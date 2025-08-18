La Thaïlande booste son tourisme avec les paiements en crypto

La Thaïlande vient de franchir un nouveau cap en associant tourisme et innovation financière. Depuis le 18 août 2025, le pays déploie le programme TouristDigiPay, une initiative inédite qui permet aux visiteurs étrangers de convertir leurs actifs numériques en bahts thaïlandais, puis de les dépenser directement dans les commerces locaux. Cette décision marque une étape stratégique pour l’économie thaïlandaise, tout en positionnant le royaume comme un hub incontournable du crypto-tourisme en Asie.

Concrètement, le processus est simple et fluide. Les touristes ouvrent un compte auprès d’opérateurs agréés et d’un prestataire crypto, tous deux supervisés par la SEC thaïlandaise et la Banque de Thaïlande. Une fois validés, ils peuvent transférer leurs Bitcoin, Ethereum ou autres cryptomonnaies vers un portefeuille numérique dédié.

Thailand will relax restrictions on foreign visitors converting digital-asset holdings into the baht to fund their travel expenses and spending while in the country https://t.co/WottmdL239 — Bloomberg (@business) August 18, 2025

Ce portefeuille, entièrement réglementé et sécurisé, se connecte ensuite aux moyens de paiement locaux. Les conversions en bahts s’effectuent instantanément, et les paiements sont possibles via QR codes ou cartes bancaires liées au portefeuille. De plus, les commerçants reçoivent toujours la somme en monnaie locale, ce qui les protège de la volatilité des cryptos.

Afin de garantir la conformité, le gouvernement impose un contrôle strict. Chaque utilisateur doit passer par une procédure KYC/AML, incluant la vérification d’identité et l’origine des fonds. Par ailleurs, un plafond de dépenses est appliqué : 50 000 bahts (≈1 400 $) pour les achats classiques et 500 000 bahts pour l’hébergement, afin d’encadrer le programme tout en limitant les risques.

Objectifs économiques et stratégiques

Cette initiative ne se limite pas à moderniser les paiements. Elle s’inscrit dans une stratégie économique ambitieuse. En premier lieu, elle vise à relancer le secteur touristique, encore fragilisé par la pandémie et la crise économique mondiale. En attirant des voyageurs technophiles, souvent jeunes et disposant d’actifs numériques conséquents, la Thaïlande espère diversifier son flux de visiteurs et capter une clientèle à haut pouvoir d’achat.

Ensuite, TouristDigiPay doit renforcer la position du pays comme leader régional dans l’adoption crypto. Alors que Singapour et Hong Kong se disputent déjà ce statut, Bangkok choisit un angle original : combiner crypto et tourisme, un secteur qui représente environ 20% du PIB thaïlandais. Enfin, cette ouverture représente un message fort aux entrepreneurs Web3 et aux “crypto nomades”, qui cherchent un environnement favorable pour voyager et investir.

Sécurité et bénéfices pour tous

Le programme a été conçu pour satisfaire à la fois les touristes et les acteurs locaux. Côté utilisateurs, l’avantage principal réside dans la simplicité d’usage : pas besoin d’argent liquide, pas de frais cachés, un taux de change transparent et des paiements rapides. Pour les commerçants, la sécurité est également au rendez-vous. Ils perçoivent toujours des bahts, sans jamais avoir à gérer des cryptomonnaies, ce qui réduit les risques opérationnels.

De plus, cette approche pourrait inspirer d’autres destinations touristiques. En effet, rares sont les pays qui ont mis en place un système aussi clair et réglementé pour intégrer les cryptos dans leur économie réelle. La Thaïlande se positionne ainsi comme un laboratoire international du crypto-tourisme.

Un programme pilote sous haute surveillance

Bien que prometteur, TouristDigiPay reste limité à une phase pilote de 18 mois. Durant cette période, les autorités observeront attentivement l’adoption du service, les retombées économiques et les éventuelles failles. En cas de succès, une expansion à plus grande échelle sera envisagée, voire un assouplissement des plafonds de dépenses.

Toutefois, certains observateurs soulignent que la réussite dépendra aussi de la communication auprès des touristes et de l’adhésion des commerçants. Si les infrastructures numériques s’avèrent fiables et accessibles partout dans le pays, TouristDigiPay pourrait devenir un véritable catalyseur économique.

GM 🌅



Thailand is about to test a crypto-to-baht payment sandbox for tourists, making digital assets instantly spendable at local merchants.

Real crypto usability in action.



Would you use crypto on vacation if travel was this smooth? 👇 pic.twitter.com/CQ2vtSoOrr — azuro 🌊 (@azuroprotocol) August 18, 2025

La Thaïlande, pionnière du crypto-tourisme

Avec TouristDigiPay, la Thaïlande ne se contente pas d’ajouter une option de paiement. Elle envoie un signal fort : celui d’un pays qui souhaite conjuguer modernité financière et attractivité touristique. En ouvrant la voie à un modèle de paiements hybrides et sécurisés, Bangkok espère consolider son rôle de destination phare pour les voyageurs et les investisseurs du XXIe siècle.

Si cette stratégie porte ses fruits, le royaume pourrait devenir la référence mondiale du crypto-tourisme, tout en stimulant durablement son économie nationale. Une manière habile de transformer un défi économique en opportunité stratégique.

Source : Nation Thailand

Pour aller plus loin sur le sujet :