LIVE : Chute sur bitcoin et ethereum, XRP en danger, fin du bullrun crypto pour 2025 ?

En cette fin de semaine, le marché crypto peine à remonter la pente. Bitcoin chute de plus d’un pourcent, se retrouvant aux portes des 107 000 dollars, tandis qu’ethereum n’est pas parvenu à défendre la zone des 4 000 dollars, accusant une chute qui s’approche des deux pourcents. Une situation mitigée, amenant la grande majorité des altcoins à prendre la direction du sud.

Baisse de la capitalisation crypto : danger imminent ?

Est-ce réellement la fin du bullrun crypto, ou du moins, ce qu’il en restait avec quelques hausses isolées d’altcoins (HYPE, ASTER, BNB…) ? La capitalisation totale du marché crypto passe dangereusement sous les 3 650 milliards de dollars, ce qui ouvre les portes d’une nouvelle jambe baissière en direction des 3 000 milliards de dollars.

Se retrouvant sur l’EMA 200, c’est très probablement le dernier support journalier, en confluence avec le point bas du mois d’août à 3 570 milliards de dollars. Effectivement, une cassure 1D de cette zone confirmerait le changement de tendance à moyen terme pour le marché crypto.

Une situation mitigée, incitant à la précaution durant les prochaines semaines, à l’approche de la clôture mensuelle. Pendant ce temps, certains projets posent les fondations du futur de l’écosystème. Bitcoin Hyper, construisant le premier Layer 2, ouvre la voie à la BTCfi. C’est dans ce contexte que le jeton natif $HYPER se positionne. Toujours en prévente avec près de 20 millions de dollars levés, il est encore temps de s’y exposer avant son lancement.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Bien que la régulation avance, qu’un nouveau stablecoin euro soit déployé par Oddo BHF et que les institutionnels continuent d’accumuler, cela n’empêche pas les altcoins de prendre la direction du sud. Par exemple, XRP est très clairement en difficulté. Perdant la zone des 3 dollars, il se rapproche activement des 2 dollars. Cela n’est pas un cas isolé, c’est l’ensemble des altcoins qui peinent à défendre leurs supports.

Mais alors, à quoi s’attendre durant les prochaines semaines ? Restez à nos côtés pour découvrir l’actualité crypto et nos prédictions pour de nombreux actifs.

