Uptober 2025 : Grok et GPT-5 identifient le top 3 des cryptos à surveiller

Le moins que l’on puisse dire est que septembre n’a pas dérogé à la tradition de la morosité. Mais le dernier trimestre semble également déterminer à respecter la tradition avec le fameux Uptober. Mois de reprise qui voit le marché crypto retrouver des couleurs avec plusieurs projets émergents qui profitent déjà de l’impulsion Bitcoin. ChatGPT-5 et Grok ont identifié 3 cryptomonnaies vedettes pour pour superformer BTC et ETH ce mois.

MaxiDoge : uniquement pour les amateurs de sensations fortes

MaxiDoge (MAXI) n’est pas une simple copie de Dogecoin. Ce memecoin cherche à incarner l’esprit “degen” du marché. Son positionnement est clair : offrir des opportunités rapides et explosives à ceux qui osent.

La prévente en cours en dit long sur l’intérêt suscité. Déjà, plus de 2,6 millions $ ont été levés, avec un prix fixé autour de 0,00026 $. Ce chiffre peut paraître dérisoire, mais il souligne l’appétit des investisseurs pour les jetons ultra-abordables.

Autre atout : un staking annoncé à 137 % d’APY. Ce rendement alléchant attire les early adopters, mais il doit être évalué avec prudence. Trop généreux, il pourrait devenir insoutenable si l’afflux d’investisseurs ralentit.

MaxiDoge est un pari spéculatif pur. Il repose sur la hype et la dynamique communautaire qui lui confère un réel potentiel x500 tant qu’elle se maintient. Un potentiel qui est aussi important en raison de sa modeste capitalisation. Il suffit en effet d’un simple positionnement de baleine pour affoler les compteurs.

BNB : un pilier solide également submergé par les institutionnels

Il n’y a pas que l’hyper volatilité qui soit porteur de haut rendement et Binance coin en est le parfait exemple. Bien que jouissant d’une stabilité relative, le token aura émerveillé plus d’un par sa performance tout au long du mois écoulé. Enchaînant les ATH alors même que les ténors du marché luttaient contre l’ensevelissement du Red September.

Ce jeton auquel l’on a longtemps reproché sa centralisation, donne un cours magistral de résilience et de performance. Aux antipodes donc de la posture Maxidoge, clôture le terne de septembre au-dessus du seuil symbolique de 1 000 $. Une performance d’autant plus impressionnante que ce somment a été conquis au cours du même mois.

D’ailleurs, les analystes évoquent déjà un possible objectif vers 1 100 – 1 200 $. Et pour cause, BNB Chain a enregistré la plus forte entrée quotidienne de stablecoins de son histoire. Cette liquidité massive alimente la DeFi et conforte la position dominante de la blockchain.

En outre, la montée en puissance d’Aster a aussi apporté un coup de booster indirect à l’élan de la BNB Chain. Binance ainsi, ses revenus à ce niveau, dépasser ceux de Solana sur certaines journées. Un argument supplémentaire en faveur de la résilience du réseau.

Aster : l’outsider qui bouscule la hiérarchie

La véritable surprise de cette rentrée reste Aster. En un temps record, la plateforme a pulvérisé HyperLiquid, son concurrent direct, avec un volume de 64 milliards $ contre seulement 7,6 milliards $. L’écart est tel qu’il redessine la hiérarchie des exchanges décentralisés.

La recette d’Aster ? Un levier extrême allant jusqu’à 300×, contre seulement 40× chez HyperLiquid. Cette agressivité attire les traders avides de volatilité. Résultat : un afflux massif d’activité qui propulse la plateforme au rang de troisième générateur de revenus du secteur, derrière Tether et Circle.

L’appui de CZ, fondateur de Binance, en tant que conseiller ajoute encore à sa crédibilité. Mais tout n’est pas rose : le token ASTER a déjà perdu 20 % depuis ses plus hauts sommets. Des critiques pointent des limites en termes de vitesse et de robustesse produit. Pourtant, le protocole affiche un TVL supérieur à 700 millions $ et des revenus solides, preuve d’une traction réelle.

Aster est un pari audacieux. Sa montée fulgurante reflète la soif de risque des traders. Mais le projet doit encore prouver qu’il peut tenir la cadence sans s’effondrer sous son propre levier.

