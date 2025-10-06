Tether élargit sa stratégie : 200 M$ pour un nouveau véhicule tokenisé sur l’or

Tether ne se contente plus du dollar. Le champion du stablecoin s’associe à Antalpha pour créer un véhicule d’investissement de 200 millions de dollars dédié à l’or tokenisé. L’opération marque un virage clair vers les actifs réels, à l’heure où la tokenisation des métaux précieux attire autant les traders que les institutions.

Tether s’allie à Antalpha pour bâtir un trésor numérique en or

Tether prépare la création d’une structure baptisée « digital asset treasury firm », un véhicule d’investissement visant à accumuler des tokens XAUt, son actif numérique adossé à l’or. La société prévoit de lever 200 millions de dollars auprès d’investisseurs institutionnels, avec la participation d’Antalpha, déjà partenaire historique de Tether dans les services de prêt et de règlement blockchain.

Les XAUt, chacun adossé à une once d’or physique stockée dans des coffres suisses, constituent l’un des piliers du projet. Le nouveau véhicule servira à renforcer la liquidité du token et à sécuriser la détention des réserves. Et Antalpha, de son côté, apportera son expertise dans la gestion des actifs et la conformité réglementaire.

C’est un tournant majeur pour Tether. La société a en effet longtemps été perçue comme simple émetteur de stablecoins. Ici, elle cherche à relier la blockchain au monde réel.

Diversification stratégique : Tether veut dépasser le modèle du simple stablecoin

L’entreprise, dont la majeure partie de ses revenus viennent de l’USDT, cherche à redéfinir sa place dans la finance numérique. D’être moins dépendante de l’USDT, plus ancrée dans les RWA.

Cette stratégie répond aussi à une critique récurrente : le manque de transparence autour de ses réserves. L’entreprise tente de regagner une forme de légitimité, en s’arrimant à la stabilité symbolique du métal jaune.

Cette initiative répond aussi à la montée en puissance de USDC (Circle), qui capte une grande part du marché institutionnel grâce à une communication plus transparente. Tether espère consolider son statut de leader mondial des stablecoins tout en explorant un nouveau modèle de confiance, fondé sur la valeur réelle.

L’or tokenisé, nouvel eldorado de la finance numérique

Le marché de l’or tokenisé connaît une croissance soutenue. D’après CoinGecko, la capitalisation combinée des tokens XAUt et PAX Gold (PAXG) dépasse 2,63 milliards de dollars. Ces actifs permettent d’investir dans l’or sans intermédiaire, et de profiter de la traçabilité on-chain et de la rapidité des transferts.

Avec 200 millions de dollars engagés, Tether veut accélérer la liquidité de son token XAUt et élargir sa base d’utilisateurs. Les métaux précieux s’intègrent doucement dans la finance numérique. L’or, valeur refuge historique, devient un outil d’ingénierie financière moderne.

La stratégie de Tether s’inscrit dans une compétition grandissante. Plusieurs acteurs, dont Ripple et Franklin Templeton, explorent également des véhicules adossés à des actifs réels. La tokenisation de l’or offre un double avantage aux investisseurs : une exposition à un actif tangible, et un accès à une infrastructure de trading ouverte non-stop.

Vers un « ETF or 2.0 » sur blockchain ?

Tether ambitionne de créer une infrastructure comparable à un ETF, mais qui reposerait sur une blockchain publique. L’idée : permettre à tout détenteur de XAUt d’avoir la certitude que chaque token corresponde bien à une once d’or physique, vérifiable et auditée.

Cette transparence pourrait séduire les investisseurs institutionnels. Reste toutefois la question de la régulation : la tokenisation des matières premières attire désormais l’attention des autorités, notamment aux États-Unis et à Singapour.

Tether avance prudemment. L’entreprise a confirmé que le projet serait d’abord lancé sous juridiction suisse, avant une possible extension en Asie. Si le pari est concluant, il pourrait redéfinir la manière dont les métaux précieux sont détenus, échangés et audités. Une chose est sûre, la finance numérique se rapproche progressivement du monde réel. Et un stablecoin peut aussi devenir un acteur central de la tokenisation mondiale.

