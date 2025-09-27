XRP bondit de 390 % en Thaïlande : et après ?

La Thaïlande s’impose comme un terrain fertile pour les cryptomonnaies et Ripple en est apparemment le champion désigné. En effet RippleXity annonce que l’adoption de XRP a progressé de 390 % dans le pays. Un chiffre qui confirme l’intérêt croissant pour l’actif. Cette envolée délibérément souhaitée, s’explique par deux facteurs décisifs. Une régulation claire, des alliances bancaires stratégiques et à l’arrivée, une explosion.

Une adoption spectaculaire portée par la régulation

A la base de ce succès remarquable, un choix de transparence fait par les autorités. On retrouve à la manœuvre, la banque centrale de Thaïlande en collaboration avec l’autorité de régulation des marchés du pays. Ces deux institutions ont conduit les travaux de mise en place du cadre réglementaire actuel pour les actifs numériques

Un dispositif qui de toute évidence, a eu l’effet escompté puisque le climat d’incertitude dans le pays est négligeable. Rassurés, les investisseurs institutionnels ont afflué et encouragé par ricochet la participation du grand public. C’est donc sur ce terreau riche que XRP s’est notamment distingué par une de ses applications pratiques : les paiements transfrontaliers.

Le rôle déterminant des banques dans le processus

Si la régulation a posé le cadre légal, sur le terrain, ce sont les banques locales qui mènent la charge de l’adoption de Ripple dans l’économie. En effet, ces établissements sont de plus en plus nombreux à intégrer le XRP dans leur système de paiement et de transfert.

Le résultat : un système bancaire ultra pratique. Transactions plus rapides, moins chères et plus sécurisées ; ainsi se résume désormais la formule du succès

XRP est désormais la vitrine des ambitions d’une infrastructure financière moderne et surtout optimisé de la Thaïlande. Pour Ripple Labs, c’est un positionnement très stratégique. Conquérir la perle de l’Asie du Sud-Est renforce son statut de leader et de référence DeFi.

Une dynamique fragile sur le marché global

Malheureusement, le succès massif de Ripple en Thaïlande est encore insuffisant pour créer le départ de feu nécessaire à la prochaine explosion. Actuellement, XRP évolue autour de 2,78 $ après avoir défendu à plusieurs reprises le support des 2,70 $. Les acheteurs tiennent la ligne, mais la pression reste forte.

Graphiquement, XRP dessine une compression : des plus hauts de plus en plus bas face à un support stable. Cette configuration traduit une accumulation de tensions. Historiquement, ce type de “squeeze” débouche sur une sortie violente. La question est de savoir dans quel sens.

L’envolée à la hausse est envisageable en cas de rebond confirmé au-dessus de 3,09 $. Cela pourrait bien suffire à relancer un rallye vers 3,70 $. Par contre, en cas de cassure des 2,70 $, Une pente vers 2,48 $, voire 2,08 $ pourrait rapidement se mettre en place si la pression vendeuse s’intensifie.

Un moment décisif pour XRP

Le contraste est saisissant. En Thaïlande, XRP profite d’un élan institutionnel rare et d’une adoption de masse inédite. Sur le marché global en revanche, il se retrouve coincé entre un support critique et une dynamique baissière qui pèse depuis juillet.

Pour les investisseurs, le signal est clair : XRP est à un tournant majeur. La force de son adoption en Asie pourrait devenir un catalyseur mondial. Mais à court terme, le niveau des 2,70 $ reste le juge de paix.

XRP roi en Thaïlande, mais sous pression ailleurs

La progression de 390 % en Thaïlande illustre ce que des règles claires et des alliances bancaires solides peuvent accomplir pour une cryptomonnaie. Elle confirme aussi le potentiel unique de XRP dans les paiements et la finance internationale.

Cependant, sur les marchés globaux, la prudence s’impose. Tant que le prix reste sous pression technique, le risque de correction demeure. Si le support des 2,70 $ tient, XRP pourrait signer un nouveau rebond. Dans le cas contraire, l’enthousiasme thaïlandais pourrait être éclipsé par une nouvelle vague de volatilité.

Source : RippleXity

