Michael Saylor met en pause les achats hebdo de BTC de Strategy malgré l’ATH

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Octobre 7, 2025

C’est une première cette année. Malgré un bitcoin à 125 000 $, Michael Saylor a interrompu les achats hebdomadaires de sa société Strategy (ex-MicroStrategy). Une décision qui tranche avec la frénésie d’accumulation menée depuis janvier, et qui illustre une posture plus institutionnelle.

Une pause rare dans une stratégie d’accumulation historique

Depuis janvier, Strategy achetait du bitcoin chaque semaine, quoi qu’il en coûte. Ce rituel, immortalisé par les points orange que Saylor publie sur X, s’interrompt pour la première fois depuis le début de l’année.

Le dirigeant l’a confirmé lui-même, dans un message devenu viral.

No new orange dots this week — just a $9 billion reminder of why we HODL. pic.twitter.com/P84m14WF3G — Michael Saylor (@saylor) October 5, 2025

La société a suspendu son programme d’achats automatiques dans le cadre de la clôture comptable du troisième trimestre fiscal. Elle détient désormais 226 580 bitcoins, acquis pour un prix moyen d’environ 33 800 dollars.

Au cours actuel, cela vaut près de 28 milliards de dollars, soit plus de 1 % de l’offre mondiale de BTC. C’est une plus-value latente d’environ 20 milliards de dollars. Un record absolu pour la société, et une justification suffisante pour lever le pied, ne serait-ce qu’un temps.

Un signal de prudence au sommet du marché

Le choix de Saylor tombe au moment le plus symbolique. En effet, le bitcoin vient d’inscrire un nouvel ATH à 125 000 $.

L’homme qui incarnait le « buy the dip » semble désormais prôner un « hold the peak » plus méthodique. Ce n’est pourtant pas une stratégie, mais bien une respiration comptable. Cette pause s’inscrit dans une logique de maturité institutionnelle : Strategy agit aujourd’hui comme un fonds de réserve d’entreprise, non comme un trader opportuniste.

La société pourrait profiter de cette trêve pour réévaluer sa dette et préparer une nouvelle émission obligataire convertible d’ici la fin de l’année. Sur les marchés, la réaction a été mesurée. L’action Strategy (MSTR) a reculé d’environ 3 % après l’annonce (de 359 $ à 348 $). Ce léger repli montre davantage une prise de bénéfices qu’un doute sur la stratégie de long terme. Par ailleurs, le titre restait stable sur la semaine.

Saylor, du prêche à la gestion

En quatre ans, Michael Saylor a dépensé plus de 8 milliards $ pour bâtir un empire adossé au bitcoin. Longtemps perçu comme un apôtre maximaliste, il adopte désormais un ton plus mesuré, presque gestionnaire.

Saylor n’a pas vendu, il a simplement respiré. L’idée est de consolider son capital. Cette posture envoie un message au marché : la force du bitcoin ne tient plus à la ferveur de ses partisans, mais à sa capacité à s’ancrer dans des bilans d’entreprise solides et durables. Strategy n’agit plus comme un spéculateur, mais comme une institution financière consciente de ses cycles.

Un souffle avant la prochaine vague d’accumulation

Selon Bloomberg, Strategy prévoit de reprendre ses achats en novembre, une fois la période de reporting terminée. Les nouveaux ordres seraient financés par une émission de convertibles d’environ 750 millions $, déjà à l’étude.

En parallèle, les ETF Bitcoin ont enregistré des entrées nettes record de plus de 3,4 milliards $ sur la semaine écoulée, selon Farside. Une intensité qui souligne l’appétit institutionnel pour l’actif.

Pour Saylor, la stratégie reste plus ou moins inchangée : accumuler à long terme, ne jamais vendre, et profiter de chaque repli pour renforcer la position. Cette courte pause ressemble donc moins à un frein qu’à une respiration calculée dans une stratégie conçue pour durer le plus longtemps possible.

Source : Nasdaq

