Cryptonews Prédictions de prix

La Fed baisse ses taux : quel impact pour les stablecoins adossés au dollar ?

Julien Leroy
Julien Leroy
Dernière Mise à Jour: 

Le 17 septembre, la Réserve fédérale a baissé son principal taux à 4,00-4,25 %, pour soutenir l’économie américaine en perte de vitesse. Les marchés ont immédiatement réagi. Du côté des stablecoins, le signal est tout aussi fort : les marges des émetteurs s’érodent, mais l’usage pourrait encore s’accélérer.

Fed : une baisse de taux qui redessine l’arbitrage dollar/stablecoins

Circle et Tether, les deux poids lourds du secteur, tirent une large partie de leurs revenus des bons du Trésor américain. Ces titres, réputés sans risque, rapportent moins depuis hier. Résultat : leurs marges vont se contracter.

Dans les faits, cette manne financière servait à consolider leur modèle, financer de nouveaux projets, et montrer patte blanche aux régulateurs. Avec des rendements plus bas, le modèle devient plus fragile. Moins de revenus signifie une marge financière réduite pour ces acteurs, et donc potentiellement moins de ressources à consacrer aux audits, à la conformité et au renforcement des contrôles opérationnels.

Cela ne remet pas en cause l’existence de l’USDT ou de l’USDC, mais l’équilibre change. Les géants des stablecoins vont devoir ajuster leurs priorités.

Stablecoins : pression sur les rendements mais hausse de l’usage

Pour les utilisateurs, rien ne change. Les stablecoins restent pratiques. Ils permettent de transférer de l’argent en quelques secondes, de couvrir une position ou de réduire l’exposition à la volatilité. Leur fonction de liquidité reste centrale.

Avec plus de 150 milliards de dollars en circulation, l’USDT et l’USDC dominent toujours le marché. La décision de la Fed pourrait même renforcer leur place. Car dans un monde où les placements en cash rapportent moins, l’utilité passe avant le rendement.

Les initiatives institutionnelles suivent cette logique. Le JPM Coin, utilisé par des banques pour régler des transactions, ou le stablecoin de PayPal (PYUSD), peuvent être avantagés. Les entreprises cherchent des solutions pour gérer leur trésorerie. Les stablecoins, eux, offrent des transferts instantanés 24h sur 24.

Une adoption institutionnelle qui pose la question de la sécurité

L’adoption grandissante des stablecoins ouvre une autre question. Comment sécuriser ces actifs ? Le cash est déposé à la banque. Mais les jetons numériques nécessitent une conservation adaptée. Clés privées perdues, piratages, erreurs de manipulation… Les risques sont réels.

Les investisseurs institutionnels s’y intéressent déjà. Les gestionnaires d’actifs, les fintechs, les entreprises qui testent ces solutions de trésorerie veulent des garanties. Ils ne se contenteront pas d’une simple application mobile. La demande pour des solutions solides de garde et de stockage est bien présente.

Best Wallet : accompagner l’essor des stablecoins

Alors que la gestion des actifs est un vrai enjeu, un portefeuille tel que Best Wallet est un bon allié. La plateforme permet de stocker et gérer ses stablecoins en toute sécurité. Elle accepte plusieurs jetons adossés au dollar et repose sur des standards de protection élevés.

L’objectif : accompagner la vague d’adoption née de décisions comme celle de la Fed. À mesure que les taux baissent, les stablecoins deviennent plus visibles et plus utilisés. Mais plus ils circulent, plus le besoin de sécurité devient pressant. Les stablecoins ne sont plus un produit de niche mais une part entière de la finance numérique mondiale.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : Réserve Fédérale

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

