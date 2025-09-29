BitMine frappe fort : +235 000 ETH achetés, son trésor grimpe à 11 milliards $

Dans un marché où la plupart des trésoreries d’entreprise misent encore sur le Bitcoin, BitMine Immersion Technologies trace une route singulière. En une semaine, la société a ajouté 235 000 ETH à ses réserves. Son coffre-fort dépasse désormais 2,6 millions de tokens, soit l’équivalent de 11 milliards de dollars.

Face au Bitcoin, BitMine fais tapis sur l’Ether

L’objectif est clair et assumé : contrôler 5 % de l’offre totale d’Ethereum en circulation. Une ambition titanesque qui en dit long sur la conviction de BitMine dans l’avenir de l’actif.

La comparaison est saisissante. Là où Strategy, l’empire de Michael Saylor, bâtit son récit autour du Bitcoin avec plus de 640 000 BTC en réserve, BitMine préfère l’Ether. Son exposition au BTC est minime, à peine 192 tokens.

Un choix d’autant plus interpellant que l’intérêt autour d’Ethereum est double. En réalité, non seulement l’ETH est perçu comme une réserve de valeur, mais son infrastructure est la référence de la finance décentralisée. Pour toutes ces raisons, miser sur l’Ether reviendrait donc à parier sur l’écosystème Web3 dans son ensemble.

Le soutien de Wall Street

Ce virage audacieux n’aurait pas la même portée sans un appui institutionnel massif. Derrière BitMine, on retrouve des champions comme Cathie Wood (ARK Invest), Pantera Capital ou encore Founders Fund. Mais l’équipe peut aussi compter sur des acteurs crypto de premier plan comme Kraken ou Galaxy Digital.

Une convergence qui semble valider la stratégie ou à minima, donne à BitMine un narratif tout trouvé pour poursuivre son offensive. En outre, la firme joint l’utile à l’agréable avec des réserves solides hors crypto. Environ 436 millions $ en cash et 157 millions $ en actions Eightco Holdings. Une assurance-vie en cas de tempête.

Tom Lee : “L’IA et la crypto sont les deux supercycles”

À la tête du projet, on retrouve Thomas “Tom” Lee, déjà connu pour avoir fondé Fundstrat. Son credo est simple : la prochaine décennie sera dominée par deux mégatendances, l’intelligence artificielle et la crypto. Et pour lui, Ethereum coche toutes les cases.

Ethereum reste le choix numéro un. Fiable, robuste, ouvert, affirme-t-il. À ses yeux, l’actif représente l’un des trades macro les plus puissants des 10 à 15 ans à venir.

Une offensive qui électrise les marchés

Cette stratégie ne passe pas inaperçue à Wall Street. L’action BitMine figure désormais parmi les 30 titres les plus échangés aux États-Unis. Elle affiche en moyenne 2,6 milliards $ de volume quotidien. C’est énorme pour une société encore méconnue il y a deux ans.

Un regain d’intérêt qui montre que BitMine n’est plus une simple curiosité crypto. Elle s’installe comme l’autre pilier du récit institutionnel. Là où Strategy incarne le Bitcoin, BitMine veut incarner l’Ether.

Vers une guerre des trésors crypto

Avec ses 11 milliards $ d’ETH, BitMine ne se contente pas d’accumuler. Elle redessine les lignes d’une compétition stratégique. Face à Strategy et son empire Bitcoin, BitMine veut devenir le champion de l’Ethereum.

Si elle atteint son objectif de 5 % de l’offre totale, l’entreprise aura un pouvoir unique sur la dynamique du marché. Le signal envoyé est fort : l’ère des trésoreries Ethereum vient peut-être de commencer.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : BitMine Immersion

