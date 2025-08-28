Thaïlande : KuCoin choisit pour la tokenisation des titres et actifs publics

La Thaïlande vient d’inscrire une nouvelle page dans l’histoire de la finance publique. En effet, le gouvernement a choisi KuCoin comme principal partenaire pour lancer le G-Token, première obligation souveraine au monde émise sous forme de jeton sur blockchain. Accessible à tous les citoyens, ce projet combine ainsi inclusion financière, innovation technologique et cadre réglementaire robuste.

Un projet étatique pour démocratiser l’investissement

Le ministère des Finances thaïlandais pilote le programme G-Token avec un objectif clair : démocratiser l’accès aux obligations d’État. Jusqu’ici, ces titres restaient réservés aux investisseurs institutionnels ou aux banques. Désormais, grâce à la blockchain, ils seront disponibles dès de petits montants, ouvrant la porte à une nouvelle génération d’épargnants.

Le lancement porte sur un volume initial de 5 milliards de bahts, soit environ 153 millions de dollars. Certes, il s’agit d’un projet pilote, mais son ambition dépasse largement cette somme. En effet, le gouvernement entend bâtir un nouveau modèle d’épargne nationale basé sur la transparence, la rapidité et la sécurité offertes par la technologie blockchain.

Historic first for Thailand 🇹🇭



The G-Token is the world’s first publicly offered tokenized government bond, backed by the Ministry of Finance. Proud to be the first global crypto exchange to support this breakthrough alongside @KuCoinThailand. pic.twitter.com/dpuYJ9FWe2 — KuCoin (@kucoincom) August 27, 2025

Contrairement à une cryptomonnaie, le G-Token est un actif numérique réglementé. Autrement dit, il est directement adossé à la dette souveraine thaïlandaise, validé par la Banque de Thaïlande et supervisé par la SEC locale. Ce cadre strict vise donc à rassurer les investisseurs tout en introduisant une innovation de rupture.

KuCoin, acteur central du dispositif

Pour mener ce projet, Bangkok a sélectionné KuCoin Thaïlande comme partenaire principal. Concrètement, l’exchange gère la souscription, le rachat et la cotation des G-Tokens, aux côtés d’acteurs locaux tels que XSpring Digital, SIX Network et Krungthai XSpring.

Cependant, KuCoin ne se limite pas au marché domestique. En effet, l’entreprise prévoit, une fois les autorisations obtenues, d’ouvrir la négociation des G-Tokens à l’international. Dès lors, la Thaïlande pourrait devenir un hub régional de la finance digitale, capable d’attirer capitaux étrangers et investisseurs institutionnels.

KUCOIN BECOMES FIRST EXCHANGE TO SUPPORT THAILAND’S G-TOKEN



– KuCoin has become the first international crypto exchange to support Thailand’s G-Token, the world’s first publicly offered tokenized government bond.



– Launched by the Ministry of Finance, the program marks… pic.twitter.com/3cZ5suA6T7 — BSCN (@BSCNews) August 28, 2025

Ce choix n’est pas anodin. En effet, KuCoin a récemment renforcé sa présence en Thaïlande en rachetant ERX, le premier exchange régulé du pays. De plus, la plateforme dispose des certifications SOC 2 Type II et ISO 27001, gages de sécurité et de conformité. Ainsi, son profil correspond parfaitement aux exigences d’un projet d’État.

Des avantages concrets pour les investisseurs

Le G-Token offre une porte d’entrée unique sur la dette souveraine thaïlandaise. Alors que les dépôts bancaires stagnent autour de 1,25 à 1,75%, ces obligations tokenisées promettent un rendement supérieur et une meilleure liquidité.

De plus, grâce à la blockchain, les opérations gagnent en rapidité, transparence et sécurité. En effet, chaque transaction est inscrite de manière immuable, ce qui réduit les risques de manipulation et améliore la confiance. Dès lors, cette transparence, combinée à la supervision étatique, devrait séduire une partie de la population encore méfiante envers les cryptomonnaies.

Un modèle pour la finance publique mondiale

Avec le G-Token, la Thaïlande s’impose comme pionnière mondiale. Aucun autre pays n’a encore émis une obligation souveraine intégralement tokenisée et accessible à l’ensemble de ses citoyens. Ce projet pourrait donc inspirer d’autres gouvernements, à l’image de l’Estonie ou de Singapour, déjà actifs sur l’intégration de la blockchain dans les services publics.

À long terme, l’ambition est claire : créer un écosystème où les obligations, mais aussi d’autres actifs publics, pourront être échangés de manière fluide. Ainsi, la finance publique deviendrait plus inclusive et plus efficace, renforçant la confiance entre l’État et ses citoyens. En définitive, la Thaïlande espère poser les bases d’un modèle international.

Vigilance et défis à relever

Malgré ses promesses, le projet n’est pas exempt de défis. En effet, les obligations tokenisées, bien que stables, peuvent présenter des risques de volatilité liés à la liquidité sur les plateformes. De plus, l’intégration des normes de lutte contre le blanchiment et la surveillance réglementaire restera cruciale pour maintenir la crédibilité du projet.

Toutefois, KuCoin, conscient de ces enjeux, met en avant son infrastructure sécurisée et sa conformité stricte. Par ailleurs, l’exchange veut démontrer qu’il est possible de concilier innovation blockchain et cadre réglementaire, tout en élargissant la connectivité avec les marchés internationaux.

Sources : KuCoin

Pour aller plus loin sur le sujet :