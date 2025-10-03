BTC : après les 120K, le prochain arrêt déjà à 150K ?

Bitcoin flirte avec les 120 000 $ : un seuil qui fait rêver, un marché en effervescence et des analystes plus enthousiastes que jamais. Certains visent déjà les 150K, d’autres prédisent 200K avant la fin de l’année. Scénario réaliste ou mirage de l’Uptober ? Décryptage.

Bitcoin teste les 120K, sans encore s’y installer

Uptober démarre fort. Ces dernières heures, le prix du BTC a touché les 120K avant de redescendre vers 119,6K. Rien d’inquiétant, mais cela montre que le marché hésite encore à valider ce niveau. Les volumes restent solides, et l’appétit des investisseurs est bien là, mais le seuil n’est pas encore acquis.

Pour les traders, les 120K représentent un cap psychologique majeur. C’est un test de confiance : si Bitcoin s’y maintient durablement, cela ouvrirait la porte à de nouvelles ambitions. En attendant, la zone ressemble davantage à une résistance qu’à une victoire.

Déjà des projections vers 150K… et plus

Le marché n’a pas tardé à se projeter. Tom Lee, cofondateur de Fundstrat, estime que Bitcoin pourrait atteindre 150 000 dollars d’ici fin 2025. Mais d’autres sont encore plus optimistes : CryptoQuant a publié une analyse qui place BTC entre 160K et 200K dès décembre, si la dynamique institutionnelle reste aussi forte.

Ces prévisions donnent le tournis, mais elles traduisent surtout l’état d’esprit actuel : une confiance retrouvée. Reste à voir si l’évolution sera progressive, avec consolidations intermédiaires, ou si un court-circuit haussier type “short squeeze” pourrait propulser le prix plus rapidement.

Les moteurs qui soutiennent le mouvement

Derrière cette dynamique, plusieurs forces se combinent. Les ETF spot américains jouent un rôle central : ils attirent des milliards de capitaux frais, donnant un socle solide à la demande. Les investisseurs institutionnels, de BlackRock à Fidelity, renforcent ainsi le marché.

Les mineurs, eux, vendent beaucoup moins qu’auparavant. Résultat : l’offre disponible diminue, ce qui accentue mécaniquement la pression haussière. En parallèle, les whales semblent réduire leur pression vendeuse. Enfin, le climat réglementaire s’éclaircit aux États-Unis, avec des projets comme le Genius Act, qui pourraient encourager encore plus d’entrées de capitaux.

L’offre détenue par les investisseurs de long terme atteint des sommets : environ 15 millions de BTC sont aujourd’hui conservés sans être revendus.

Les signaux clés à surveiller

Pour espérer voir 150K, Bitcoin devra franchir plusieurs étapes. Les résistances techniques suivantes se situent autour de 125K, 130K et 140K. Chaque franchissement solide donnera plus de crédibilité au scénario haussier.

Sur la blockchain, les indicateurs confirment la tendance : les investisseurs long terme continuent d’accumuler, et les réserves de BTC sur les exchanges sont au plus bas. Du côté de la psychologie, plus le prix grimpe, plus de nouveaux entrants se lancent. Et si des entreprises ou des États passaient à l’acte en constituant des réserves stratégiques de Bitcoin, l’effet pourrait être explosif.

Le solde de BTC sur les plateformes d’échange continue de baisser, tombant à son plus bas niveau depuis plusieurs années. Moins de bitcoins disponibles à la vente, plus de pression haussière potentielle sur le prix.

Bitcoin n’a pas encore conquis les 120K, mais il s’en approche de plus en plus. Les 150K restent une cible crédible selon plusieurs analystes, et certains comme CryptoQuant imaginent même un scénario à 200K dès cette année. Mais rien n’est écrit d’avance : la route passe par plusieurs résistances techniques et dépend autant de la confiance du marché que du contexte macro.

