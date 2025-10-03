ETFs : la Thaïlande ouvre la porte aux altcoins

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Octobre 3, 2025

Après avoir approuvé ses premiers ETF Bitcoin et Ethereum, la Thaïlande veut franchir une nouvelle étape. Le régulateur prépare un cadre qui permettrait l’arrivée de produits adossés à d’autres altcoins dès 2026. Une initiative qui intervient alors que Hong Kong et Singapour accélèrent eux aussi leurs offres crypto, dans une compétition régionale de plus en plus visible.

La Thaïlande élargit son horizon crypto

La secrétaire générale de la SEC du pays, Pornanong Budsaratragoon, a déclaré que la Thaïlande étendra son offre d’ETF au-delà du Bitcoin. L’autorité de régulation souhaite élargir son offre d’ETF crypto pour y inclure d’autres actifs numériques.

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large du pays. La Thaïlande est déjà pionnière en Asie du Sud-Est sur la question des cryptos. Un calendrier est désormais en cours d’élaboration pour les premiers produits adossés à des altcoins, avec une cible de 2026. L’objectif : offrir aux investisseurs locaux une exposition diversifiée. Cela permettra également d’attirer de nouveaux capitaux internationaux vers la place financière de Bangkok.

Ce choix est loin d’être anodin. Aux États-Unis, les ETF ont longtemps été limités au bitcoin et à Ethereum. Le pays commence doucement à s’élargir à d’autres altcoins comme XRP et Dogecoin. En Asie, la Thaïlande prend les devants face à Hong Kong et Singapour. Ces deux juridictions cherchent, elles aussi, à capter les flux liés aux cryptomonnaies.

Un tournant pour les marchés émergents

Le pari de la Thaïlande est d’utiliser les ETF comme un levier, pour renforcer son attractivité financière. L’objectif de Bangkok est de retenir l’épargne domestique, en l’orientant vers des produits crypto encadrés par la loi, plutôt que de voir les capitaux filer à l’étranger.

Les ETF sont utilisés ici comme une passerelle entre deux mondes, celui de la finance classique et celui des actifs numériques. Car leur cadre réglementé rassure les institutionnels encore réticents à acheter directement des cryptos. La Thaïlande, ici, ouvre la porte aux altcoins. Elle espère élargir l’adoption et consolider son rôle de place financière régionale.

Le timing est stratégique. Le bitcoin évolue au-dessus des 120 000 dollars et l’enthousiasme autour des ETF ne faiblit pas. Aux États-Unis, les flux entrants dépassent plusieurs centaines de millions de dollars par jour. En s’ouvrant aux altcoins, la Thaïlande envoie le signal qu’elle veut capter une part de ce flux mondial.

Les flux entrants des ETF BTC aux États-Unis ces derniers jours (en millions). Données : Farside Investors

Par ailleurs, la décision pourrait redessiner la carte de la concurrence régionale. Singapour a pris une avance en matière de régulation des stablecoins, tandis que Hong Kong s’affirme sur les ETF Bitcoin. La Thaïlande, en optant pour les altcoins, choisit un terrain qui la différencie et qui est susceptible d’attirer une nouvelle génération d’investisseurs.

Quels altcoins pourraient bénéficier de ce feu vert ?

Reste à savoir quels tokens seront concernés. Aucun nom n’a été confirmé par la Thaïlande, mais plusieurs hypothèses sont crédibles. Parmi les favoris, Solana (SOL), pour commencer, qui évolue autour de 230 dollars. Mais aussi XRP, qui a dépassé les 3 dollars, également cité comme candidat logique car il est particulièrement utilisé dans les paiements transfrontaliers.

Certains évoquent aussi la possibilité de voir Litecoin (LTC) ou Cardano (ADA) retenus, du fait de leur ancienneté et de leur reconnaissance internationale. La sélection dépendra de critères stricts tels qu’une capitalisation suffisante, une stabilité réglementaire et une adoption institutionnelle.

Avec cette stratégie, la Thaïlande veut se donner les moyens de rivaliser avec l’offre déjà disponible en Europe ou aux États-Unis. Si le projet se concrétise, Bangkok deviendrait la première place asiatique à autoriser officiellement des ETF adossés à des altcoins. Un véritable tournant pour l’adoption régionale. Cela renforcerait son ambition de devenir un hub financier crypto.

