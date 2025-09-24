500 milliards de valorisation pour Tether ? Le géant de l’USDT prépare une levée de fonds

Le géant des stablecoins accélère son développement : partenariats avec certains États, initiatives locales dans certaines zones géographiques. Tether, avec l’USDT, reste à ce jour le leader incontesté de l’industrie des stablecoins, mais pour combien de temps ? Récemment, l’entreprise envisage une nouvelle levée de fonds.

Tether, le géant des stablecoins en pleine croissance

Tandis que l’offre en circulation de l’USDT dépassait les 135 milliards de dollars en début d’année 2025, celle-ci se rapproche progressivement des 175 milliards de dollars. Cela correspond à 40 milliards supplémentaires alors que l’année n’est pas terminée. De plus, ethereum est passé devant, en détenant sur son écosystème EVM plus de 46 % de l’offre totale en circulation.

Plus largement, le marché s’approche des 300 milliards de dollars de capitalisation. Le stablecoin de Tether se retrouve en tête, loin devant l’USDC ou le USDe, ce qui témoigne d’une position de force à l’heure actuelle. Situation qui ne devra pas évoluer dans le sens inverse au regard des dernières avancées de l’entreprise.

Nouvelle levée de fonds en approche : valorisation record à attendre pour Tether

D’après plusieurs sources rapportées sur Reuters et le Financial Times, l’entreprise préparerait actuellement une émission privée d’actions entre 15 et 20 milliards de dollars, représentant environ 3 % du capital de l’entreprise. Une telle opération, bien qu’elle soit encore au stade préliminaire, porterait la valorisation de Tether à plus de 500 milliards de dollars.

[ ZOOMER ]



TETHER RAISING FUNDS AT A $500B VALUATION, LOOKING FOR $20B IN FUNDING, MAKING IT THE MOST VALUABLE PRIVATE COMPANY IN THE WORLD ALONGSIDE OPENAI: BBG — zoomer (@zoomerfied) September 23, 2025

À ce stade, les entreprises qui atteignent de tels chiffres sont limitées. Tether se place au même rang que des entreprises comme SpaceX ou OpenAI. Un cercle restreint, démontrant l’intérêt des investisseurs pour Tether, considéré pour beaucoup comme l’une des entreprises les plus rentables au monde.

Ayant à ce jour son siège au Salvador, Tether s’est progressivement écarté du marché européen en raison de MiCA. Plus de 99 % des transactions dans le Web 3 se font avec des stablecoins adossés au dollar. Ceux qui sont adossés à l’euro sont quasi-inexistants à ce jour. Cette nouvelle levée de fonds pourrait donc consolider la position de l’entreprise à long terme en aspirant de nouveaux capitaux.

2025, le bullrun des stablecoins pour l’industrie crypto

Bien que ce soit le leader incontesté des émetteurs de stablecoins, 2025 marque un véritable tournant pour ce secteur. Avec le changement à 180 degré de la politique des États-Unis pour l’industrie, une clarification de la régulation avec le GENIUS Act et la position assouplie de la SEC, les stablecoins se multiplient. Pour l’administration Trump, cela est vu comme une manière d’accentuer la souveraineté financière du pays. Dans le même temps, cela consolide le déploiement du dollar à l’étranger.

Par exemple, le USD1 de World Liberty Financial, après quelques mois on-chain, dépasse désormais les 2 milliards de la capitalisation. Récemment, il fut lancé sur Solana, ce qui renforce en parallèle la présence de WLFI sur la blockchain. En parallèle, le géant bancaire français, Société Générale, avance en ce sens en déployant sur Bullish son USDCV.

Le bullrun des stablecoins est lancé pour l’industrie des stablecoins. Entre le mUSD de Metamask, lancé quelques jours plus tôt, l’IPO explosive de Circle sur Wall Street ou la collaboration entre PayPal et LayerZero, la perception des institutionnels évolue en faveur des actifs numériques.

Certains analyses estiment que ce marché dépassera plusieurs milliers de milliards de dollars d’ici les prochaines années. Seul le temps leur donnera raison, en cas d’intégration massive des stablecoins dans le système financier actuel, notamment chez les pays émergents.

