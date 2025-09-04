CARDS et les cartes pokémon tokénisées cartonnent

Comme toujours, les cartes Pokémon font un carton… mais cette fois, sur la blockchain. Avec CARDS, un token lancé sur Solana par la plateforme Collector Crypt, on assiste à un vrai phénomène. En quelques jours seulement, la valorisation du projet est passée de 23 millions à plus de 450 millions de dollars. Une ascension fulgurante qui a attiré aussi bien les collectionneurs nostalgiques que les traders en quête de gains rapides.

Attrapez les tous

Le principe est simple et malin : acheter des “packs” sous forme de NFTs, un peu comme des loot boxes façon jeux vidéo, que vous pouvez échanger contre de vraies cartes Pokémon gradées et stockées en sécurité. Collector Crypt garantit même un rachat à 90 % de la valeur si vous voulez revendre, de quoi rassurer les plus prudents.

Trading Pokémon cards on Solana?



Collector Crypt is bringing real-world collectibles to Solana and unlocking liquidity on Raydium to power their token ecosystem



A quick thread on how trading cards are evolving using DeFi 👇 pic.twitter.com/RY6sc3fyyo — Raydium (@RaydiumProtocol) September 2, 2025

CARDS n’est pas un cas isolé. Le marché des cartes Pokémon tokenisées a littéralement explosé en août 2025 avec plus de 124,5 millions de dollars échangés. C’est 5,5 fois plus qu’en janvier. De plus en plus de joueurs et d’investisseurs passent du côté Web3 pour leurs collections.

Dans ce boom, Courtyard domine le classement avec près de 78 millions de dollars de volume, suivi de Collector Crypt et ses 44 millions. En comparaison avec eBay ou les marketplaces classiques, la différence est énorme : frais réduits, transactions rapides et accès mondial. Les analystes parlent déjà d’un « moment Polymarket » : une niche qui devient un marché mainstream.

Courtyard (Polygon) : la bourse des cartes Pokémon tokenisées

Si Collector Crypt séduit par son côté fun, Courtyard joue la carte de la fiabilité. Construite sur Polygon, la plateforme stocke les cartes physiques dans des coffres Brinks, avant de les associer à des NFTs. Chaque token coûte environ 25 dollars à créer, avec une garantie de qualité.

Mais ce qui fait vraiment la différence, c’est son modèle économique. À chaque revente d’une carte tokenisée, l’ancien propriétaire touche 1 % de royalties à vie. Ajoutez à ça des projets de fractionnement de cartes rares et même de prêts collatéralisés, et vous comprenez pourquoi Courtyard est déjà perçue comme une vraie bourse des cartes Pokémon.

Phygitals, Emporium, OneSafe : les nouvelles arènes du Web3

Au-delà des leaders, de nouvelles marketplaces viennent pimenter le jeu. Phygitals, par exemple, met en avant le mélange physique et digital avec des cartes qu’on peut exposer en réalité augmentée ou virtuelle. L’idée : collectionner, mais aussi montrer fièrement sa vitrine digitale à la communauté.

Emporium adopte une autre approche : des enchères en direct, des drops exclusifs, une ambiance de maison de vente aux enchères… mais version blockchain. Enfin, OneSafe se concentre sur la sécurité, avec stockage garanti et même la possibilité de co-posséder une carte rare avec d’autres collectionneurs. Ensemble, ces plateformes transforment la collection en un vrai terrain de jeu Web3, à la fois sérieux et ludique.

Pourquoi les cartes Pokémon tokenisées cartonnent vraiment

Alors, pourquoi ça marche si fort ? D’abord parce que c’est simple et rapide : vous pouvez acheter, revendre ou échanger vos cartes en quelques clics, avec beaucoup moins de frais qu’une vente sur eBay. Pas besoin d’envoyer vos cartes par la poste ou de craindre un acheteur douteux.

Ensuite, il y a le côté authenticité : toutes les cartes sont gradées et stockées dans des coffres sécurisés. Ajoutez la dimension phygital, avoir à la fois le NFT et la carte physique si vous la réclamez, et vous obtenez un mélange explosif.

Les cartes Pokémon tokenisées ne sont plus une curiosité. Entre CARDS qui enflamme Solana, Courtyard qui se veut la bourse des cartes, et des outsiders comme Phygitals ou Emporium qui ajoutent du fun, le marché attire collectionneurs, traders et simples curieux.

C’est à la fois de la nostalgie, de l’innovation et une nouvelle façon de jouer avec ses cartes préférées. Bref, un mix parfait qui plait de plus en plus.

Source : Collectorcrypt

