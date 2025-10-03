Stablecoins au sommet : plus de 300 milliards $ en circulation avec le rebond crypto

Le marché des stablecoins vient de franchir un cap symbolique avec une capitalisation totale au-dessus des 300 milliards de dollars pour la première fois. L’encours s’élève à 301 milliards, en hausse de 2 % sur une semaine et de 6,5 % sur un mois. Désormais, il n’y a plus de débat autour du rôle central qu’ils tiennent dans l’écosystème crypto. Seule question en suspens, quelle part de marché reviendra à chacun dans ce nouvel ordre ?

Le tandem USDT / USDC : les USA dominent toujours

A ce jour, Tether conserve une large dominance sur le marché. Avec une capitalisation de 176,3 milliards $, il représente à lui seul 58 % du marché. Loin derrière, Circle (USDC) affiche 74 milliards $, soit près d’un quart de la part totale.

Deux autres acteurs complètent le podium : USDe d’Ethena, avec 14,8 milliards $, et DAI de MakerDAO, qui se maintient autour de 5 milliards $. Deux réalités sautent aux yeux à travers ces chiffres. D’un côté, le secteur reste encore cloisonné à quelques acteurs. Mais dans le même temps, on voit se lever de plus en plus d’initiatives venant aussi bien du secteur public que privé.

Un puissant témoin des mouvements de capitaux

Ce développement rapide des stablecoins sur un marché qui pour l’heure, n’a d’yeux que pour le Bitcoin et ses altcoins en remontée folle, est tout sauf anecdotique. En effet, dans le contexte actuel, la masse des stablecoins constitue un baromètre assez révélateur des flux entrants sur le marché crypto. Plus il y a de stablecoins, plus le capital disponible pour acheter Bitcoin, Ethereum ou d’autres actifs est important.

Ils servent aussi de réserve de valeur temporaire en période d’incertitude. En d’autres termes, ils sont devenus un outil central pour gérer la liquidité, amortir les chocs et préparer les rotations de marché.

Le poids des politiques et institutions

Il y a longtemps que le marché des stablecoins n’est plus uniquement animé par des particuliers à la recherche de moyen de financement pratique. Aujourd’hui, on compte un nombre important d’acteurs institutionnels de plus en plus attirés par ce pont entre TradFi et Defi.

L’adoption du GENIUS Act quelques mois plus tôt, a eu l’effet d’un coup de pied dans la fourmilière suscitant un peu partout sur la planète des initiatives gouvernementales similaires. Avec un cadre juridique précisément défini et une meilleure visibilité réglementaire, la voie de l’adoption massive est désormais grande ouverte.

Par conséquent, le marché stablecoins peut aujourd’hui se féliciter d’une croissance de 20% rien que sur le troisième trimestre 2025. C’est un rythme d’évolution qui dépasse largement celui de nombreux actifs financiers traditionnels.

Un contexte de marché favorable

Ce record intervient dans un environnement globalement haussier. En effet, le Bitcoin a progressé de plus de 10% en une semaine, flirtant avec les 122 000 $ et portant sa capitalisation à plus de 2 432 milliards $. Dans le même temps, Ethereum a fait encore mieux, avec un bond de 13,3 %, dépassant même les 4 498 $ pour une capitalisation de plus de 540 milliards $.

Ces performances attirent de nouveaux flux, dont une partie transite d’abord par les stablecoins avant de s’investir sur les actifs plus volatils.

Une maturité en construction

Le franchissement des 300 milliards $ consacre les stablecoins comme un pilier de la crypto-économie. Plus qu’un outil de trading crypto, les stablecoins redéfinissent aujourd’hui, des perspectives entières de politiques monétaires étatiques.

Par contre, cette montée en puissance soulève une question de développement à laquelle il faudra nécessairement répondre à un moment ou à un autre. En effet, plus ils grandissent, plus ils deviennent vulnérables aux décisions réglementaires. De plus, ils sont exposés aux chocs macroéconomiques. Donc, jusqu’où iront les politiques de réglementation par rapport aux utilisations futurs.

Source : DeFiLlama

