Stablecoins : 46 milliards $ d’entrées en 90 jours, un record

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 30, 2025

En trois mois, les stablecoins ont vu affluer plus de 46 milliards de dollars. Du jamais vu. Ces jetons adossés au dollar ne sont plus de simples outils de trading : ils s’imposent comme la colonne vertébrale de tout l’écosystème crypto. Et ce boom pourrait bien changer la donne pour les prochains mois.

Stablecoins : qui domine vraiment le marché ?

Derrière ces chiffres, on retrouve les grands noms habituels. Tether et Circle dominent le marché, mais la montée en puissance d’Ethena intrigue : son stablecoin synthétique gagne du terrain bien plus vite que prévu. On assiste donc à une redistribution partielle des cartes, même si les leaders restent encore très loin devant.

Côté blockchains, Ethereum écrase tout avec 171 milliards $ de stablecoins émis. Tron s’accroche avec 76 milliards $, tandis que Solana, Arbitrum ou BNB Chain ne représentent “que” 30 milliards cumulés. Et bien sûr, derrière chaque émission, ce sont des millions d’investisseurs et de traders qui choisissent les stablecoins pour stocker, transférer ou simplement sécuriser leur capital.

Le paradoxe : plus de capitaux, mais moins d’activité réelle

Un détail intrigue cependant : malgré ces entrées massives de capitaux, l’activité on-chain recule. Le nombre d’adresses actives a chuté de 22,6 %, et les volumes de transfert de 11 %. En clair, il y a plus d’argent qui rentre, mais moins de transactions au quotidien.

Market Cap des Stablecoins

Comment expliquer ce paradoxe ? Une hypothèse est que les investisseurs accumulent des stablecoins en mode “parking”, dans l’attente d’un bull run ou d’Uptober. Au lieu de les utiliser tout de suite, beaucoup préfèrent garder leurs stablecoins en réserve, pour les utiliser au bon moment. Résultat : ces jetons ne sont plus seulement un moyen de paiement, mais deviennent aussi une vraie réserve de valeur.

Alors, pourquoi une telle ruée ? D’abord parce que les investisseurs cherchent un abri quand le marché devient trop secoué. Les stablecoins jouent ce rôle de zone tampon, un moyen de rester dans la crypto sans subir les montagnes russes des prix.

Ensuite, il y a la régulation : aux États-Unis comme ailleurs, les règles deviennent plus claires, ce qui rassure surtout les gros acteurs institutionnels. Et puis il y a l’élargissement des usages. Les stablecoins ne servent plus seulement à trader : ils circulent dans la DeFi, facilitent les paiements à l’international et attirent même des géants comme Visa ou Swift.

Aujourd’hui, les stablecoins ne servent pas seulement à trader, ils circulent dans la DeFi, facilitent les paiements transfrontaliers et séduisent même des géants comme Visa ou Swift qui testent leurs propres solutions. En Europe, certaines banques lancent déjà leurs propres versions adossées à l’euro, preuve que le phénomène dépasse largement le cercle des cryptos.

Pourquoi c’est crucial pour la suite du marché crypto

Les stablecoins sont désormais indispensables. Plus de 60 % des volumes de trading passent par elles, et leur poids ne cesse d’augmenter. Mais cette croissance fulgurante pose aussi des questions.

Peut-on vraiment faire confiance aux réserves de Tether ? Que se passerait-il si un stablecoin majeur perdait sa parité avec le dollar ? Et plus largement : ne risque-t-on pas de créer une dépendance excessive à ces jetons, au point qu’une faille secoue tout le marché crypto mondial ?

Tout indique que l’ascension des stablecoins ne fait que commencer. Les régulateurs du monde entier, de la SEC à la BCE, surveillent de près et préparent leurs contre-feux, qu’il s’agisse de stablecoins en euro ou de projets d’euro numérique.

La grande question est la suivante : les stablecoins resteront-ils un outil pratique dans l’univers crypto, ou vont-ils se transformer en une monnaie parallèle mondiale ? Avec 46 milliards $ d’entrées en trois mois, difficile d’imaginer qu’ils puissent être ignorés plus longtemps.

Maxi Doge surfe sur la vague : une prévente qui attire les curieux

Alors que les stablecoins attirent des milliards, un autre projet plus décalé se fait remarquer : la prévente de Maxi Doge. Derrière son ton humoristique, le projet déroule une tokenomics bien ficelée (fonds, marketing, dev, liquidité, staking), une roadmap volontairement absurde mais aussi un vrai whitepaper pour les plus sérieux.

Maxi Doge mise sur la hype des meme coins, en ajoutant des concours, du staking avec récompenses quotidiennes et une présence active sur les réseaux. C’est fun, ça attire du monde… et ça reste ultra spéculatif.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Si l’idée vous tente, prenez le temps de lire le whitepaper et souvenez-vous : n’investissez que ce que vous êtes prêts à perdre. Ici plus que jamais, DYOR est la règle d’or.

Source : DefiLLama

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :