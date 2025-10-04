Shutdown US : l’EUR/USD cale, la crypto en profite-t-elle ?

La paralysie budgétaire américaine pèse sur l’économie mondiale. Le Congrès reste divisé, le dollar s’essouffle et la paire EUR/USD marque une pause. Mais de leur côté, Bitcoin et Ethereum profitent d’un vrai regain d’intérêt. Ils sont perçus par certains investisseurs comme des refuges face à la nervosité macroéconomique.

L’EUR/USD freiné par le shutdown américain

Depuis le déclenchement du shutdown le 1er octobre, les marchés évoluent dans une zone d’attente. L’euro s’échange autour de 1,17 dollar, stable sur la semaine, tandis que le Dollar Index (DXY) reste ancré à 97 points.

Cette inertie s’explique en grande partie par le gel des statistiques économiques américaines. Les indicateurs majeurs, comme les créations d’emplois (NFP) ou les chiffres d’inflation, ne seront pas publiés tant que le blocage persistera.

L’absence de statistiques économiques rend la lecture du marché beaucoup plus complexe. Privés de repères macro, les cambistes préfèrent réduire leur exposition, ce qui maintient la volatilité à un niveau inhabituellement bas. L’euro toutefois conserve un léger avantage face au dollar, mais sans l’élan nécessaire pour transformer cette reprise en véritable tendance.

Bitcoin et Ethereum, valeurs de repli face à l’incertitude macro

Pendant que les cambistes patientent, la crypto bouge. Le bitcoin s’échange à 122 345 dollars, tandis qu’Ethereum atteint 4 500 dollars (+ 12.6 % en une semaine). Uptober commence véritablement en grandes pompes.

La raison ? Le shutdown, tout d’abord. La nervosité politique à Washington renforce en effet l’attrait d’actifs perçus comme indépendants du système bancaire. Le bitcoin, déjà soutenu par les flux d’ETF spot, retrouve ainsi son rôle de valeur alternative.

Les données on-chain confirment ce mouvement. Selon Glassnode, les réserves de BTC détenues sur les plateformes d’échange continuent de diminuer. C’est un signe classique d’accumulation par les investisseurs de long terme. En même temps, la corrélation entre le bitcoin et le S&P 500 reste positive, ce qui rappelle que les cryptos restent sensibles aux variations du marché traditionnel. Elles profitent de la nervosité ambiante sans toutefois s’en affranchir complètement.

Si le shutdown se prolonge, les cryptos peuvent-elles s’imposer ?

Chaque jour de blocage budgétaire renforce l’incertitude sur la santé financière aux US.

La liquidité crypto libellée en dollars reste pourtant stable, autour de ses niveaux de septembre. Cette résilience témoigne d’un véritable intérêt pour les actifs numériques. Même dans un environnement politique sous tension.

Les analystes estiment qu’un maintien du bitcoin au-dessus de 120 000 dollars consoliderait la tendance haussière actuelle. Une cassure durable de la résistance des 125 000 dollars ouvrirait la voie à un test vers 130 000 dollars. Ce scénario dépendra largement de l’évolution du dollar et du déblocage de la situation à Washington. Pour l’heure, le marché crypto joue son rôle d’amortisseur. Il capte une partie des capitaux inquiets, sans basculer dans l’euphorie.

Certains projets misent sur la performance technique pour accompagner l’adoption à grande échelle. Bitcoin Hyper, par exemple, propose une extension du réseau Bitcoin, une seconde couche pensée pour accélérer les transactions et réduire les coûts. L’écosystème cherche désormais à dépasser le simple statut de refuge pour devenir une véritable alternative structurelle.

La crypto ne s’impose pas encore comme une alternative totale au dollar, mais elle démontre qu’elle n’en est plus un simple contrepoint spéculatif. Dans cette incertitude institutionnelle américaine, elle s’affirme comme un baromètre crédible de la confiance financière mondiale.

Source : CoinGecko

