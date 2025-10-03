Floki entre en Bourse : le premier ETP memecoin débarque en Europe

C’est officiel : Floki (FLOKI), l’un des memecoins les plus populaires, fait une entrée remarquée dans la finance traditionnelle. Pour la première fois en Europe, un produit boursier entièrement dédié à un memecoin voit le jour. Et pas n’importe lequel : un ETP, coté sur une place réglementée.

Floki débarque en Bourse

C’est une première : jamais un memecoin n’avait franchi cette étape en Europe. Le produit s’appelle Valour Floki SEK ETP et il est listé sur le Spotlight Stock Market, en Suède. Le symbole est fort : ce qui était au départ une blague crypto devient un actif accessible depuis un marché régulé.

THE FIRST FLOKI ETP GOES LIVE IN EUROPE



The first $FLOKI ETP is now live in Europe, making Floki the first and only BNB chain project to secure an ETP listing besides $BNB itself — a big feat, especially as it coincides with BNB season.



The product, named Valour Floki (FLOKI)… pic.twitter.com/LkTc1DaIBG — FLOKI (@FLOKI) October 3, 2025

Pour rappel, un ETP, ou Exchange Traded Product, c’est un produit financier coté en Bourse qui réplique le prix d’un actif. Concrètement, au lieu d’acheter directement des FLOKI sur une plateforme crypto, vous pouvez désormais investir via un courtier traditionnel.

Qui est derrière ce projet ?

L’initiative ne vient pas de nulle part. En effet, c’est Valour, une filiale de DeFi Technologies spécialisée dans les actifs numériques régulés, qui pilote l’émission du produit. D’ailleurs, Valour s’est déjà fait un nom en lançant des ETP sur Bitcoin, Ethereum ou encore Solana.

Côté communauté, la DAO Floki a joué un rôle clé. Les membres ont voté pour mettre à disposition environ 16 milliards de tokens FLOKI afin d’assurer la liquidité du produit. Floki, autrefois perçu comme une simple blague inspirée par Elon Musk et son chien, se donne désormais les moyens de peser dans la finance.

Le principe est simple : en pratique, l’ETP est “backé” par de vrais tokens FLOKI, détenus en réserve. Ainsi, chaque part de l’ETP reflète directement le prix du memecoin, et ce sans avoir besoin d’ouvrir un wallet crypto ni de manipuler des clés privées.

Ce produit est encadré par les normes européennes, notamment le règlement MiCA, ce qui lui donne un côté sérieux aux yeux des investisseurs institutionnels. En effet, les réserves sont auditées et visibles on-chain, garantissant la transparence. Seul bémol : il y a des frais de gestion annuels d’environ 1,9 %, ce qui peut refroidir certains investisseurs.

Pourquoi c’est important pour Floki et les memecoins ?

Cet ETP marque une étape symbolique : pour la première fois, un memecoin passe du statut de phénomène de mode à celui d’actif financier institutionnalisé. Floki ne joue plus seulement sur la hype, il se positionne comme un jeton qui peut intéresser aussi bien les particuliers que les fonds d’investissement.

Pour le marché crypto, c’est un signal fort. Car cela prouve que même les actifs les plus “décalés” trouvent leur place dans un cadre régulé. Pour les investisseurs traditionnels, c’est une nouvelle porte d’entrée : ils peuvent miser sur FLOKI sans avoir à plonger dans l’univers parfois intimidant des plateformes crypto.

Malgré l’annonce, le cours du FLOKI n’a pas explosé pour autant, +3% à l’écriture de ces lignes. Les frais relativement élevés de l’ETP peuvent aussi freiner son adoption. En effet, le vrai test sera de voir si le produit attire des volumes conséquents ou s’il reste un symbole sans impact massif. L’équipe espère déjà étendre le listing à d’autres bourses, notamment la SIX en Suisse.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Source : Floki

Cet article ne donne en aucun cas un conseil en investissement : il fournit uniquement des informations à titre éducatif. Le marché des crypto-actifs reste hautement volatil et peut entraîner des pertes importantes. Les lecteurs doivent n’investir que des montants qu’ils peuvent se permettre de perdre et effectuer leurs propres recherches avant toute décision sur les marchés.

