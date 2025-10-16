Le cauchemar se répète ? Ce signal technique qui avait fait plonger l’ETH de 60 %

Après plusieurs semaines d’euphorie, un signal technique redouté vient d’apparaître sur le graphique hebdomadaire de l’ETH. L’indicateur MACD, outil clé de l’analyse de tendance effectue un croisement à la baisse déclenchant un signal de vente majeur. Or à chaque fois que cela s’est produit au cours des dernières années, la conséquence a été la même. Une chute brutale du prix de l’Ether, souvent comprise entre –46 % et –60 %.

Et rebelote ? Un signal que les traders n’aiment pas voir

Les précédents épisodes sont encore dans toutes les mémoires. En mi-2024, un premier croisement baissier avait entraîné une correction d’environ 46 %. Puis, en début 2025, un second signal avait provoqué un effondrement de 60 %, ramenant le cours sous les 2 000 $.

Aujourd’hui, un scénario similaire semble donc pointer à l’horizon. Un retournement qui coïncide notamment avec l’affaiblissement de l’élan haussier et des volumes d’échange. L’analyste CRYPTO Damus s’en est alarmé sur X. Le fait que ce croisement hebdomadaire de l’Ethereum passer au rouge après 22 semaines de vert est inquiétant. Les trois dernières fois, cela a précédé de lourdes chutes.”

Les niveaux à surveiller de près

Le prix de l’Ether se maintient encore aux alentours des 3 900 – 4 000 $, une zone considérée comme le dernier rempart haussier. Tant que ce support tient, un rebond reste possible.

Mais la pression se renforce. Le trader Koala estime que la perte du support à 4 200 $ a déjà enclenché un “breakdown hebdomadaire”. Il anticipe une accélération à la baisse si le seuil des 3 900 $ venait à céder.

L’analyste Man of Bitcoin adopte une approche plus nuancée. Si l’ETH reste au-dessus de 3 899 $, un rebond vers 4 500 $ est possible. Mais une cassure nette en dessous ouvrirait la voie à une correction bien plus large. Historiquement, un retour sous les 4 000 $ s’est souvent soldé par un effondrement prolongé. En décembre 2021, une cassure similaire avait conduit à une chute de 78 %, jusqu’à 880 $.

Un marché partagé entre prudence et espoir

En dépit de la très forte nervosité sur le marché, plusieurs écoles de pensée continuent de s’affronter sur l’interprétation de cette configuration du MACD. Certains spécialistes rappellent notamment que cet indicateur n’est pas un verdict définitif de la dynamique du marché. Il s’agirait plutôt d’un signal invitant à la vigilance. En effet, il peut précéder une forte baisse, mais aussi une phase de consolidation avant un nouveau rallye.

Sur le long terme, la dynamique fondamentale d’Ethereum reste résolument haussière. En témoigne la montée en puissance du staking et l’intégration des solutions ZK (zero-knowledge). Cependant, la corrélation croissante entre Ethereum et les marchés actions rend le scénario plus incertain. Si la volatilité mondiale s’accentue, l’ETH pourrait difficilement échapper à une phase de correction plus marquée.

Vigilance maximale sur le support des 4 000 $

Le MACD hebdomadaire clignote rouge. Ce n’est pas une prophétie, mais un avertissement sérieux. Si le support des 4 000 $ tient, Ethereum peut espérer repartir à la hausse. Sinon, une glissade vers 3 000 $, voire 2 500 $, serait tout à fait plausible.

Le marché entre dans une zone où la psychologie comptera autant que la technique. Pour les traders, la prudence est de rigueur, car comme souvent avec Ethereum les corrections commencent toujours là où la confiance paraît la plus solide.

Source : CRYPTO Damus

