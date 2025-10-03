BTC à deux doigts de son ATH : le marché anticipe un T4 ultra haussier

En l’espace de cinq jours, le Bitcoin a repris des couleurs spectaculaires. Après avoir stagné entre juillet et septembre, la reine des cryptos a bondi de près de 15 %, franchissant les 123 000 $ et se rapprochant de son record historique à 124 500 $. Cette accélération marque l’un des meilleurs débuts d’octobre de son histoire. Elle contraste fortement avec l’été, où le BTC sous-performait face aux actions et à l’or. Désormais, le marché parie sur un quatrième trimestre ultra haussier.

Le rôle clé des institutionnels

Ce rebond n’est pas seulement lié au FOMO des particuliers. Les flux institutionnels se renforcent. Les ETF au comptant sur Bitcoin affichent des volumes en nette progression. Des acteurs comme Strategy continuent d’accumuler, confirmant que BTC s’installe peu à peu comme un actif de réserve alternatif.

Cette demande structurelle apporte une différence majeure avec les cycles précédents. Chaque repli trouve désormais un acheteur, ce qui limite la profondeur des corrections et soutient la tendance de fond.

Un contexte macro explosif

Pour l’économiste Noelle Acheson, cette envolée s’explique aussi par des facteurs externes. L’affaiblissement des devises fiat, les incertitudes géopolitiques et le poids écrasant de la dette américaine poussent les investisseurs à chercher des actifs durs.

L’or profite de ce climat, mais le Bitcoin capte une part croissante de ce flux. Sa rareté programmée et sa liquidité mondiale en font un refuge naturel dans un environnement de débasement monétaire. Autrement dit, ce rallye ne ressemble pas aux précédents. Il ne repose pas uniquement sur la spéculation, mais sur un changement structurel des préférences d’investissement.

Un quatrième trimestre sous haute tension

À court terme, les regards se tournent vers l’ATH de 124 500 $. Une cassure nette ouvrirait la voie vers 130 000 $, puis 135 000 $ en extension. Si le marché échoue à franchir ce cap, un retour vers 118 000 – 120 000 $ reste possible. Mais tant que le support des 115 000 $ tient, le biais haussier demeure intact.

Historiquement, octobre est souvent favorable au Bitcoin. Cette saisonnalité, combinée à l’appétit institutionnel et au contexte macro tendu, nourrit les anticipations d’un T4 ultra haussier. Le risque principal reste un excès d’euphorie à court terme. Mais tant que les fondamentaux tiennent, la dynamique actuelle pourrait porter le BTC vers de nouveaux sommets avant la fin de l’année.

Une fenêtre d’opportunité

Le Bitcoin est désormais à deux doigts d’un nouvel ATH. En effet, l’élan institutionnel, la rareté numérique et l’incertitude macro créent un cocktail explosif.

A partir de maintenant chaque correction pourrait devenir une opportunité d’accumulation. Dans la ligne de mire des traders désormais, le dernier trimestre s’annonce potentiellement historique.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.