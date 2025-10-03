Bitcoin à 120K : Strategy affiche la plus grosse trésorerie crypto de son histoire

S’il y en a un qui doit jubiler pendant que le BTC signe un nouveau retour à 120 000 $ c’est bien Michael Saylor. Les critiques du modèle économique de Strategy, sont une fois de plus battues en brèche par cette nouvelle performance historique. Sa trésorerie Bitcoin est désormais évaluée à 77,4 milliards de dollars, un niveau jamais vu pour une entreprise privée ou cotée.

Une réserve plus lourde que des banques multinationales

A la suite de l’envolée des 72 dernières heures, le BTC évolue autour de 120 000 $, en léger retrait de 3 % par rapport à son record absolu d’août. Un bull run à la faveur duquel Strategy voit la valeur de sa trésorerie faire un quasi x2. Une recette de succès qui n’est donc pas prête de changer. Et pour preuve, rien que ces 2 derniers mois, la société a acquis 11 085 BTC, dont 196 en début de semaine.

Avec 640 031 BTC détenus, Strategy occupe une position écrasante, contrôlant à elle seule 3,2 % de l’offre en circulation. A titre de comparaison, le deuxième plus gros détenteur institutionnel, MARA Holdings, affiche seulement 52 477 BTC.

La valeur de la trésorerie de Strategy dépasse désormais la capitalisation de plusieurs grandes banques internationales : BNY Mellon, Barclays, Deutsche Bank ou encore ING. Le symbole est fort : un acteur crypto pèse aujourd’hui plus lourd que des institutions séculaires.

Les comptes se font désormais en PIB

L’ampleur de ces chiffres va bien au-delà du seul secteur financier. Avec 77 milliards de dollars, Strategy détient l’équivalent du PIB annuel de pays comme l’Uruguay, le Sri Lanka ou la Slovénie. En d’autres termes, la trésorerie de l’entreprise rivalise avec l’économie de nations entières.

Pour donner un ordre d’idée plus concret, cette somme permettrait d’acheter plus de 2,5 millions de voitures à 30 000 $ ou près de 385 000 maisons à 200 000 $ chacune.

El Salvador loin derrière, sur la même lancée

Le contraste est saisissant avec les États. Le pays qui détient officiellement le plus de Bitcoin reste El Salvador, avec environ 6 338 BTC, valorisés à 762 millions de dollars. Une somme significative pour une nation émergente, mais qui reste minime comparée au trésor impérial accumulé par Strategy.

Le portefeuille du Salvador est encore légèrement en retrait de son record de 770 M$, atteint mi-août. Sa stratégie d’achat d’un BTC par jour montre une progression régulière mais sans commune mesure avec l’agressivité d’un acteur comme Strategy.

La moitié du marché des trésoreries BTC

Au total, les sociétés publiques et privées détiennent 1,32 million de BTC, soit 6,6 % de l’offre mondiale. Strategy à elle seule concentre 48 % de ce total. Autrement dit, près d’un Bitcoin sur deux détenu par des entreprises l’est par Michael Saylor et son équipe.

Cette domination pose une question de fond : jusqu’où une seule société peut-elle concentrer un actif conçu pour être décentralisé ?

Une force mais aussi un risque

L’exploit de Strategy est indéniable. L’entreprise a transformé un pari audacieux en une réserve de valeur qui surpasse des banques et des pays. Mais cette concentration extrême soulève aussi des inquiétudes. Si Strategy venait à modifier sa stratégie, le marché du Bitcoin pourrait en être profondément ébranlé.

Pour l’heure, Saylor affiche sa conviction : le Bitcoin est l’actif ultime, capable de surpasser les devises et de rivaliser avec l’or. Avec 640 000 BTC en poche, Strategy est plus que jamais le géant incontesté des trésoreries crypto.

Source : Strategy

