XRP casse un support clé : Bilan d’une journée sous tension

Depuis le début de la semaine, le marché des cryptomonnaies a vacillé, et XRP n’a pas échappé à la tempête. Le jeton de Ripple a perdu 5,53 % en 24 heures, tombant à 2,44 $, son plus bas niveau depuis plus d’un mois. Une correction brutale qui le place sous les principaux supports techniques, là où les acheteurs tentaient encore de défendre le terrain. Mais le véritable choc provient d’un facteur bien plus inquiétant.

Les baleines font plier le marché

Les baleines ont déchargé 2,23 milliards de XRP, accentuant la pression vendeuse et refroidissant les investisseurs particuliers. Avec cette baisse, XRP sous-performe nettement ses pairs : Ethereum (-3,32 %) et Solana (-5,2 %) ont mieux résisté.

Les données on-chain confirment que plusieurs adresses de grande taille ont transféré leurs avoirs vers les exchanges au cours du week-end. En tout, plus de 2,23 milliards de tokens ont été injectés sur le marché secondaire. Ce mouvement massif a suffi à déclencher une vague de liquidation forcée, alimentant la peur et accélérant la chute du prix.

Le phénomène n’est pas isolé. Depuis la semaine dernière, la rotation du capital s’intensifie au profit du Bitcoin, dont la dominance a encore progressé de 0,87 %. L’indice Altcoin Season est retombé à 37, son plus bas niveau depuis août. Les investisseurs se replient sur les actifs jugés plus sûrs, laissant XRP et les autres altcoins sous forte pression.

L’environnement macro montre des signes d’apaisement

L’annonce de nouvelles tensions commerciale entre la Chine et les USA a été le principal carburant de la glissade du marché. Mais depuis, la situation semble prendre une tournure plus apaisée avec un discours plus conciliant des deux parties.

Cela dit, l’incertitude reste entière au sujet des prochaines baisses de taux de la Fed. De plus, le VIX, l’indice de volatilité américain, est en hausse, et les actifs risqués sont à nouveau dans le viseur. Tout ceci contribue donc au climat de prudence qui prévaut sur le marché.

Cette configuration particulière continue donc de peser sur le XRP qui peine encore à montrer des signes de reprise nette. Sans oublier le fait qu’en dépit d’une forte anticipation d’approbation des demandes d’ETF XRP, le soupçon de crainte est suffisant pour alimenter la frilosité.

Des signaux techniques toujours fébriles

Sur le plan technique, le constat est sans appel : la dynamique est baissière. En effet, le Momentum (10) s’établit à −0,4799 au moment de la rédaction de ces lignes, confirmant la perte de vitesse observée sur la journée. Par ailleurs, l’indice de force relative RSI lui, glisse à 36,6132 pas très loin de la survente.

Dans le même temps, CCI (20) à -106,1560 témoigne d’un marché en biais défensif et toujours indécis. Enfin, toutes les moyennes mobiles indiquent un élan baissier qui devrait se maintenir encore quelques temps.

En clair, le XRP évolue en dessous de toutes ses moyennes clés. Cela confirme la rupture technique du support des 2,52 $, un seuil majeur qui servait de plancher depuis plusieurs semaines. La zone des 2,33 $ : dernier rempart avant la capitulation. Le prochain niveau critique est désormais à 2,33 $. Ce seuil servira de juge de paix pour les prochains jours.

Les fondamentaux à plus long terme restent solides

Malgré la tension immédiate, les catalyseurs de long terme ne sont pas à négliger. Ripple continue d’étendre son empreinte internationale. Son stablecoin RLUSD enregistre une croissance de +37 % sur un mois, et un nouveau partenariat à Bahreïn renforce sa présence dans la finance institutionnelle.

Ces développements pourraient soutenir la reprise du XRP lorsque le marché retrouvera de la stabilité. Pour l’heure, la priorité reste la défense du support. Le marché reste sous tension, et le moindre faux pas pourrait transformer la prudence actuelle en panique ouverte.

