Cryptonews Actualités Finance

Solana : un pari à 100 M$ secoue le marché, les whales en alerte

Julien Leroy
Julien Leroy
Dernière Mise à Jour: 

DeFi Development Corp, société cotée à New York, vient d’étendre son programme de rachat d’actions de 1 à 100 millions de dollars. Connue pour sa trésorerie construite autour de Solana, l’entreprise confirme son engagement stratégique. Le signal est fort et place à nouveau SOL dans le viseur des investisseurs.

Une autorisation portée à 100 M$, sous le cadre de la SEC

Dans son communiqué, la société explique que le conseil d’administration a approuvé une autorisation qui peut aller jusqu’à 100 millions de dollars. Celle-ci sera exécutée au fil du marché, en fonction des conditions et des besoins. Le programme s’effectuera conformément à la Rule 10b-18 du Securities Exchange Act, c’est-à-dire dans un cadre encadré pour les rachats en Bourse.

Le texte précise un seuil initial de 10 millions de dollars. Au-delà, la direction devra faire un point au conseil avant d’augmenter le volume.

L’annonce a été reprise par plusieurs plateformes financières qui confirment l’ampleur inédite de ce plan par rapport à l’autorisation précédente. Celle-ci était limitée à 1 million de dollars. Dans ses modalités pratiques, elle prévoit une flexibilité laissée au management pour calibrer le rythme des rachats.

Solana au cœur de la thèse de trésorerie

Cette décision prend un relief particulier en raison du modèle de trésorerie assumé par DeFi Development. Deux jours avant l’annonce, la société avait rappelé qu’elle détient une part significative de ses actifs en SOL, mis en staking via ses propres validateurs. L’entreprise explique vouloir offrir à ses actionnaires une exposition économique indirecte à l’écosystème Solana à travers sa gestion de bilan.

En pratique, cela signifie qu’un renforcement du programme de rachat d’actions est perçu comme une façon de consolider ce modèle. Plus la valeur de l’entreprise est soutenue par ses rachats, plus la thèse « trésorerie SOL » gagne en visibilité sur les marchés. C’est cette logique qui attire l’attention des observateurs crypto.

Réactions du marché

Depuis l’annonce, le cours de SOL a montré une certaine résilience malgré la volatilité générale. L’actif est resté proche de ses plus hauts récents, soutenu par le regain d’intérêt généré par la nouvelle. Plusieurs analystes soulignent que ce type de signal institutionnel peut renforcer la confiance des investisseurs particuliers comme des fonds spécialisés.

Côté Bourse, l’action DFDV a connu une réaction contrastée. Le titre a reculé dans les heures qui ont suivi. Certains investisseurs ont exprimé des inquiétudes sur la capacité de la société à financer un rachat d’une telle ampleur. Toutefois, sur le marché crypto, l’effet d’annonce a suffi à renforcer le volume des échanges sur Solana. Cela illustre la sensibilité de l’écosystème aux signaux institutionnels.

Les enjeux pour Solana à moyen terme

L’impact immédiat reste indirect, car un rachat d’actions n’implique pas mécaniquement des achats de SOL. Mais la stratégie de DeFi Development nourrit un narratif de plus en plus favorable à Solana. Si l’entreprise continue à aligner sa communication et ses opérations sur SOL, la perception d’une rareté organisée pourrait s’intensifier.

À moyen terme, cela pose une question clé. Solana peut-il s’imposer comme l’actif de référence pour des sociétés qui veulent ancrer leur trésorerie dans la crypto, à l’image de ce que le bitcoin a représenté pour d’autres ? La concurrence avec Ethereum reste forte. Mais la combinaison entre l’efficacité technique du réseau Solana et la caution institutionnelle apportée par ce type de stratégie renforce son attractivité.

Source : DeFi Development Corp

