XRP : la bataille des ETFs à Wall Street s’intensifie

Alors que sept ETFs XRP attendent le verdict de la SEC, Wall Street se prépare à une véritable onde de choc. Le compte à rebours a commencé. Les graphiques techniques affichent une compression explosive, les flux on-chain révèlent des transferts massifs et les investisseurs institutionnels affûtent déjà leurs armes. Une décision, une cassure, et le prix du XRP pourrait s’envoler vers de nouveaux sommets ou s’effondrer brutalement. Dans cet environnement saturé de tension, chaque mouvement compte.

Wall Street s’empare du dossier XRP

L’intérêt institutionnel pour XRP franchit une nouvelle étape. Pas moins de sept dépôts de dossiers d’ETF au comptant sont actuellement en examen auprès de la SEC. Parmi les candidats, on retrouve des géants établis comme WisdomTree, Grayscale, Franklin et Canary Capital. D’autres acteurs plus récents tentent aussi leur chance, misant sur des produits dérivés ou à effet de levier.

Cette diversité illustre une tendance lourde : Wall Street ne se limite plus au Bitcoin et à l’Ethereum. L’écosystème XRP entre officiellement dans la course, avec des ambitions allant de quelques millions à plus de 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Un graphique sous tension

Sur le plan technique, Ripple évolue dans une compression triangulaire. En effet, le graphique intraday du XRP confirme une tendance baissière bien installée depuis les sommets proches de 2,91 $. Les moyennes mobiles restent orientées à la baisse, avec la EMA 200 jours solidement au-dessus du prix. C’est bien le signe que les vendeurs gardent la main à moyen terme.

Cependant, un rebond technique s’esquisse. Le XRP évolue désormais au-dessus de ses EMA 20 et 50, et tente de franchir la zone des 2,85–2,86 $, alignée avec des résistances clés. Une percée claire au-dessus de ce seuil pourrait ouvrir la voie vers 2,90–2,91 $, premier objectif haussier crédible.

À l’inverse, le support immédiat situé autour de 2,82–2,83 $ doit absolument tenir. Une cassure en dessous relancerait la dynamique négative, avec un risque de glissade vers 2,78 $ voire 2,75 $.

Les marchés dérivés montrent de la prudence

Côté produits dérivés, les signaux sont contrastés. L’open interest des futures a reculé de 3,7 % à 7,35 milliards $, tandis que les volumes d’options ont chuté de 37 %. Cette baisse traduit une baisse de la spéculation agressive.

Mais l’open interest sur les options a progressé de 7,6 %, atteignant près de 1 milliard $. Autrement dit, les investisseurs se couvrent. La prudence domine, mais la volonté de rester exposé demeure. Sur Binance, les traders les plus actifs maintiennent même un ratio long/short supérieur à 4, ce qui révèle un biais haussier latent.

Les baleines bougent leurs pièces

Les données on-chain révèlent un autre élément clé. Le 30 septembre, 27,5 millions $ de XRP ont quitté les plateformes d’échange. Ce mouvement s’inscrit dans une tendance plus large d’accumulation silencieuse : les jetons sortent des marchés liquides pour être stockés à long terme.

Historiquement, ce type de flux réduit la pression vendeuse immédiate. Et lorsque la demande reprend, l’effet se traduit souvent par des rallyes puissants.

En quoi est-ce important pour Ripple ?

XRP se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. D’un côté, l’intérêt croissant de Wall Street se matérialise par une avalanche de dossiers d’ETF. De l’autre, les graphiques montrent une compression qui précède souvent des mouvements violents.

Si les dépôts d’ETF obtiennent un feu vert de la SEC, XRP pourrait rejoindre Bitcoin et Ethereum dans la cour des grands. Avec des sorties de tokens des exchanges et un marché technique prêt pour une cassure, le scénario d’un rallye vers 10 $ n’est plus une simple hypothèse, mais une possibilité crédible.

L’heure de vérité approche pour XRP

La bataille des ETFs sur XRP n’est pas un simple détail réglementaire. Elle révèle un changement structurel. Les grands acteurs financiers considèrent désormais XRP comme un actif digne de produits institutionnels.

Le prix, compressé entre support et résistance, attend un catalyseur. L’approbation d’un seul de ces ETFs pourrait suffire à déclencher le prochain grand mouvement. Pour les investisseurs, le mois à venir s’annonce comme l’un des plus stratégiques de l’année.

Source : XRPSCAN

Pour aller plus loin sur le sujet :