ETH : Hayes et Lee maintiennent 10 000 $ malgré la chute

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Octobre 15, 2025

Malgré la volatilité des derniers jours, Arthur Hayes et Tom Lee réaffirment leur hypothèse. Pour eux, Ethereum atteindra les 10 000 dollars d’ici la fin de l’année. Le pari reste ambitieux au vu du contexte, pourtant les deux figures insistent sur des moteurs structurels.

Prédiction réaffirmée : Hayes et Lee visent 10 000 $ pour ETH

Lors d’une interview dans le podcast Bankless, Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, a réitéré sa prévision d’un ether à 10 000 dollars avant le 31 décembre. Son message tient en deux idées : la dynamique d’offre et le rôle central d’Ethereum dans l’infrastructure des applications.

Tom Lee aussi maintient cette cible et assume le caractère volontariste de ce scénario.

Pour lui, Ethereum atteindra entre 10 000 $ et 12 000 $. Les deux lectures ne nient pas la volatilité récente, elles la replacent dans un cycle plus large.

Le marché reste nerveux à court terme. La purge du levier a nettoyé les positions les plus fragiles, sans casser l’intérêt pour les grands actifs. Hayes et Lee doublent la mise sur leur scénario, alors qu’ETH tente de stabiliser au-dessus de 4 000 dollars. Le token ETH évolue actuellement à 4 070 $, ce qui représente un potentiel de hausse de 142 % d’ici la fin de l’année. Des chiffres qui paraissent vertigineux, surtout après le krach de vendredi dernier.

Les moteurs : flux, effet réseau et dynamique d’offre

La trajectoire vers 10 000 dollars suppose des catalyseurs tangibles, pas seulement une reprise technique. D’abord, la question des flux. Les investisseurs professionnels reviennent dès que les parcours fiat se fluidifient et que la visibilité réglementaire progresse. Cette base, même intermittente, soutient les rebonds après les secousses.

Ensuite, l’effet réseau. Les volumes sur les couches 2, les applications financières et l’activité liée aux stablecoins nourrissent la demande d’espace de bloc et de règlement. Plus l’usage s’installe, plus l’actif gagne un socle de valorisation.

Reste l’offre. Le staking retire une partie des jetons de la circulation et amortit les chocs de vente. Le mécanisme de brûlage des frais réduit à la marge l’émission nette lorsque l’activité s’intensifie.

Hayes s’appuie souvent sur cette équation : moins d’offre immédiatement disponible et une demande qui se recompose après chaque épisode de stress. Lee, de son côté, insiste sur un rattrapage potentiel du ratio ETH/BTC si l’appétit pour le risque revient. Ce sont des arguments cohérents, mais ils exigent un environnement macro compatible et des volumes soutenus.

Risques et invalidations : macro, régulation, technique

Le contre-scénario commence par la macro. Un dollar ferme, des tensions commerciales ou un choc de liquidité peuvent comprimer l’appétit pour les actifs risqués. Dans ces phases, ether sous-performe souvent bitcoin, car la prime de risque des plateformes d’applications retombe plus vite.

La régulation pèse aussi sur les anticipations. Des avancées lentes sur des produits au comptant pour ether ou un flou persistant sur le statut de certains services retardent l’afflux d’épargne longue.

Tant qu’ETH tient des zones de support au-dessus de 4 000 dollars, le marché peut défendre un scénario de reprise graduelle. En cas de cassure avec volumes, la route s’allongerait nettement pour rejoindre une trajectoire à cinq chiffres.

Snorter : trader la volatilité ETH sans se brûler

Dans un marché qui balance entre narration haussière et secousses, le court terme impose de la méthode. Snorter vise précisément ces phases de volatilité sur ether, avec un cadre qui privilégie l’exécution plutôt que l’opinion.

Le principe est d’identifier un niveau d’entrée et de définir la position en conséquence. Chaque scénario se construit autour d’un stop clair et d’un objectif mesuré, jamais autour d’une cible annuelle.

L’outil s’appuie sur l’open interest, le funding et les volumes pour jauger la qualité du mouvement. L’idée consiste à engranger des séquences directionnelles courtes, à réduire le risque quand l’impulsion faiblit, puis à laisser l’investissement long terme vivre dans un compartiment séparé, sans aller-retour émotionnel.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

