l’inflation repart à la hausse, la Fed pourrait durcir le ton… et ça, en général, ce n’est pas bon pour les cryptos.

Les retraits d’ETF Bitcoin inquiètent Wall Street

Un autre signal fort vient des ETF Bitcoin. En une seule journée, les produits d’investissement ont enregistré 536 millions de dollars de retraits, soit la plus forte sortie nette depuis le mois d’août. Une statistique qui en dit long sur la perte de confiance des institutionnels.

Ces ETF, censés stabiliser le marché en apportant des flux réguliers, semblent aujourd’hui amplifier la volatilité pendant la chute. Dès que les institutions vendent en masse, les prix plongent, la liquidité se réduit… et la spirale devient difficile à freiner. La “main forte” n’est plus si solide.

Liquidations en chaîne et explosion des taux de financement

Sur les marchés dérivés, c’est la panique. En 24 heures, plus de 1 milliard de dollars de positions longues ont été liquidées. Cela signifie que des milliers de traders pariant sur la hausse ont vu leur position automatiquement fermée, faute de marge suffisante.

Pire encore, les taux de financement sur les contrats perpétuels ont bondi de 128 %, montrant que le marché était saturé de levier. En clair, trop de spéculation, pas assez de prudence. Ce genre de nettoyage est brutal, mais souvent nécessaire.

Les altcoins capitulent à leur tour

Les altcoins n’ont pas été épargnés. Certains ont carrément lâché prise : AVAX, SUI ou encore ASTER perdent entre 10 et 15 % sur une seule journée. Le secteur DeFi et même les tokens « sérieux » liés à l’IA ou aux RWAs corrigent violemment.

L’indice Fear & Greed chute à 28, un niveau qui reflète une peur extrême chez les investisseurs et le RSI est à 32, le marché est en survente. Sur X et Telegram, on sent la fébrilité : certains crient à la fin d’Uptober, d’autres espèrent une “dernière purge” avant un rebond. Mais l’ambiance générale reste plombée.

Et maintenant ? Un creux ou un avertissement ?

Pour les analystes optimistes, cette correction n’est qu’un retour à la normale après une phase trop euphorique. On purge le levier, on teste les supports, et on repart ensuite. L’histoire récente montre que ce genre de mouvement peut offrir des points d’entrée intéressants.

Mais d’autres sont plus prudents. La corrélation croissante avec la macroéconomie, les tensions politiques et les retraits institutionnels pourraient annoncer un ralentissement plus profond.

